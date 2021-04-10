Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Грант Бабасян рассказал корреспонденту ИА REGNUM о главных тенденциях развития регионального туризма, как строить региональные команды и выводить российские туристические продукты на международный уровень.

ОСИГ Грант Бабасян

Грант, в Мурманске состоялось открытие второго полуфинала всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Сразу после открытия прошла церемония подписания соглашения в сфере развития туризма между правительством Мурманской области и ОСИГ. Как отметил глава региона Андрей Чибис, подписанный документ позволит реализовать новые совместные турпроекты, в том числе на международной арене. В чем именно будет заключаться продвижение на зарубежный рынок?

В прошлом году ОСИГ стал партнером Всемирной премии в области туриндустрии World Travel Awards. Мы подписали соглашение с легендой, основателем премии — Грэмом Куком. С этого момента наш Союз стал официальным представителем премии в России. Международная премия World Travel Awards считается самой престижной наградой в области туризма. Ежегодно она вручается самым привлекательным для путешественников городам, лучшим туроператорам, авиакомпаниям, курортам, отелям и другим представителям отрасли.

Каждый год World Travel Awards проводит гранд-тур — серию региональных гала-церемоний на каждом континенте. Номинантами становятся победители предыдущего года, а также те участники, которые подали заявку самостоятельно или были выдвинуты экспертным советом организаторов.

Вместе с Грэмом мы готовы активно продвигать Россию на международном рынке, больше рассказывать о путешествиях по стране, отсматривать и рекомендовать регионы для проведения международных проектов и продвижения на зарубежный рынок.

Благодаря этому соглашению в Уфе уже в этом году, в начале сентября, пройдет международная премия World Travel Technology Awards. Для индустрии туризма это большая победа. Не буду пока раскрывать тайны, но в Башкирии планируется участие первых лиц многих мировых технологических компаний.

Конечно, проведение таких мероприятий в регионах дает очень мощный толчок для развития субъекта. После Олимпиады и чемпионата мира по футболу многие российские города стали известны зарубежным туристам, появилась новая инфраструктура, но еще много российских городов предстоит открыть мировым туристам.

Российская Арктика — одно из таких удивительных мест. Уверен, самобытная природа, уникальная кухня, удобная транспортная доступность (лететь до Мурманска всего несколько часов от Москвы) и особый дух региона привлекут огромное количество туристов.

Наша совместная с правительством Мурманской области задача — представить регион на международной арене. В ближайшее время, уже в 2022 году, мы планируем реализовать здесь проект международного уровня — World Travel Arctic Awards. Одна из наших совместных идей с командой Заполярья — организовать здесь арктические развлечения. Мурманская область подаст заявку на организацию этого мероприятия. И мы очень надеемся, что первые арктические увлечения пройдут в Мурманской области.

Также мы договорились с командой региона, что будем работать с точки зрения обеспечения кадров индустрии гостеприимства. Практика показывает, что это можно сделать быстро. И здесь мы готовы работать также командами. Накануне мы провели совместное совещание, где представили губернатору и коллегам из правительства руководителей комитетов ОСИГ по транспорту и транспортной инфраструктуре Илью Зотова и руководителя комитета по кадровому обеспечению и профессиональному образованию Анну Гуринчук.

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Границы пока еще по большей части закрыты. Как Вы оцениваете развитие внутреннего туризма, и какие основные задачи сегодня стоят для развития путешествий по стране?

В этом году внутренний туризм будет бить все рекорды по турпотокам. И это очевидно по многим причинам. Не только из-за закрытых стран. Посмотрите на бронирования майских праздников. В курортных регионах мест уже почти нет. Невероятно популярны в этом году стали Алтай, Байкал, Калининградская область, Камчатка, Кавказ. Вырос запрос на необычный отдых на следующий сезон на Командорские или Шантарские острова, плато Путорано. Сами туры стали интереснее: здесь уже и гастрономический туризм, и винные дегустации, и огромное количество активностей: от джип-туров до сплавов, горных восхождений, полетов на вертолетах. Страна у нас огромная, и даже самый искушенный путешественник откроет для себя что-то фантастическое.

Главная задача сегодня — показать и рассказать о местах отдыха в России, повысить сервис и качество услуг, снизить стоимость путешествий, обеспечить безопасность туристов и сделать все, чтобы те, кто один раз приехал отдохнуть в регион — обязательно вернулся в дальнейшем.

Именно для этих целей в этом году появится новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», уже работают программа кэшбек, активно реализуются законодательные инициативы.

На какой стадии находится национальный проект и, как Вы считаете, на что еще важно обратить внимание для развития туризма?

Все мы очень ждем, когда национальный проект будет опубликован, потому что начинали работу над ним все вместе, всей страной, и теперь все хотят увидеть, что в итоге получилось. Конечно, хочется, чтобы все наши предложения, все наши ожидания были включены в национальный проект. И самое главное, что от национального проекта мы ждем стратегических прорывных решений.

Кроме этого, очень важно вместе с реализацией проекта сформировать национальную идею вокруг путешествий, вокруг любви к стране. Особенно это важно для детей, для развития детского туризма, чтобы ребенок, например, знал не только, где я родился, где я живу, но и что такое моя страна и дальше еще глубже — для чего мне путешествовать, что я могу увидеть: зачем мне в Хакасию и что мне делать в Чувашии и зачем путешествовать в Карелию. Здесь важно уже включать немножко другие триггеры и немножко другие эффекты. И отрасль сегодня точно абсолютно готова ответить на эти вопросы, и я скажу больше: что сегодня гостиничная, например, отрасль, возьмем гостиничное хозяйство, она значительно более эффективна, качественно отличается в лучшую сторону от Европы.

Сегодня ребенок, который узнает что-то новое не просто через какие-то обычные инструменты, а через некую режиссуру, драматургию, связь в целом мировой составляющей, он по-другому совершенно осознает и с еще большим интересом знакомится с местом. Сегодня в туризме для этого есть много инструментов — и мастер-классы, и событийные мероприятия, и конкурсы, и многое другое.

Очень важно включить детский и молодежный туризм во все программы поддержки. Это не просто наше будущее. Это гарантированные инвестиции в развитие внутреннего туризма на ближайшие несколько десятилетий. Все деньги, потраченные сегодня на детские путешествия, вернутся в индустрию гостеприимства.

Дети являются ключевыми проводниками путешествий и по въездному туризму. Дети, приехавшие из Европы, создают потоки в 10-кратном размере большие, чем кто-либо когда-либо раньше кто их вез из-за пределов РФ. Поэтому дети — это не только инструмент для развития будущего туризма, но и те самые проводники, кто создает возможность для развития въездного туризма.