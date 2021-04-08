В четверг, 8 апреля, на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня» ведущие российские эксперты приняли участие в круглом столе ЭИСИ на тему: «Борьба в одномандатных округах на выборах 2021: перспективы обновления». Ведущие эксперты обсудили перспективы обновления Государственной думы в 2021 году в части побед партийных кандидатов в одномандатных округах. Модератором встречи выступила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР), подчеркнул, что сейчас все социологические исследования показывают, что большее значение для избирателей имеют профиль кандидата и его специфические качества. Эксперт назвал такие ключевые запросы в сторону политической системы, как реальные дела, решение проблем в короткие сроки; открытость; контроль реализации решений и работы власти на всех уровнях; приоритет решений, а не обещаний и другие.

Говоря о качествах идеального кандидата, эксперт выделил три основные сферы, которые сейчас наиболее востребованы и имеют существенное значение в принятии решения о поддержке того или иного кандидата. Каждая из сфер содержит свои определенные маркеры: личностные, профессиональные, управленческие.

«В рамках личностных качеств люди обращают внимание на уровень образования кандидата, в некоторых регионах даже обращают на то, в каком регионе учился кандидат. Важна также связь кандидата с регионом. Понимание проблем людей. Люди обращают внимание на конструктивность, им неинтересен кандидат «против всех». По профессиональным маркерам предпочтительнее кандидаты с юридическим или экономическим образованием, специальность определяет компетентность кандидата, но не носит решающего характера. Но это должны быть точно «не артисты и спортсмены», у представителей данных профессий нет должных компетенций. Кандидат должен точно понимать актуальность социально-экономической повестки и должен иметь программу для решения этих проблем. Для избирателя важна новизна подходов, но это не значит, что обязательно должен быть новый кандидат», — рассказал он.

Среди управленческих маркеров эксперт отдельно остановился на так называемой ресурсности.

«Люди начинают воспринимать партийность как ресурсность кандидата. В этом сезоне история про самовыдвижение будет чуть слабее, потому что партии воспринимаются буквально в очень прикладном значении. То есть если партийный, то скорее всего, что сможет привлечь больше ресурсов для решения проблем», — добавил он.

И в этом плане для кандидатов наиболее широко востребован образ «защитника», отстаивающего интересы людей и региона.

Дмитрий Гусев, руководитель Центрального Аппарата партии «Справедливая Россия», в своем выступлении назвал фамилии кандидатов, которые будут избираться на предстоящих выборах от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — Галина Хованская,Елена Драпеко, Анатолий Грешневиков, Федот Тумусов,Анатолий Аксаков,Михаил Емельянов, Валерий Гартунг,Олег Шеин,Олег Нилов, Ирина Чиркова. По словам спикера, в этом году к партии также присоединились Анатолий Вассерман, Екатерина Гордон и Глеб Пьяных. Он также заметил, что у партии еще есть «секретное оружие» — кандидаты, о которых он пока не может объявить.

Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований, назвал причины потенциально плохого результата КПРФ на предстоящих выборах: «КПРФ входит в эту избирательную кампанию в состоянии «полного раздрая». Сегодня аналитики на полном серьезе спорят, возьмет ли партия Зюганова 3-е или 4-е место. По всем данным «Левады», ЛДПР опережает, причем значительно. Причина сложившейся ситуации очевидна. Во-первых, это проблема лидерства: от Зюганова устали. Во-вторых, идеологическая проблема. Коммунистам нечего сказать избирателям, точнее, КПРФ уже 30 лет говорит одно и то же. Из этих двух проблем следует и третья — кадровая. Поэтому, я думаю, будет три человека гарантированно, плюс потенциально 4 человека могут взять. Но больше семи КПРФ не получит точно. Причины я озвучил».

Олег Матвейчев, профессор Финансового университета при Правительстве РФ, политолог, в своем выступлении оценил шансы малых партий. По его мнению, это могут быть какие-то единичные результаты.

«Так, партия «Родина» имеет возможность провести одного Журавлева, и только за счет хороших позиций в регионе. Если мы говорим про «Коммунистов России», то тоже можно смотреть только по одному округу, и то только в рамках партийного соглашения. ЛДПР не выставит столько ярких, харизматичных кандидатов, как «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», — пояснил он.

Глеб Кузнецов, руководитель экспертного совета ЭИСИ, заявил, что выборы в одномандатных округах значительно менее стабильная история, чем голосование по спискам. Влияют на голосование в таких округах острота проблем на данной территории, общее социально-экономическое положение, работа кандидата в данном округе, выраженный запрос на обновление и партийная лояльность. Эксперт выразил мнение, что существуют большие перспективы для значительного обновления состава одномандатников. Так, например, «Единая Россия» проводит большую кадровую политику, и у партии обновление носит плановый, а иногда и принудительный характер. Партия обращает внимание даже на людей — нетрадиционных политиков. Например, сейчас большое число волонтеров планируется к участию в праймериз. В этом смысле эксперт подчеркнул, что существенное обновление неизбежно, но оно не расширит числа оппозиционеров.

«Но нужно понимать, что у оппозиции не появляются уникальные дополнительные шансы. Сама по себе принадлежность к оппозиции не дает ничего. Тем более что в бюллетене оппозиционеров всегда много, а представитель партии власти в бюллетене всегда один. Оппозиционеры борются за голоса друг друга, а не за голоса людей, лояльных к власти», — дополнил он.

Михаил Карягин, ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры, рассказал о высокой вероятности сохранения значительной частью одномандатников своих мест, опираясь на анализ динамики кампаний 1993−2003 годов и на тот факт, что нарезка округов в этом году не меняется.

«При этом можно говорить об электоральной привязанности не только к конкретному кандидату, но и партии, которую он представляет. Новые кандидаты имеют высокие шансы на победу в округах, где ранее партия уже побеждала», — пояснил он.

Спикер также обнародовал свои оценки по распределению мандатов в этом году.

«Единая Россия» имеет высокие шансы сохранения показателей 2016 года с незначительными потерями. Вероятное распределение мандатов: «Единая Россия» — 190−195, «Справедливая Россия» — 10−12, ЛДПР и КПРФ по 6−8. Возможны единичные случаи успеха партий «Родина», «Новых людей» и «Партии Роста». Более точные прогнозы можно будет сделать сразу после процедуры регистрации кандидатов», — конкретизировал он.

В завершение дискуссии Екатерина Соколова, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ, обнародовала консенсусный прогноз по итогам всех выступлений, какие партии и в каком количестве могут победить в одномандатных округах. Цифры распределились следующим образом: 180−190 мандатов может взять «Единая Россия»; «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» около 10−12 (всегда сильно выступала в одномандатных округах, и есть потенциал за счет обновления партии); ЛДПР и КПРФ по 6−8 и остальные партии — порядка 3−5 (как единичные результаты).