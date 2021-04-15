Интервью заместителя генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антона Серикова специально для ИА REGNUM.

АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков

Антон, за последнее время проекты президентской платформы «Россия — страна возможностей», и в частности конкурс «Мастера гостеприимства», трансформировались, значительно увеличилось количество направлений и треков. С чем это связано?

Действительно, многие наши проекты, если можно так сказать, профилизировались, в том числе и «Мастера гостеприимства». В прошлом году мы собирали проекты и по факту группировали по различным направлениям. Мы видели большое количество авторских туров, и делали одноименное направление, приглашая экспертов, которые могут помочь в их оценке. То же самое было с проектами по событийному туризму или инфраструктурными проектами. В этом году, уже понимая «рынок проектов», актуальные направления работы Ростуризма, Российского союза туриндустрии (РСТ), Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) и других партнеров, мы немного видоизменили наши алгоритмы работы.

И как же?

Мы отталкивались от того, что интересно нашим заказчикам, партнерам, что востребовано теми организациями, которые развивают сферу гостеприимства. По опыту двух сезонов самое популярное направление разработки проектов — авторские туры. Первое, что приходит в голову многим участникам, — а давай-ка, я придумаю тур с посещением разных объектов или посвященный специфической тематике. Второе по популярности — это развитие инфраструктуры туризма: давайте здесь что-то построим или откроем памятник. Восстановим, покрасим, отремонтируем и после будем приглашать туристов.

Третье по популярности направление пришло к нам в этом сезоне вместе с новым партнером — Росконгрессом. Ситуация сложилась так, что по событийному туризму и ивенту как бизнесу сильнее всего ударила пандемия COVID-19. Сюда можно отнести всё, что связано с праздниками, с форумами, конференциями, фестивалями и другими публичными мероприятиями. Росконгресс к этой теме подключился очень серьёзно, они ищут идеи и людей, которые будут готовы эти идеи реализовывать. В начале лета возвращается Петербургский международный экономический форум, который был отменен в прошлом году, и дальше есть уверенность, что Росконгресс возобновит позитивное движение и развитие.

Кроме того, мы начинаем набирать партнеров, которые интересуются специальными направлениями. В прошлом году было очень популярно IT-направление, с нами были различные IT-платформы, агрегаторы, которые видели в конкурсе «Мастера гостеприимства» возможности найти партнеров, развить свой бизнес. Тем более что на президентской платформе «Россия — страна возможностей» активно развивается один из флагманских конкурсов — «Цифровой прорыв». Мы также сохранили партнерство с авиакомпанией «Россия» и Роскосмосом по их профильным номинациям. Появились партнеры в гостиничной отрасли, которые ищут для себя проекты, связанные с тем, как можно оптимизировать управление гостиницами, начиная с содержания отеля и заканчивая уборкой номеров.

Русское географическое общество попросило оставить направление «Этнокультурный туризм», Мурманская область зашла к нам с темой арктического туризма, Краснодарский край в лице ряда виноделов Анапского курорта предложил обсудить перспективы эногастротуризма. Также появились номинации «детский туризм», «туризм для людей с ограниченными возможностями здоровья», и, таким образом, собрались 14 направлений, которые сейчас составляют основу тех самых треков, где есть свои эксперты и итоговые призы для участников.

На платформе «Россия — страна возможностей» появилось новое направление деятельности — конкурсы с уточнением «Студенты». Например, в апреле в «Сириусе» завершится конкурс «Учитель будущего. Студенты», накануне в Краснодаре было объявлено о конкурсе «Мастера гостеприимства. Студенты»… Чем обусловлено это решение?

Да, верно. Мы проанализировали состав участников проектов платформы и выяснили, что в предыдущие годы в студенческой среде в конкурсную повестку были зачастую вовлечены в основном одни и те же отличники, активисты и медалисты-олимпиадники. Поэтому сейчас мы поставили себе задачу по привлечению в проекты платформы максимально широкого круга представителей студенчества — вузовских и других образовательных организаций. Нам стало интересно забросить такую «широкую сеть», сделать специальный конкурс для студентов педагогических вузов, специальный конкурс для студентов, которые хотят заниматься бизнесом в рамках проекта «Мой первый бизнес» и искать новых молодых «мастеров гостеприимства». Так конкурсы начали прирастать «студенческой составляющей». На заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» было объявлено о введении студенческого трека в рамках конкурса «Лидеры России», запущен еще один масштабный конкурс для студентов «Твой ход».

Эта тема появилась и в конкурсе «Мастера гостеприимства. Студенты». Мы решили, что у нас будут отдельные полуфиналы, в которых будут соревноваться исключительно студенты. И это будет не в смешанном формате, как в прошлом году, когда студенты садились за один игровой стол с владельцем гостиницы или опытным событийщиком, а так, чтобы они могли соревноваться между собой. В этом году у нас огромное количество заявок от студентов, и очень активна Росмолодежь, которая готова предоставить до 40 миллионов рублей в качестве грантов. Осенью у нас пройдет четыре полуфинала конкурса «Мастера гостеприимства. Студенты» по географическим направлениям: «Сибирь — Дальний Восток», «Центр — Северо-Запад», «Поволжье — Урал», «Юг — Северный Кавказ». Проходить они будут в так называемых «студенческих» городах, где есть сильные вузы, и в полуфиналах примут участие порядка шестисот студентов. Там будут свои партнеры, свои гранты, интересные соревновательные задания, и наставниками молодых мастеров станут победители первых двух сезонов конкурса «Мастера гостеприимства», а также конкурса управленцев «Лидеры России».

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