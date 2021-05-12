Корреспонденту ИА REGNUM представился счастливый случай побывать в Доме-музее Григория Распутина в Тюменской области.

Виталий Филимонов ИА REGNUM Дом-музей Григория Распутина, Тюменская область

Неоднозначная фигура «самого известного русского» Григория Распутина, приближенного к семье последнего русского императора Николая II, по сей день вызывает много споров среди историков, политиков и даже политологов. Его влияние на императрицу Александру Федоровну и на императора Николая II было очевидно не только ближнему кругу императорской семьи, но и современникам всех сословий. Не удивительно — ведь Григорий Распутин был единственным, кто мог облегчать страдания больного гемофилией цесаревича Алексея. Мы намерено не пишем «оказывать медицинскую помощь», потому что никакими медицинскими знаниями крестьянский сын из глухой сибирской деревни Григорий Распутин обладать не мог по определению.

Он врачевал цесаревича силой духа и молитвы, диким замесом благорасположения к мальчику и возможных экстрасенсорных способностей.

За несколько лет — с 1905 до 1916 года Григорий Распутин, вошедший в круг избранных при царском престоле, приобрел невероятный авторитет, с годами всё усиливая свое влияние не только на личности родителей больного мальчика, но и внутреннюю и внешнюю политику Российской империи. И это, конечно, не могло нравиться внутренним лоббистам и иностранным шпионам, поскольку советы Григория Распутина императорской чете неоднократно уберегали Россию от ранящих решений или помогали выходить с минимальными потерями из сложнейших политических коллизий.

Все попытки его дискредитации, и прижизненные, и посмертные, опровергают создатели музея Григория Распутина — Владимир и Марина Смирновы, основатели первого в России частного музея, расположенного в селе Покровское на 84-м километре Тобольского тракта в Тюменской области.

Виталий Филимонов ИА REGNUM Дом-музей Григория Распутина, Тюменская область

Пытливому наблюдателю в селе Покровское интересно всё — старинные «заброшенки», по самые окна вросшие в землю, соседствуют с новыми особняками, замшелые крыши — с ярким сайдингом, пестрые палисадники — с инновационным асфальтом.

Но настоящее проявление истории мы встретим на небольшом пространстве — площадке перед музеем, где нас встречает «молельный столб» из белого литого мрамора.

Именно здесь начнется двухчасовое путешествие в историю нашей страны, которое предлагает только тем, кто способен воспринять такой плотный поток информации и, как правило, такой переворот сознания, Марина Смирнова, преподаватель Тюменского государственного университета, филолог и историк, которая вместе с супругом Владимиром Любомировичем в 1990 году основала этот музей.

Виталий Филимонов ИА REGNUM Дом-музей Григория Распутина, Тюменская область

Один из самых трагичных фрагментов экспозиции — площадка перед входом музей, еще до калитки. Именно здесь сошлись «силовые линии» российской истории. В 1914 году здесь специально нанятым агентом, Хионой Гусевой, Григорий Распутин был тяжело ранен кинжалом в живот. Сам Григорий Распутин показал впоследствии, что подозревает в организации заговора против себя одного из своих бывших сподвижников Сергея Труфанова (Илиодора), но не смог предоставить никаких доказательств своих подозрений.

Григорий Распутин провел в тюменской больнице больше двух месяцев, история его выздоровления невероятна — подобные ранения были приговором в начале XX века. Однако выжил, как и сам себе предрекал.

Но клочок земли перед домом Григория Распутина мистическим образом обрекал всякого, кто ступил на него, на трагическую судьбу. В 1916 году Григорий Распутин был убит в Петербурге, в апреле 1918 года именно на этой площадке перепряли лошадей, увозящих последнюю императорскую семью на железнодорожный вокзал в Тюмень и далее — Екатеринбург, к месту убийства.

«Волей или неволей они приедут в Тобольск, и прежде, чем умереть, увидят мою родную деревню», — эти слова Григория Распутина выгравированы на стеле у входа на территорию музея, и этот текст иначе как мистическим не назовешь.

Виталий Филимонов ИА REGNUM Дом-музей Григория Распутина, Тюменская область

Экспозиция музея уникальна и эклектична — но в самом лучшем смысле последнего слова. Первый из двух залов посвящен рождению и молодым годам Григория Распутина. Казалось бы, что можно рассказать о жизни молодого малограмотного сибирского крестьянина? Но если вписать его историю в историю страны? Григорий Распутин еще только учился в монастыре, когда «большая история» уже создавала предпосылки для его появления в Петербурге — и это мастерски показывает и рассказывает Марина Смирнова.

Среди экспонатов — копии газет и докладных записок, подлинный автограф Григория Распутина, «отпускной погон» Николая II, картины тюменского художника Игоря Рязанцева в стиле «филумизм».

Нужны ли подробности, если вы сами всё это можете увидеть?

Молодой — как точно установлено Марией Смирновой — 31-летний крестьянин Григорий Распутин женится в 1900 году, а в 1904 отправляется в паломничество по святым местам России, как будто за тем, чтобы набраться своей великой силы.

Виталий Филимонов ИА REGNUM Дом-музей Григория Распутина, Тюменская область

В том же 1904 году в семье российского императора Николая II рождается долгожданный наследник — цесаревич Алексей. Пятый ребенок в царственной семье, первый и единственный мальчик. К сожалению, принявший от своей матери Александры Федоровны (Виктория Алиса Елена Луиза Альбетриса Гессен-Дармштадская) роковой дар кровосмешения европейских монархов — гемофилию.

Именно эта беда, людская молва и мистические настроения приближенных императорской семьи приведут Григория Распутина во дворец российского императора и обрекут его на самую загадочную и на одну из самых трагических судеб начала XX века. Его убийству и дальнейшей судьбе его убийц посвящен второй зал музея в Покровском.

Виталий Филимонов ИА REGNUM Дом-музей Григория Распутина, Тюменская область

Имеет ли смысл дальше рассказывать об экспозиции?

Основатель музея Марина Смирнова в одном из своих интервью Тюменскому областному телевидению говорит так: «Музей — это дух. И я хочу, чтобы музеи не превращались в кладбища культуры. Если ты говоришь честно, то тебе верят».

Так приезжайте в этот музей, найдите достаточно времени, и будьте уважительны к его герою и к его создателям. И, конечно, будьте готовы увидеть экскурсию Марины Смирновой. Или не приезжайте. Но пожалеете.