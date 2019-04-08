Я однозначно могу сказать — да, добавились. Начнем с того, что нынешний сезон значительно отличается от первого. Олимпиада стала масштабнее: теперь у нас 21 вуз-организатор и 300 компаний-партнеров. Конкурсных направлений тоже стало в два раза больше, их сейчас 54. Вырос и интерес ребят к олимпиаде — за период регистраций они подали больше полумиллиона заявок на участие.

пресс-служба конкурса «Я — профессионал» Валерия Касамара

То есть на этот раз у нас была большая выборка студентов и выпускников. И оказалось, что у них есть дополнительная мощная мотивация для участия в олимпиаде: постажироваться в компании, чтобы использовать этот опыт в прикладной науке.

Объясню подробнее: сегодняшние золотые медалисты — это очень целеустремленные ребята. Они очень рано, еще со школьной скамьи, выбрали профессиональное призвание и знали, кем станут в будущем. Их не штормило, не кидало. Многие из них хотят реализоваться в науке, в академической сфере. Когда медалисты выходят на стажировки в компании, они видят реальные проблемы и вызовы индустрии. Они используют эту информацию, чтобы скорректировать свое профессиональное развитие. Это такая «перенастройка», которую мы выявили только во втором сезоне. В прошлом году мы ее не уловили.

В общем, с точки зрения медалиста, схема выглядит так: я хочу выйти на стажировку, чтобы понять, что моя деятельность, мои исследования и проекты востребованы, что я иду в правильном направлении. Получив опыт работы, я могу вернуться в науку, чтобы продолжить изучать и развивать свою отрасль.

У нас есть несколько критериев, по которым мы выбираем и расширяем направления. Первый принцип для нас — направление должно быть массовым. Например, одни из самых востребованных специализаций — это «Лечебное дело», «Юриспруденция» и «Экономика». Отмечу, что «Юриспруденция» у нас появилась только в этом году. По итогам первого сезона мы прислушались к мнению участников и добавили это направление. Организатором выступил Санкт-Петербургский государственный университет.

Но есть и менее популярные направления, с которыми мы тоже работаем. Это вторая категория — специальности, которые, что называется, находятся на краю науки, как, например, «Фотоника». Студентов, участвующих по данным направлениям, очень немного, но мы понимаем, что это новейшие технологии и их обязательно надо охватить.

И еще: в этом сезоне мы впервые попробовали добавить смешанные направления, такие как «Арктические технологии», «Искусственный интеллект», «Интернет вещей и киберфизические системы». Это те области, которые в ближайшие годы будут стремительно развиваться. Конечно, участвуя в олимпиаде по таким специализациям, студент должен был показать междисциплинарные знания и способность ориентироваться в абсолютно новой среде.

Вы знаете, впечатление производят истории, в которых мы видим удивительную целенаправленность и мотивацию участника.

Мы сталкивались с ситуациями, когда успеха добивается человек из очень простой семьи, где у родителей не всегда есть высшее образование. И они даже предположить не могли, что у ребенка будет возможность вырваться, оказаться на профессиональном трамплине, который его поднимет так высоко.

Есть еще, например, история Ильи Фрадкина, который в этом сезоне завоевал три медали, а в прошлом году — две. По большому счету Илье уже ничего не надо было. Перед ним уже открыты все двери, но он не останавливается на достигнутом, готов принимать новые вызовы и отвечать на них. Внутренняя неуспокоенность, отсутствие желания почивать на лаврах очень важны для профессионального роста.

Историй много, все они разные. Особенно вызывает уважение спокойная уверенность участников в том, что они делают. Я называю это «спокойный профессионализм». У ребят абсолютно нет пафоса, какой-то напыщенности, снобизма. Это здорово, потому что мне кажется, что эти качества были бы «кирпичом» для их дальнейшего развития. Пафос просто парализует правильную мотивацию и желание двигаться дальше.

Такие примеры есть. Это, в основном, дипломанты первого сезона, для которых олимпиада стала поворотным моментом в жизни.

Мы часто вспоминаем серебряного медалиста Петра Юрлова. Он принял участие в олимпиаде во взрослом возрасте, когда работал доцентом кафедры истории в Сибирском федеральном университете в Красноярске. Петр хотел поменять сферу деятельности и сумел стать победителем по направлению «Реклама и связи с общественностью». Он воспользовался льготами, поступил без экзаменов в магистратуру «Интегрированные коммуникации» НИУ ВШЭ. Чтобы учиться очно и получить качественное образование, Петр оставил работу и переехал из Красноярска в Москву. Конечно, он круто изменил свою жизнь.

Или хороший пример — Эльза Зайнуллина, золотая медалистка по направлению «Электро‑ и теплоэнергетика». Благодаря победе в олимпиаде девушка поступила в аспирантуру СПбПУ и теперь совмещает научную деятельность с работой на кафедре. Эльза ведет занятия у студентов и старается вдохновлять их своим примером, рассказывает, как важно не бояться и пробовать свои силы. Свою жизнь Эльза хочет посвятить науке.

Олимпиада «Я — профессионал» в первую очередь дает возможность состояться в профессии. Человек, выбирая химию, физику, математику или педагогическое образование, руководствуется тем, к чему у него душа лежит. Истории наших победителей это подтверждают.

Профессионал своего дела всегда сможет проявить себя, добиться успеха и благосостояния. Это происходит независимо от того, считается ли твоя профессия востребованной или престижной. Олимпиада расширяет горизонты и показывает, что все зависит только от желания и настойчивости.

Центр «Сенеж» теперь станет площадкой АНО «Россия — страна возможностей» (РСВ). Там пройдет форум «Территория смыслов», одна из его смен будет посвящена проектам РСВ. Как и в прошлом году, участники олимпиады «Я — профессионал» туда тоже приедут. Но мы с ребятами встретимся не только на «Сенеже», но и на других площадках, региональных молодежных форумах, куда в ближайшее время будем активно приглашать дипломантов. Они должны встречаться офлайн, разговаривать и видеть друг друга.

Этим ребятам предстоит вместе работать и делать много интересного. А личный контакт, возможность заглянуть в глаза собеседнику — это совсем другой уровень доверия. Из этого взаимодействия могут вырасти новые проекты, идеи и разработки. И наша задача — создать среду, чтобы сформировалось профессиональное сообщество.

У нас уже есть пример продуктивного общения участников — зимние школы, которые являются неотъемлемым элементом олимпиады. Это их первая встреча вживую, а еще — это первая встреча с потенциальными работодателями, которые рассказывают о перспективах профессии, о своих требованиях к сотрудникам. Как правило, спикеры школ — первые лица компаний. И те профессиональные связи, которые сформировались у ребят за время зимней школы, будут работать на них самих и в дальнейшем.

Мы анализируем результаты двух сезонов олимпиады и понимаем: участников надо готовить к состязаниям дополнительно. И некоторые вузы, кстати, готовили ребят уже в этом сезоне, поэтому такую подготовку надо только усиливать. Тогда студенты с разным багажом знаний будут раскрывать свои сильные стороны, дополнять друг друга и одновременно учиться чему-то новому у сверстников, заполнять собственные пробелы. Чтобы ребята хорошо выступили, готовиться надо системно, как к Олимпийским играм.

Сейчас также обсуждаем планы на ближайшее будущее — начать проводить командные соревнования в финале олимпиады, чтобы это была не только индивидуальная работа.