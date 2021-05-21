Более 173 тысяч человек из всех 85 регионов России и 132 стран мира зарегистрировались на четвертый конкурс управленцев «Лидеры России» — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Всего за четыре года на участие в конкурсе пришло более 833 тысяч заявок. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ, наставник конкурса «Лидеры России» Сергей Кириенко в ходе пресс-конференции по итогам регистрационной кампании четвертого конкурса «Лидеры России».

Фото предоставлено АНО «Россия — страна возможностей» Пресс-конференция по итогам регистрационной кампании четвертого конкурса «Лидеры России»

В этом году конкурс «Лидеры России» разделен на 8 профильных специализаций. В дополнение к направлениям «Наука» и «Здравоохранение», которые были запущены в прошлом году, стартовали новые треки «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», «Информационные технологии», а также трек «Студенты» (для участников без управленческого опыта) и трек «Международный» (для граждан других стран, которые хотят жить и работать в России).

«По трекам абсолютный лидер «Бизнес и промышленность» — 57,5 тысячи заявок. На втором месте «Государственное управление» — 37 тысяч заявок, на третьем — «Информационные технологии» — 16 тысяч заявок, — сообщил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ, наставник конкурса «Лидеры России» Сергей Кириенко. — У нас завершилась подача заявок на все треки, кроме «Международного». Решение о его запуске принималось позже, поэтому было решено дать людям больше времени для подачи заявок».

Фото предоставлено АНО «Россия — страна возможностей» Пресс-конференция по итогам регистрационной кампании четвертого конкурса «Лидеры России»

Заявки на конкурс «Лидеры России» подали граждане 132 стран мира, всего их 173 468. По числу регистраций самыми активными оказались жители Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Украины, Узбекистана, Армении, Латвии, Туркменистана, Таджикистана и Германии.

Сергей Кириенко напомнил журналистам, что возможность участвовать у иностранных граждан была уже во втором конкурсе. Но иностранцам было намного сложнее проходить тесты, особенно на знание истории, географии и экономики России, к тому же их сравнивали с профессиональными российскими управленцами. Поэтому иностранных граждан в финале практически не было. В этом году было принято решение дать им возможность показать себя в специальном треке «Международный». Финалисты смогут получить вид на жительство, а победители — стать гражданами России по ускоренной процедуре.

«Мне всегда интересно, кто эти люди, кто пытается приехать. Понятно, что это этнические русские, которые в силу того, что их родители, их бабушки и дедушки когда-то уехали, но не только. Я вот посмотрел заявку Франческо Биго из Италии. Он преподаватель русского языка, кандидат филологических наук по русской литературе и хотел бы реализовывать свои проекты в России. Виктор Вера — ученый-астроном из Перу — под эгидой Всемирного астрономического союза разрабатывает программу внедрения астрономии в школьные учебники. Учился когда-то в Санкт-Петербурге и очень хочет вернуться в Россию», — добавил Сергей Кириенко.

Фото предоставлено АНО «Россия — страна возможностей» Сергей Кириенко

Главная возможность, которую даёт конкурс участникам и ради которой он и запускался, — это личностный и профессиональный рост. Многие конкурсанты называют работу с наставником одним из главных достижений от участия в конкурсе. По словам первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ, переход на специализированные треки позволил пригласить больше отраслевых профессиональных наставников. В треке «Здравоохранение» — наставники от медицины и организации здравоохранения, в треке «Культура» свои и т.д. Это важно для участников, так как они получают в наставники не просто квалифицированного управленца, но и специалиста в той отрасли, в которой им хочется развиваться.

Основной приз конкурса остается прежним — это грант в размере 1 миллиона рублей на выбранную программу обучения в любом вузе страны. Также партнеры «Лидеров России» (крупнейшие российские компании) предоставляют финалистам и победителям треков собственные пакеты предложений — это и доступ к программам корпоративного обучения, и стажировки, и вакансии.

Конкурс «Лидеры России» проходит четвертый год. В этом году появилась проверка искусственным интеллектом видеоинтервью, которое каждый участник должен был записать на этапе регистрации. Как отметил Сергей Кириенко, программу Искусственного интеллекта протестировали в предыдущем сезоне, и она доказала свою эффективность. Эта программа просматривает все 173 тысячи видеоинтервью участников и оценивает их по таким параметрам, как эмоции, грамотность речи и еще 6 тысяч параметров.

Также Сергей Кириенко объявил о решении Наблюдательного совета конкурса ввести специальный трек «Развитие» для всех желающих любого возраста проверить себя (вне зависимости — участвует человек в конкурсе или нет).

«Тесты, задания и инструменты проверки — похожие. Они не идентичны, естественно, конкурсу, но соответствуют тем же принципам, тем же критериям и тому же уровню сложности», — резюмировал Сергей Кириенко.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров рассказал о ключевых результатах заявочной кампании. «Больше всего заявок на участие поступило от мужчин — 71%, от женщин — 29%. Статистика треков по полу: больше всего девушек — 62% в треке «Культура» и в треке «Студенты» — 51%. Самыми мужскими стали треки «Информационные технологии» — 84%, «Бизнес и промышленность» — 77% и «Госуправление» — 71%».

Фото предоставлено АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров

Рейтинг активности регионов по подаче заявок выглядит так: первое место занимает Центральный Федеральный округ — 36,3% от всех отправленных заявок. На втором месте — Приволжский федеральный округ (17%). Далее идут Северо-Западный (13,2%), Сибирский (9,1%), Уральский (9%), Южный (8%), Дальневосточный (4%) и Северо-Кавказский (3,4%) федеральные округа.

Алексей Комиссаров подчеркнул, что в топ-15 регионов по количеству регистраций в этом году вошли: Москва (21 013 заявок), Санкт-Петербург (8418) и Московская область (6940). Далее идут Свердловская (3231) и Самарская (3207) области, Краснодарский край (3027), Нижегородская область (2551), Республика Татарстан (2479), Ростовская (2226) и Новосибирская (2129) области, Республика Башкортостан (2118), Челябинская область (2039) и Красноярский край (1818). Замыкают топ-15 Пермский край (1508) и Тюменская область (1493 заявок).

Алексей Комиссаров добавил, что «по просьбе наших участников мы решили предложить еще одно нововведение: те, кто доходил до полуфиналов и финала «Лидеров России», говорили о том, что одно из ключевых преимуществ конкурса — это нетворкинг, возможность узнать людей с такими же взглядами на жизнь, интересных и амбициозных». «Ребята продолжают встречаться, общаться, но очень переживают, что дальше не могут принимать участие в «Лидерах России», им не хватает этого конкурсного драйва, эмоций. Мы в этом году запускаем для них специальный проект «Битва сезонов». В нем смогут принять участие все полуфиналисты и финалисты прошлых лет», — сказал он.

Среди участников четвертого конкурса «Лидеры России» — 0,6% докторов и 6,1% кандидатов наук. 3,7% конкурсантов имеют степень MBA, 19% — получили два и более высших образования. Больше всего среди участников специалистов и магистров — 46,7%, бакалавров — 13,5%, с незаконченным высшим — 5,3%, студентов выпускного курса 1,3%, а также 2,3% конкурсантов со средним профильным образованием и 1,5% со средним общим.

Фото предоставлено АНО «Россия — страна возможностей» Пресс-конференция по итогам регистрационной кампании четвертого конкурса «Лидеры России»

Лидером среди отраслей, где сейчас работают участники, стали образование, государственная служба, строительство, информационные технологии, энергетика, банки и страхование, здравоохранение, а также транспорт и логистика, оптовая торговля, машиностроение, научные исследования и разработки, ЖКХ, консалтинг и ретейл.

«Сегодня участники приступили к первому тесту дистанционного этапа — это опросник оценки компетенций. Затем их ждут тесты интеллектуальных способностей и управленческого потенциала. В этом году мы пошли навстречу конкурсантам и не отсеиваем их после каждого теста. Всем, кто заполнил анкету и загрузил видеоинтервью, будут доступны все три теста первого дистанционного этапа. По итогам этого этапа участники получат развернутые отчеты об уровне компетенций, а также персональные рекомендации по их развитию», — заявил Алексей Комиссаров.

По итогам всех тестов первого блока будет проведен первый отсев, после которого те, кто наберет достаточное количество баллов, будут допущены до второго дистанционного этапа, который начнется 18 июня. Конкурсанты будут проходить специализированные тесты треков, которые позволят оценить их профессиональный уровень в той или иной сфере. После двух дистанционных этапов будут определены финалисты треков, которые отправятся на очные соревнования осенью этого года.

Заявки на трек «Здравоохранение» подали почти 5300 человек, 40% — женщины. По словам министра здравоохранения РФ, куратора трека «Здравоохранение» конкурса управленцев «Лидеры России» Михаила Мурашко, в стране идет модернизация здравоохранения, поэтому цель трека — отобрать тех специалистов, которые будут формировать кадровый резерв для всех уровней здравоохранения.

«Отношение к специальностям здравоохранения, медицинским работникам кардинально изменилось, и мы почувствовали, что эти люди крайне важны. И мои коллеги — они действительно готовы отдавать и душу, и время, и жертвовать подчас всем, что дорого, для того чтобы спасти пациентов. Поэтому трек «Здравоохранение», он, наверное, особый, в нем, помимо компетенций, которые должны быть отобраны (это и лидерские качества и, конечно же, знания, безусловно), очень важным является еще чувство сострадания, чувство сопереживания», — прокомментировал Михаил Мурашко.

Фото предоставлено АНО «Россия — страна возможностей» Михаила Мурашко

Количество кандидатов (49%) и докторов (9%) наук преобладает среди участников конкурса в треке «Наука», а магистров (54%) — в треке «Информационные технологии». Участники трека «Госуправление» лидируют по количеству степеней MBA.

«Президент объявил 2021 год годом науки и технологий, поэтому символично, что в четвёртом сезоне «Лидеров России» трек «Наука» тоже заявлен. Мы ждем, конечно, профессионалов, способных двигать, популяризировать науку. Соответственно, мы должны обеспечить научно-технологический прорыв, который является частью национальных проектов «Наука» и «Образование». Выделение отдельной специализации в конкурсе показало свою эффективность, интерес со стороны преподавателей и научных работников, ученых. Это те люди, которые объединены стремлением совершать новые открытия. Отмечу, что научные институты испытывают очень большую потребность в молодых, амбициозных лидерах, которые готовы запустить яркие проекты», — обратил внимание заместитель министра науки и высшего образования РФ Александр Нарукавников.

Также Александр Нарукавников отметил новый для этого сезона трек «Студенты», который дает молодым людям, не имеющим управленческого опыта, но желающим реализоваться в этом направлении, возможность участвовать. По его мнению, потенциал этого трека огромен.

«Мы хотим помочь молодым ребятам, начинающим свой путь в профессиях, реализоваться. Участвуя в конкурсе, наши студенты получат беспрецедентный опыт, комплексную оценку своих компетенций, подробные отчеты о своих сильных и слабых сторонах, рекомендации по их дальнейшему развитию. Победители получат сертификаты на дополнительное образование, наставника из числа финалистов и победителей конкурса «Лидеры России», а также стажировки и возможность трудоустройства в органы госуправления, корпорации, крупные предприятия», — заключил Александр Нарукавников.

Специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству, посол по особым поручениям МИД России, член Наблюдательного Совета конкурса «Лидеры России» Михаил Швыдкой заявил, что «сфера культуры сегодня — это не только система и такая сфера государственных учреждений и организаций культуры».

«Это явная сфера развития частных некоммерческих инициатив, это формирование новой среды, формирование креативных индустрий, формирование тех структур, той инфраструктуры, которой недостает сегодня в России. Это очень важно. С другой стороны, совершенно очевидно, что управленцев в этой сфере катастрофически не хватает не только на федеральном, но прежде всего на региональном уровне, на муниципальном. И привлечение людей на этот трек нам кажется важным», — заметил Михаил Швыдкой.

Фото предоставлено АНО «Россия — страна возможностей» Михаил Швыдкой

Первый заместитель генерального директора ТАСС, член Наблюдательного Совета конкурса «Лидеры России» Михаил Гусман обратился к организаторам конкурса от лица Всемирной ассоциации русской прессы, фонда поддержки русскоязычной прессы за рубежом с предложением подвести итог трека «Международный» в марте будущего года во время ХХII Всемирного конгресса русской прессы, который состоится в Москве. По его словам, на этом масштабном форуме зарубежных русскоязычных медиа соберется более 300 руководителей СМИ почти из 100 стран мира, и эта площадка представляет особый интерес.

Фото предоставлено АНО «Россия — страна возможностей» Михаил Гусман

Актуальность конкурса «Лидеры России» оценила официальный представитель МИД России Мария Захарова: «Таких механизмов за рубежом нет. Он придуман у нас, полностью разработан. Он собрал многие хорошие, интересные практики, аккумулировав их вместе. Синтезировал в совершенно новый, уникальный продукт, которым нужно просто воспользоваться. И это еще одно доказательство того, что Россия уверенными темпами идет вперед, что она развивается. Это говорит о том, что мы являемся государством с поистине безграничным потенциалом».

Депутат Государственной думы Федерального собрания РФ, член Наблюдательного Совета конкурса «Лидеры России» Светлана Журова подчеркнула, что все участники конкурса «Лидеры России», кто пройдет тесты, получат индивидуальный план развития.

«Заявить о себе, попробовать свои возможности, даже то, что ты можешь проиграть — это дорого стоит, потому что уметь проигрывать — это прекрасное качество. И достойно проиграть, и достойно пойти дальше вперед, может быть, по другим направлениям, возможно, подскажет наш индивидуальный план развития. Еще один очень важный аспект этого конкурса — это дружба, это взаимоотношения», — подчеркнула Светлана Журова.

По словам генерального директора Государственной Третьяковской галереи, члена Наблюдательного Совета конкурса «Лидеры России» Зельфиры Трегуловой, у нее большие ожидания от трека «Культура», так как культура нуждается в современном менеджменте.

«Я сама на себе испытала то, что, помимо искусствоведческого образования, мне понадобились серьезнейшие стажировки именно по музейному менеджменту в ведущих музеях мира для того, чтобы освоить те навыки, которым не учат или, по крайней мере, в мое время не учили в университетах. Мы сами сейчас стараемся, в особенности в связи с тем, что открываем свои филиалы в Самаре, в Калининграде и Владивостоке, работать над тем, чтобы академическое университетское образование, которое связано с изучением истории искусства, включало в себя занятия по фандрайзингу, музейному продвижению, какие-то технические вопросы. Главное, конечно, вопросы управления. И мне кажется, что этот конкурс сейчас сможет дать молодым людям те возможности, которых у них раньше не было, сможет стать какой-то очень важной платформой, которая позволит им понять свои собственные возможности и замотивировать на достижение новых высот», — сообщила Зельфира Трегулова.

Фото предоставлено АНО «Россия — страна возможностей» Зельфира Трегулова

Генеральный директор ФГБУ «Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, член Наблюдательного Совета конкурса «Лидеры России» Марина Лошак рассказала, что появление трека «Культура» — чрезвычайно важное событие, которого давно ждали.

«Мы очень нуждаемся в талантливых управленцах, не только в хранителях, не только в реставраторах, не только в людях науки, но и всех людях, которые умеют управлять процессами. И в этом очень большая потребность, очень остро стоящая даже у нас в Москве, где довольно много активных людей. Но так как мы, как музей, работаем очень широко с большой страной и очень много связываем надежд, ожиданий с нашими регионами, я знаю, как трудно там найти достаточное количество людей, которые смогли бы способствовать развитию территории. Это очень важно, в этом огромная перспектива, поэтому у меня чрезвычайно много надежд, связанных с этим сезоном. И еще хотела бы добавить, что у меня есть и мой собственный, персональный интерес, потому что я представляю крупнейший музей России, и я жду победителей в музее. Будут у меня работать, если захотят», — акцентировала Марина Лошак.

Фото предоставлено АНО «Россия — страна возможностей» Марина Лошак

Вице-президент Федерации Спортивной гимнастики России, член Наблюдательного Совета конкурса «Лидеры России» Алексей Немов призвал участников не бояться и идти вперед, преодолевая свои страхи.

«В этих конкурсах проигравших не будет. Не сразу становятся олимпийскими чемпионами. Поэтому надо попробовать себя, испытать свои силы — на что ты способен. Я бы посоветовал всем прежде всего сфокусироваться на том деле, которое они себе выбрали, и оно должно занимать больше времени и внимания», — дал рекомендации участникам Алексей Немов.

Основной возраст участников четвертого конкурса «Лидеры России» от 31 до 35 лет — 25,6% и от 36 до 40 лет — 25%. Конкурсантов от 41 до 45 лет — 16,5%, а от 26 до 30 лет — 11,7%. Участников в возрасте от 46 до 55 лет — 8,2%, от 18 до 25 лет — 9,8% и от 51 до 55 лет — 3,2%.

«Надо быть честными, надо быть грамотными, надо быть профессиональными, надо не стоять на месте. Не нужно думать, что если победил в этом конкурсе, то развитие заканчивается. У человека никогда развитие не заканчивается, до глубокой старости. Желаю успеха!» — обратился к участникам президент государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы, член Наблюдательного Совета конкурса «Лидеры России» Леонид Рошаль.

21 мая стартовал дистанционный этап четвертого конкурса «Лидеры России».