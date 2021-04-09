ИА REGNUM: Второй сезон Русское географическое общество выступает партнером конкурса «Мастера гостеприимства».

ВОО «Русское географическое общество» Сергей Корлыханов

«В этом году мы также учредили свою номинацию «Этнокультурный туризм», которая нацелена на поиск проектов, способствующих популяризации географии, традиций народов России, сохранению исторического и культурного наследия нашей страны. Символично, что один из первых полуфиналов проходит именно в Мурманске, который называют Воротами Русской Арктики, и в первый год председательства России в Арктическом совете. Русская Арктика как нельзя лучше подходит для развития этнокультурного туризма, имея уникальную природу и бесценное культурное наследие. Уверен, что сегодня на полуфинале, на территории Русской Арктики, мы увидим много интересных, достойных проектов», — рассказал на открытии второго полуфинала флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» конкурса «Мастера гостеприимства» в Мурманске заместитель исполнительного директора, директор Департамента регионального развития Русского географического общества Сергей Корлыханов.

Подробнее о работе Русского географического общества и его взаимодействии с президентской проектной платформой «Россия — страна возможностей» Сергей Корлыханов рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Сергей, чем занимается Департамент регионального развития Русского географического общества?

У нас 85 отделений, и мы должны обеспечить их бесперебойную легитимную работу и выполнение уставной цели и задач Русского географического общества. В прошлом году, 18 августа, РГО исполнилось 175 лет, и текущий год мы тоже считаем юбилейным — до августа текущего года. Мы реализуем 21 направление деятельности, и главное из них — просветительское. Мы занимаемся научными исследованиями, организацией экспедиций, образовательной и издательской деятельностью, работой с молодежью. Современная цель РГО, заданная в последнее десятилетие развития общества, конечно, это в первую очередь просветительская работа с населением, и внутри страны, и за рубежом — распространение знаний о нашей стране, о ее географии и истории, ее культурном наследии — просвещение в самом широком смысле слова.

В дореволюционной России Русское географическое общество, как правило, патронировал великий князь или близкий к императору человек?

Совершенно верно. Можно вспомнить указ НиколаяI о создании общества — тогда оно называлось Русское географо-статистическое общество, потом Русское географическое общество — и первым его руководителем, председателем являлся брат императора великий князь Константин. В советский период это было Географическое общество Советского Союза при Академии наук. В последний период это Русское географическое общество, президентом которого избран министр обороны РФ Сергей Шойгу, а главой попечительского совета является президент России Владимир Путин. В попечительский совет РГО вошли известные деятели науки, меценаты, ряд федеральных министров. Деятельность РГО сейчас очень широка и ответственна, и, повторюсь, его отделения сейчас функционируют во всех регионах страны, реализуя его деятельность в единой политике и едином ключе.

В чем Русское географическое общество видит свою миссию при сотрудничестве с Всероссийским конкурсом «Мастера гостеприимства» и президентской платформой «Россия — страна возможностей»?

Помимо департамента регионального развития, я курирую еще и департамент экспедиционной деятельности и развития туризма, соответственно, с первого дня мы работаем с «Мастерами гостеприимства». РГО традиционно занималось экспедициями. Когда-то это было открытие земель, изучение новых территорий. Сейчас проводятся в основном научные экспедиции. Конечно, появляются и новые острова ввиду таяния льдов, но все же основная деятельность — это именно наука. Мы посчитали в прошлом году, что за десять лет РГО провело 3000 экспедиций, в среднем 270—300 экспедиций ежегодно. Где-то 20 из них — федеральные, крупные, с привлечением ведущих учёных разных университетов нашей страны. И дальше — региональные экспедиции.

Но они не носят, например, геологического характера?

Почему же? В том числе и геологического. Есть также направление изучения территорий, изменения климата, есть археологические экспедиции, биологические исследования. Очень большой пласт работы РГО — поисковая деятельность. В 2018 году Владимир Путин и Сергей Шойгу на заседании попечительского совета сказали о том, что РГО должно внимательнее смотреть на развитие туризма именно в прикладном разрезе. У нас много знаний, много фото‑ и видеоматериалов, мы проводим собственный конкурс «Лучший гид» — это материалы о городах, заповедниках, туристических маршрутах нашей страны, и все это необходимо применять именно в прикладной плоскости. Соответственно, после этого у нас началось активное взаимодействие с туроператорами, мы создали собственную систему сертификации туристических маршрутов — совместно с туроператорами мы создали десятки эксклюзивных, уникальных маршрутов по стране. И поэтому, с одной стороны, мы передаём свой опыт, знания, фотобанки, видеобанки, фильмы о нашей стране туристическим операторам, с другой — они формируют туристические маршруты, у нас задача их продвигать, помогать туроператорам продавать эти туры внутри страны и за рубежом — ведь скоро, я уверен, в Россию вернутся зарубежные туристы.

Поэтому, когда зарождался конкурс «Мастера гостеприимства», мы с удовольствием приняли участие в нем как создатели одной из номинаций — по этнотуризму…

Да, но кроме того, мы активно занимаемся и экотуризмом, мы поддерживаем создание экологических троп, пропагандируем туризм на особо охраняемых природных территориях. Понятно, что есть профильные ведомства, и экотуризм, например, мы отдали Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Но все же мы пришли к тому, что этнокультурный туризм — очень обширная тема, и закрепили за собой эту номинацию, а внутри этой номинации очень много всего — там и малые народы, и туры по арктической зоне — все это вписывается в понятие этнотуризма.

В чем состоят Ваши молодежные программы?

Молодежный блок РГО — 170 наших молодежных клубов по всей стране. У них очень разная специфика, они занимаются организацией походов, туров выходного дня и так далее. Задача РГО в этом случае — поддерживать их инициативы. В этом году мы идем еще дальше — например, сотрудничаем с центром развития молодежного туризма и вместе с ними будем создавать в этом году десять абсолютно новых молодежных туристических программ. Почему новых? Если молодые люди любят ездить в Нижний Новгород или Казань, мы не имеем ничего против, но, с нашей стороны, есть такие места, города и позиции, которые можно укомплектовать в новые молодежные программы, просчитать их и продвигать для молодежи. Некоторые маршруты для определенной целевой аудитории имеют больше плюсов, чем минусов. С одной стороны, можно сказать — ну, это же только для определенной целевой аудитории, но одна из основных задач бизнеса — найти свою целевую аудиторию.

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