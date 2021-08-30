Кинорежиссёр, сценарист, продюсер, народный артист Российской Федерации, председатель Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов России Сергей Снежкин рассказал корреспонденту ИА REGNUM о печальном положении дел на прославленной советской и российской киностудии «Ленфильм».

Пресс-служба Министерства культуры РФ Сергей Снежкин

Сергей Олегович, в последнее время в культурном сообществе активно обсуждается судьба киностудии «Ленфильм». Правда ли, что объемы кинопроизводства в Санкт-Петербурге резко сократились? Чем это обусловлено?

Вы спрашиваете меня — правда ли, что объемы кинопроизводства в Санкт-Петербурге резко сократились? Это равносильно тому, как если бы через много лет после смерти матери, я бы встретил на улице знакомого, которого давно не видел, и он бы спросил: «Как ваша матушка? Здорова ли? Кланяйтесь ей от меня». Не могу я передать поклоны, потому что матушки давно нет.

Так и с кинопроизводством в Санкт-Петербурге. Нет его, этого самого кинопроизводства. Уничтожили вместе с киностудией «Ленфильм». Выжгли, вытравили кино из пятимиллионного города, с людьми, которые могли, умели делать кино, любили его. Здания, в которых была студия, пока стоят по тому же адресу, но теперь там, по словам очередного директора, будет «креативный центр с элементами кинематографа», «точка притяжения жителей города».

Что сейчас происходит на «Ленфильме»? Как Вы считаете, его очевидная коммерциализация в итоге приведет просто к сдаче помещений в центре города в аренду под развлекательные и торговые центры или это многоходовая история, направленная на перенос «Ленфильма» за пределы города с тем, чтобы освоить землю на Каменноостровском проспекте под коммерческие цели?

В переводе на общедоступный язык — всё сдается или будет сдано в аренду, а жителей города будут «притягивать» фаст-фудом и проложением через территорию студии с увеселениями и ларьками. Положим, они на какое-то время «притянут» жителей города бургерами и хот-догами, кто же и чем будет притягивать кинематографистов? Где будет сниматься кино? Кем? Я уверен, что вся эта «креативщина» — подготовка к скоротечному банкротству бывшей студии и продаже зданий и земельного участка в центре города для строительства какого-нибудь бизнес-центра или жилого комплекса. Тем более попытки такого рода уже предпринимались.

Почему «Ленфильм» был доведен до такого состояния, и как Вам видится развитие событий?

История проста до пошлости. Восемь лет тому назад до кого-то на самой верхотуре власти дошло, наконец, что убогое состояние, в котором десятилетиями пребывала старейшая киностудия России, унизительно и вредно как для самой власти, так и для национальной культуры. Решено было студию «Ленфильм» возродить. Для этого под гарантии правительства банк ВТБ выделил кредит в полтора миллиарда рублей. Мы обрадовались и наполнились надеждой. Правда, сразу начались странности. «Возрождение» было доверено режиссеру и актеру Федору Бондарчуку. Как режиссер Федор Бондарчук снял несколько фильмов, как актер одно время интенсивно снимался, почему этого оказалось достаточно, чтобы вверить в его руки киностудию, находящуюся в сложном экономическом состоянии и судьбы тысяч связанных с «Ленфильмом» людей, нам опять же не удосужились пояснить.

Мы спрашивали. В ответ московские чиновники закатывали глаза к небу и чуть ли не шепотом говорили о близости Федора Бондарчука к самому президенту Российской Федерации.

Да и сам Федор Бондарчук много и охотно говорил об этой самой близости, и отнюдь не шепотом.

К слову сказать, это вообще «знак беды» в российском кинематографе — близость нескольких режиссеров к власти. У них есть даже организация, формируемая по принципу «близости». Называется «Фонд кино». Идея этой государственной структуры, как во всяком случае декларировалось, была в том, чтобы собрать в ней людей, способных любое кино сделать прибыльным и успешным. Но таких людей нет нигде в мире! Ни в Голливуде, ни в Индии, ни в огромном Китае. Потому что кинематограф очень рискованное занятие. Это чередование успеха и катастрофических провалов. Нет режиссеров, нет продюсеров, способных гарантировано создать успешный фильм. Как говорят в народе — «раз на раз не приходится». Слишком непредсказуем зритель, очень часто и кардинально меняется настроение общества, создатели фильма переживают взлеты и кризисы, появляются новые веяния — эстетические и технические, постоянно совершенствуется «киноязык», и, как следствие, появляются носители этого киноязыка, люди, способные говорить на нем со зрителем.

Меняется везде, кроме как в «Фонде кино». Там одни и те же люди. Десятилетиями! Иногда, для приличия, они допускают к себе людей новых. Но ненадолго. Потому что это «Фонд близости», и они эту близость ревниво оберегают, а государство щедро отваливает сотни миллионов рублей на каждую кинокартину. По сути «Фонд кино» стал советским «распределителем», тем самым, легендарным, на улице Грановского, когда твердокопченую колбасу, икру, мясо и так далее выдавали партийным и советским функционерам.

А как иначе воспринимать эту организацию, если из финансируемых «Фондом кино» кинокартин окупается в прокате всего около десяти-двенадцати процентов?

Остальные кинематографисты России финансируются по остаточному принципу.

Вот Федор Бондарчук — один из тех, кто «близок». По большому счету, нам нет дела до того, с кем близок Федор Бондарчук и мы бы не касались этой темы, но когда после семилетнего «возрождения» «Ленфильма» под руководством председателя совета директоров киностудии Федора Бондарчука и его ставленника на посту генерального директора студии Эдуарда Пичугина «Ленфильм был доведен до краха финансового, производственного, нравственного, достаточно сказать о том, что когда тандем Бондарчук — Пичугин приступил к «возрождению», долги «Ленфильма» составляли несколько десятков миллионов рублей, когда, при нашем в том числе участии, Пичугин был отстранен от руководства студией, долги превысили два миллиарда рублей.

Пичугина сняли, а Бондарчук остался. Как так? Он полноценный соавтор разорения студии. Он ответственен за то положение, в котором оказалась студия и все мы! Эти вопросы мы задали и в администрации президента, и в правительстве Российской Федерации, и в Министерстве культуры. В ответ все закатывали глаза к потолку, вздыхали и отвечали: «Принято решение Бондарчука оставить».

Вы обращались с этой проблемой в Министерство культуры?

Мы обращались с вопросами: Кем принято? Почему принято? Нам что делать? Ответ привожу дословно: «Можете протестовать. Но лучше не рыпаться».

Мы будем «рыпаться»! Сохранить студию — наша гражданская ответственность! Гражданский и художнический долг! Перед страной, народом, нашими предшественниками и нашими учениками. Как бы кто и к кому не был близок.

Мы заставим признать очевидное — что бездарное и лукавое руководство Бондарчуком, приведшее к уничтожению студии как фильмопроизводящего предприятия, должно быть немедленно прекращено и получить должную оценку со стороны властных и правоохранительных структур.

Если этого не произойдет, значит вина за уничтожение великой, всемирно известной студии падет на власть!

Что сейчас происходит на «Ленфильме»?

Увольнение работников и сдача помещений в аренду. Выкинут практически на улицу реквизит, потом его распихали по подвалам. Часть реквизита будет уничтожена. Хранить негде. Цех реквизита в процессе сдачи в аренду коммерческим компаниям.

Через территорию студии будет проложена торговая улица! С магазинами, ларьками. Министр культуры Ольга Любимова, судя по ее интервью, одобрила это. Ольга Борисовна! Вы же министр культуры, а не торговли! Как можно одобрять то, что уничтожает «Ленфильм»!? Но одобряют! Почему? А про «близость» не забыли?

Снимается ли на «Ленфильме» кино?

Нет, не снимается. Что-то готовят для подачи на конкурс в Министерство культуры. Но подавать будет не киностудия, а «Продюсерский центр «Ленфильм». Как сказала в том же интервью министр культуры Ольга Любимова, «…она надеется, что «Ленфильм» будет снимать два-три дебюта в год». Но для двух-трех фильмов в год студия не нужна. Такой производственный объем доступен фирмочке, располагающейся в двух комнатах!

Студия сродни классическому русскому репертуарному театру, создаваемому десятилетиями или столетиями, как Александрийский театр в Санкт-Петербурге, Малый театр и МХАТ в Москве. Десятилетиями трудами и подвигом удивительного таланта людей создавалась фильмография «Ленфильма», а вместе с ней особый стиль, особая интонация, бережное, сочувственное отношение к «простому», «маленькому» человеку, к его жизни, достоинству, таланту и подвигу. Десятилетиями на студии создавалась нравственная атмосфера, среда творчества, ответственности художника перед зрителем, Родиной, искусством, та атмосфера, без которой творчество невозможно! «Ленфильм» был и храмом, и фабрикой, и школой. С каждой снятой на «Ленфильме» кинокартиной я как бы вновь заканчивал Всесоюзный государственный институт кинематографии. Я рос профессионально, творчески, я рос как личность и гражданин. И, конечно, не только я, а все, абсолютно все режиссеры, сценаристы, операторы, художники, представители других кинематографических профессий.

Кто не хотел совершенствоваться или уходил сам, или изгонялся сообществом.

Но такую атмосферу, такую творческую среду, могла создать только мощная киностудия со своей идеологией, традициями, сплоченным творческим и производственным коллективом! Сплоченным одной целью — созданием высококачественных, высокохудожественных фильмов для своего народа.

Вот такой студией был «Ленфильм», который теперь, похоже, подарен Федору Бондарчуку и его друзьям. Так, во всяком случае, он относится и к «Ленфильму», и к нам, работавшим и работающим на этой студии.

Мы хотим, чтобы государство вернуло киностудию «Ленфильм»! Вернуло себе, нам ленфильмовцам, отечественному кинематографу.

Уверены ли Вы, что государство может это сделать?

Уверены ли мы, что государство способно это сделать?

Конечно! Не только способно, обязано! Потому что в восстановлении «Ленфильма» как полноценной киностудии безо всяких признаков торжища прежде всего государственный интерес.

В девяностых стране, государству чудом удалось сохранить что-то из оборонной промышленности. Благодаря сохранённому обеспечены независимость и безопасность Российской Федерации.

Теперь, и уже давно, наступило время обеспечения нравственной, духовной безопасности народа. Всегда и в России, и в Советском Союзе этим занимались кинематограф, литература, театр, изобразительное искусство. Культура в целом.

Потому государство должно восстановить «Ленфильм» как государственную студию, способную осуществлять государственную политику по сохранению, воспитанию и одушевлению народа. Так, как это было раньше, так, как это было всегда.

Когда-то Черчилль сказал, что «война слишком серьёзное дело, чтобы доверять её генералам». «Ленфильм» слишком важен для страны, для национального кинематографа, чтобы доверять его судьбу людям равнодушным, опороченным.

Потому повторюсь, спасти «Ленфильм» наш нравственный, гражданский долг! И мы будем «рыпаться»! Несмотря на увольнения, клевету, фальсифицированные судебные процессы! На кону наша судьба и честь студии.