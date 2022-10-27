Николай Чеканов

Автор

Экскурсовод и популяризатор истории техники, архитектуры и промдизайна XX века. Выпускник МНЭПУ по специальности "политология". Выпускная работа исследовала геополитическую роль авиационно-космических систем. 2008 - реставратор в ЦМ ВВС Монино, тема - атмосферный аналог орбитального самолёта системы "Спираль". 2009-2011 - реставратор самолётов МиГ-15УТИ и F-84F, экскурсовод в Музее Техники Вадима Задорожного. 2012-2016 - экскурсовод в московском музее частных коллекций классических автомобилей "Автовилль", вплоть до его закрытия. 2011 - по настоящее время - организатор военно-исторических мероприятий в компании "Воентур" на ВТКБ "Мосфильм" и не только. 2016 - Гёте-Институт. Лектор-референт, один из авторов рабочей тетради немецкого детского университета - разделы про велосипед и автомобиль. В свободное время провёл серию лекций об истории компании и продукции Cadillac, Airstream и частных промышленных дизайнерах в автомобилестроении США. С раннего детства, параллельно с техникой, небезразличен к отечественной архитектуре. Последние годы - волнительно охватываю знакомством объекты социалистического модернизма и нео-брутализма. По моему убеждению, узкие темы материальной культуры - как ничто иное обогащают и осязательно приближают к нам как отдельные исторические события, так и историю вообще. Отдельные предметы - такие как гражданское автомобилестроение и вовсе - гениально маркируют своё время, будучи сколь предельно вдохновенными и наукоёмкими, столь привычно-бытовыми. Обожаю век, добрую часть которого люди просто не умели "кое-как". Самым впечатляющим рукотворным творением считаю весь комплекс созданного в рамках программы "Энергия-Буран".