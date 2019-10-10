Ранее мы давали исторический экскурс и новость о работах на исторической пристани Серебряный Бор. В сентябре 2019 бюджетная организация «Гормост» завершила работы на объекте 1936 года постройки. Результат зафиксирован в нашем фоторепортаже.

Напомним, что, несмотря на попытки архитекторов и краеведов присвоить всему ансамблю хорошёвского спрямления канала имени Москвы статус памятника архитектуры, заявки были отклонены. Не в последнюю очередь из-за позиции канала, специалисты которого отметили, что охранный статус усложнит эксплуатацию заградительных ворот № 116.

Николай Чеканов ИА REGNUM Деревья в полном порядке

Восстановление пристани было начато в январе этого года и прерывалось на несколько месяцев. По состоянию на сентябрь 2019 года, работы завершены, достопримечательность доступна для осмотра.

Николай Чеканов ИА REGNUM В левом павильоне

Заново, но с применением оригинальных гранитных блоков сложены лестницы. Восстановлены лепнина и отделка павильонов, включая гранитную облицовку. Поверхности пристани очищены от следов вандализма.

Вместо разрушенного асфальта на верхних уровнях пристани уложен гранит. Причальный уровень получил новое бетонное покрытие. С сохранением оригинальных кнехтов восстановлена причальная стенка.

Николай Чеканов ИА REGNUM Оригинальные кнехты

Работы не затронули озеленение объекта, включающее редкие виды растений — остролистный чёрный клён, туи.

Единственное и весьма досадное отклонение от оригинала — новые утилитарные металлические ограждения вместо монументальных бетонных с балясинами.

Николай Чеканов ИА REGNUM

Николай Чеканов ИА REGNUM

После восстановления пристань Серебряный Бор вновь становится любимым и безопасным местом прогулок и отдыха жителей Северо-Запада Москвы. Проделанные работы остановили разрушение и вандализм. В перспективе возможно использование пристани по прямому назначению — для швартовки небольших прогулочных судов.