Космос был одной из главных тем монументальной пропаганды послевоенного СССР. От Москвы до самых до окраин космические образы присутствовали в большинстве уличных панно, где соседствовали с привычными земными отраслями. Однако параллельно существовала космическая монументалистика для служебного пользования, которую размешали в закрытых городах. В этом репортаже мы покажем то, что в СССР видели только космонавты, инженеры и правительство.

Николай Чеканов Центр Подготовки Космонавтов

Аллея «Покорители Космоса», 1967

Главная символическая зона ЦПК, на которой встречали и провожали космонавтов правительственные комиссии. Архитектор — Анатолий Трофимович Полянский. Художник — Яков Никифорович Скрипков.

Николай Чеканов Центр Подготовки Космонавтов

Творческий тандем двух модернистов уже был прославлен Новым Артеком. В крымском Звёздном городке художник Скрипков познакомился с Юрием Гагариным и переключился от темы общества вообще к теме людей космоса. Авторитет Полянского и мастерство Скрипкова позволили им сотрудничать с подмосковным Звёздным. Аллея сооружалась два года и открылась к 50-летию Революции.

Уровень и материалы исполнения аллеи не такие, как в общедоступных космических сюжетах. Мозаика сочетает смальту с камнем, стелы отделаны чёрным мрамором.

Доминанта аллеи — мозаичная стела с барельефом Владимира Ленина. На реверсе — сюжеты из космической промышленности, которая сделала реальными пилотируемые полёты.

По бокам от стелы два горизонтальных монумента — мемориальная плита с табличками первых полётов и мозаичное панно с крупным портретом космонавта.

Наконец, стоящие по всей длине аллеи 8 двухсторонних пилонов сообщают лозунги принятого в 1961 году морального кодекса строителя коммунизма. Ряд пилонов открывает панно с портретом Константина Циолковского и его цитатой на реверсе: «Человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство.»

Николай Чеканов Центр Подготовки Космонавтов

Сейчас аллея пребывает в запущенном состоянии и нуждается в немедленной реставрации.

Витражи и роспись по керамике в холле тренажёрного комплекса

Холл тренажёрного комплекса был оформлен художником Зурабом Церетели в самом конце существования СССР. Абстрактные витражи и роспись по керамике со станцией МИР, обрамлённая коваными самолётами, были с трудом доставлены из Грузии, которая на тот момент вышла из состава СССР.

Другое

В различных подразделениях ЦПК и на жилой территории Звёздного Городка имеются самые разные мозаики и памятники. Некоторые из них созданы всё тем же Яковом Скрипковым, который до конца жизни был штатным монументалистом Центра.

Центрифуга, планетарий и тренировочный бассейн содержат мозаичные панно высочайшей художественной ценности, но не являются общедоступными даже сейчас.

Николай Чеканов Центр Подготовки Космонавтов

Николай Чеканов Центр Подготовки Космонавтов

Резюме

ЦПК — это не только уникальный научно-тренажёрный центр, но и заповедник космического искусства особой эстетики и содержания. Художественно-скульптурные объекты ЦПК лаконичны, а некоторые и вовсе аскетичны, как, например, керамическая мозаика на входе в корпус тренажёров орбитального корабля.

Николай Чеканов Центр Подготовки Космонавтов

На всём пути — во время подготовки, на аэродромах, в городе Ленинск при космодроме Байконур и у стартовых площадок люди космической профессии постоянно наблюдали труд художников и скульпторов, иногда — очень удачно интегрированный архитекторами. В эпоху активного освоения космоса и больших государственных программ, подобное творчество было на подъёме и было обязательным атрибутом специалистов в труде и быту. Теперь же оно является наследием, которое надо сохранять, осмыслять и показывать.