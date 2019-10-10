Парящий треугольник для «Жигулей»
В 20-м веке наша архитектура дала много выразительных зданий для машин. Как для машин в широком смысле — крупных агрегатов на промышленных и инфраструктурных объектах, так и для транспорта, включая автомобили. К 1920-м последние стали мировым символом прогресса. Пережив гражданскую войну, Советская Россия не осталась в стороне от автобума и поставила на госслужбу лучшие иномарки, в основном — американские, а также начала подготовку к созданию своего автопрома. Однако весь растущий транспортный парк продолжал храниться и обслуживаться где ни попадя — в сараях, бывших конюшнях и редких гаражах, оставшихся от царской России. Учитывая центральную роль автомобиля в новом градостроительстве, архитекторы-авангардисты взялись за проектирование гаражей новой архитектуры. Яркие примеры — мельниковские Гараж Интуриста и Гараж Госплана. Оба гаража Мельникова, а также другие транспортные предприятия сохранились до нашего времени и в отдельных случаях получили охранный статус. Не все из них работают по профилю, но абсолютно все подтверждают свою ценность. Они до сих пор сохраняют градообразующую роль.
После Великой Отечественной в СССР начались новые вехи в развитии собственного автопрома и сопутствующей инфраструктуры. Появились гаражи в стилобатах и пристройках сталинских многоквартирных домов. Их сменили эксперименты хрущёвской эпохи — личные гаражи, автопрокат и динамичные по форме автовокзалы. Далее — брежневские микрорайоны с подземными гаражами не без моек и мастерских.
В 1968 году брежневским правительством принято постановление о создании «Жигулей». «Жигули» предвещали первую настоящую автомобилизацию населения, которая требовала строительства новой системы продажи и обслуживания. Так, параллельно со строительством завода ВАЗ коллектив архитектора Леонида Павлова начал проектирование в Москве первых двух станций технического обслуживания автомобилей (СТОА). Для «Жигулей» на Варшавском шоссе и для второй по массовости марки «Москвич» на Минском.
СТОА — не гараж, не магазин и не мастерская в привычном понимании, но синтез всего перечисленного. На московском генплане-1971 упомянутые техцентры оформили пересечения вылетных шоссе и МКАД. Они хорошо разбавили монотонность окружающей застройки, придали динамики и узнаваемости въездам в город.
Форму варшавского техцентра с его парящим над стилобатом неравнобедренным треугольником хорошо определяет один из принципов работы Павлова:
Перед началом проектирования Павлов побывал в Европе, где ознакомился с технологиями работы автомобильных сверхсооружений и их конструкциями и материалами. Строительство осуществлялось в основном из каталожных элементов. Первоначальный проект, кроме магазинов, мастерских, точек общепита, заправки и контор, включал испытательный трек и высотный жилой комплекс индивидуального проекта на соседнем участке.
СТОА «Жигули» архитектурно оформила все процессы приобщения к автолюбительству. По оригинальной задумке покупка автомобиля должна была быть последовательным ритуалом с подъёмом под гигантское перекрытие выставочного зала и спуском оттуда по рампе. На деле, учитывая несовершенство советского сервиса, ритуал оброс теневыми процессами, которые хорошо показывают все те позднесоветские производственные драмы, где главный герой — автолюбитель. Ну, а после СССР происходящее на огромных площадях техцентра пошло по известному пути — с огромным числом арендаторов, непрофильными заведениями, криминалом и полным отсутствием ухода за объектом.
Сейчас СТОА находится на перепутье, из которого, однако, видится выход, отличный от сноса. Техцентр можно сделать блистательной достопримечательностью — поставив на государственную охрану, отреставрировав и запустив в нём автосалон-музей, хранилище, сервис и методический центр автоклассики, культурный и потребительский интерес к которой всегда высок.
Национальный центр классических автомобилей в столь масштабном и уникальном сооружении — это куда более интересный вариант, чем снос и возведение вместо СТОА очередного бесполезного молла. При этом операторами перезапуска могут быть хоть частные, хоть государственные подрядчики.