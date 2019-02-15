В материале про советский модернизм Владивостока мы писали о разрушении фонтана перед Дворцом пионеров и школьников. Осенью директор Дворца назвала фонтан опасным, а городские чиновники признали его восстановление «экономически нецелесообразным». Результат — асфальтовая площадка вместо объекта, ценного не только эстетически.

Архив Николая Чеканова Медный парусник, подвешенный на цепях, автор — Анатолий Иванович Кротов

Мозаичный фонтан-бассейн оформлял главный вход Дворца, работал полигоном судомоделистов и детской площадкой. В заполненном бассейне техотдел испытывал надводные и подводные модели, организовывал соревнования. Спустив воду, воспитатели проводили в бассейне детские зарядки и игры. Эти активности были частью авторского замысла художника Веналия Санникова.

Www.google.ru/maps Снимок Дворца из космоса

Кроме фонтана, работы в рамках федерального проекта «Городская комфортная среда» затронули и детский парк Дворца. Прямо посреди рощи рабочие небрежно поставили типовой детский городок. Деревья — диморфант, пихты чёрные, сосна корейская кедровая — получили повреждения и были частично забетонированы. Вместо сухостойных сосен спилено три здоровых амурских бархата.

15 марта Дворец ждут ещё большие изменения. На фасадах и в интерьерах начнётся капремонт в рамках другого федерального проекта, «Кванториум». Кружки превратятся в «квантумы», центр детского творчества — в технопарк. Приложенные к проекту иллюстрации показывают, что дворец ждёт не реставрация, а приспособление и ремонт. Предлагается нарушить белоснежное решение фасада. В унифицированные интерьеры «Кванториума» не вписываются многие из оставшихся работ художников-монументалистов, например — медный парусник на цепях.

Архив Николая Чеканова Светильник над сферой планетария

Проект Антонио Михе является исключительно удачным синтезом архитектуры и монументально-декоративного искусства. Михе пригласил творить лучших владивостокских художников и дал им полную свободу. В результате помещения дворца стали вернисажем монументалистов. Утратив фонтан, комнату сказок, люстру «Одуванчик» и вазы зимнего сада, дворец всё ещё во многом аутентичен. Сохранены уникальные произведения монументального-декоративного искусства — мозаичный плавательный бассейн «Жизнь моря», висящий над ним парусник, горны у главного входа, декоративные часы «Знаки зодиака», мозаичная сфера планетария «Космос» и его светильник.

Стоящий на активном рельефе, богато озеленённый Дворец пионеров и школьников является крупнейшим подобным зданием в Приморье и содержит все признаки памятника архитектуры федерального значения. Новейшие технологии детского внешкольного образования должны не унифицировать и замещать, а синтезировать с имеющимся учебным и архитектурным наследием. Ведь ценности, сформировавшие проект дворца, его декор и учебные традиции, вполне синхронны задачам «Кванториума».