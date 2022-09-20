В конце 1950-х в СССР произошёл переворот в архитектуре, утвердивший новый стиль — советский модернизм. Этот переворот дал новые возможности советскому монументально-декоративному искусству, предложив самые разнообразные способы его включения в новые и существующие постройки. В этой статье мы проведём обзор советского монументально-декоративного наследия Архангельска.

Николай Чеканов ИА REGNUM Советский щит в честь СБСЕ (ОБСЕ)

Наибольшее взаимопроникновение архитектуры и искусства было достигнуто в индивидуальных проектах общественных зданий. Монументально-декоративные элементы закладывались в их проекты вместе со всей инженерией. Конкретные примеры таких зданий — ансамбль площади Ленина и улицы Энгельса (сейчас — улица Воскресенская), отдельные здания в центральной части города и на периферии, включающие административные и учебные здания. Яркий пример полного синтеза архитектуры и искусства — кинотеатр «Русь» 1977 года постройки. Здание кинотеатра и мозаики немыслимы друг без друга.

Николай Чеканов ИА REGNUM Алюминий и световые плафоны торгового центра на бывшей улице Энгельса

Николай Чеканов ИА REGNUM Чеканные сюжеты — радиотелескоп.

Николай Чеканов ИА REGNUM Советский гражданин

Николай Чеканов ИА REGNUM Советский космонавт

Самым массовым проявлением монументально-декоративной работы в Архангельске стал заводской декор железобетонных панелей жилых домов массовых серий. Пятиэтажные дома второго и последующих поколений стремились делать с максимальной вариантностью панелей. На растворе оказывались керамическая плитка, стекло, всё это составляло бесчисленные вариации орнаментов. Разнообразие панелей разбило монотонность пятиэтажных домов, дало возможность делать их в различных цветовых темах. С панелями сочетали различные виды ограждений балконов и лоджий, часто обращаясь к дереву. Разнообразие облика иногда дополнялось изменениями проекта — разнообразными решениями остекления тёплых лестниц и нишами. Позднесоветские архангельские жилые серии могут похвастаться эркерами. Вариантность основного жилого фонда была особо важной на Севере с длинной зимой. Стройкомплекс и власти старались уберечься от монотонности и по возможности измельчить и приблизить архитектуру к человеку через материал.

Дома более девяти этажей помимо применения разноцветных панелей также получали панели, составляющие крупные сюжеты. Такие сюжеты монтировались на хорошо просматриваемых, высотных частях фасадов.

Отдельный специфический пример — деревянные многоквартирные дома 1960-х — 1970-х, декорированные тематическими деревянными орнаментами, композициями и надписями. Из таких зданий состоит застройка острова Краснофлотский. На подобных и более старых, довоенных постройках также нашли распространение деревянные щиты с ручной росписью от художественных артелей. Сюжеты панно — социальная, политическая и народнохозяйственная агитация. Применялась активная колористика фасадов.

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Продолжая тему дерева, упомянем пример использования деревянных объёмных панно снаружи модернистских зданий — Дворец спорта профсоюзов. И регулярные примеры использования дерева в интерьерах самых знаковых сооружений — железнодорожного вокзала, совмещённого морского-речного вокзала, Центрального рынка. Также важно не забыть к упоминанию композиции из стали под покраску, а также из полированной нержавеющей стали. Интересна чеканка по алюминию в оформлении магазинов «Океан» и «Орбита» в стилобате на бывшей улице Энгельса, а также юбилейные барельефы «Архангельск 400» на торцах жилых домов над этими магазинами.

Николай Чеканов ИА REGNUM Деревянные поморские мотивы на Дворце спорта профсоюзов.

Николай Чеканов ИА REGNUM Стальная стела Центрального рынка в период белых ночей.

Николай Чеканов ИА REGNUM Интерьер железнодорожного вокзала Архангельск.

Движение по включению монументально-декоративных приёмов в городскую среду было особенно усилено перед празднованием 400-летия Архангельска в 1984 году. Соответствующий юбилейный декор был подарком к полной реконструкции города, о которой мы писали в прошлом материале. Однако примеры новых мозаик, вывесок, работы с панелями появлялись и после, вплоть до развала Советского Союза. Власти и их подрядчики занимались актуализацией советского Архангельска до начала 1990-х. Так, сданный в 1984 году автовокзал получил мозаичное панно в начале 1990-х.

В заключении отметим, что архангельский синтез архитектуры и монументально-декоративного искусства родился в специфических северных условиях. Ему присуща сдержанность и одновременно неожиданность решений. Здесь ощущается сходство с природой севера. Долгая монотонная зима сменяется выплеском цвета летом. Так и жилая среда при первом признаке скуки вдруг разрывает её неожиданными панелями, мозаикой или другими средствами монументалистики. В Архангельске и вокруг него невозможно найти безвкусные и кустарные примеры монументально-декоративного искусства советского периода. Начиная от сельского агитщита до полнофасадного мозаичного панно всё выполнялось на высоком художественном уровне, с чувством вкуса и меры.

Николай Чеканов ИА REGNUM Советский щит в честь СБСЕ (ОБСЕ)

Николай Чеканов ИА REGNUM Техника исполнения