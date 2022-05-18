Россия имеет богатейшую историю техники, включая необычный транспорт. Этот транспорт — не классические сухопутные, водные или воздушные единицы, а нечто на стыке стихий, технологий и методов применения. И при всей необычности это реальная техника. Она испытывалась, эксплуатировалась в прошлом или эксплуатируется сегодня. Такие единицы способны дать наблюдателю массу новых знаний и эмоций, но наблюдавших и наблюдающих — очень мало. О них знают только в кругу создателей, эксплуатантов и энтузиастов. И в немногих тематических музеях. Музейное сообщество сконцентрировано на гарантированно популярном.

Николай Чеканов ИА REGNUM Советские представительские машины Горьковского автозавода

Формула базовой коллекции российского технического музея приблизительно такова — советские народные и правительственные автомобили, массовые предметы быта, массовые представители послевоенной советской авиации и основные боевые единицы Великой Отечественной войны. Мало где собирают специальный транспорт, гражданские советские грузовики, транспорт с необычными движителями. Мало какие государственные или частные российские музеи готовы начинать новые темы, отказываясь от привычной и рабочей формулы. Но существуют исключения.

В 2010 году в селе Ивановское под Черноголовкой общественные организации и власти создали музей, основу которого составило не только привычное. В день открытия Государственного военно-технического музея, кроме предметов из данной выше музейной формулы, перед гостями предстала тяжёлая пожарная техника, вездеходы Специального Конструкторского Бюро ЗиЛ, глиссеры, аэросани и летательный аппарат ЭКИП. Необычная и обычная техника разместилась на территории, которую раньше занимал детский лагерь отдыха «Солнечный». Здания и инфраструктура сохранены, адаптированы и вошли в любопытную гармонию с экспонатами. Никаких вентфасадов на зданиях, никаких ограничений стандартной музейной формулы.

Сейчас, спустя 12 лет после открытия, музей всё так же привлекателен уникальными коллекциями большой техники, которая теперь стоит под навесами. Но не только ими. Ангар с пожарной техникой разбавлен впечатляющей коллекцией «Фордов модели Т», а также предшествующих и последовавших после моделей той же марки. Среди советских машин выделяется коллекция автомобилей такси, включающая легковые машины, опытное такси ВНИИТЭ-ПТ и маршрутный РАФ. Есть уникальная полукустарная крытая версия ГАЗ-А с индексом ГАЗ-6. Имеется и сам ГАЗ-А, первая советская по-настоящему серийная легковая машина, которых осталось очень мало. Примечательно, что машины легковых габаритов размещены в спальном корпусе лагеря, что, в случае с советскими машинами, дарит интересные эмоции. В том же бывшем спальном корпусе — большое количество хронологически выложенных автомобильных атрибутов и неизменные для стандартной музейной формулы предметы быта.

Среди крупных иностранных машин представлены редкий, поставленный СССР из США по ленд-лизу балластный тягач Diamond T 980, заставляющий вспомнить образ советского КРаЗа, грузовик Citroen T45, выполненный скорее в легковой эстетике, немецкие самоходка StuG III Ausf. F и танк Panzer III. Техника легковых габаритов — это зарубежные пожарные машины, ряд впечатляющих видом и комплектностью ленд-лизовских единиц, аналогичная по состоянию немецкая боевая и штабная техника и редкие вездеходы и мотоциклы.

Балансом гражданской и военной техники, территории, антуража, демократизмом атмосферы, музей дарит особенные эмоции и выделяется среди частных и государственных аналогов. Пребывание в нём напоминает посещение старого доброго советского парка культуры, без претензий. Хотелось бы, чтобы работники музея и дальше сохраняли его самобытность и развивали коллекции необычной техники, вдохновляя коллег из других технических музеев на развитие уникальных собственных направлений комплектации коллекций.