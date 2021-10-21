Бзыбь — это 110-километровая горная река, спускающаяся с высоты 2300 метров и собирающая воду со всех ближайших горных хребтов. С черкесского «Бзыбь» — полноводная. И она действительно полноводна со средним годовым расходом воды в 97 кубометров в секунду в районе выхода из Гегского ущелья. Река Москва бывает такой только в весенний паводок. Средний расход Москвы в районе Звенигорода — 38 кубометров в секунду.

Николай Чеканов ИА REGNUM Общий вид на микрорайон Бзыбского ДСК

Приморская долина реки, на границе Гагрского и Гудаутского районов Абхазии тысячи лет даёт людям отличные условия для жизни. В реке форель и лосось, скальные почвы хорошо держат дороги, растут субтропические культуры, людей лечит уникальный горно-морской климат. Здесь можно найти древние крепости, храмы и остатки советского хозяйствования.

В 1930 году, когда в Закавказье, и в частности в Абхазии, укрепилась советская власть, в селе Бзыбь, стоящем на одноимённой реке, был организован колхоз со школой. В 1943 году, во время Великой Отечественной войны здесь построили железную дорогу и крупную станцию Бзыбта с путевым развитием. В начале 1950-х «Бзыбта» получила роскошный вокзал и даже виадук через пути. Однако вокруг всей этой инфраструктуры были только сёла.

Тогда же, после войны на базе Бзыбского колхоза появились два совхоза со специализацией на цитрусовых и табаке. При совхозах построили заводы безалкогольных напитков и молочных продуктов. По мере роста хозяйства село Бзыбь превратилось в городской микрорайон. Появились жилые трёхэтажные дома, построенные индустриальным методом. А в 1977 году настала эра полной индустриализации строительства. Это касалось и курортных, и жилых, и хозяйственных зданий. Было завершено строительство Бзыбского домостроительного комбината, самого большого и современного в Закавказье. Под запуск комбината были разработаны новые унифицированные детали и проекты зданий. В планах СССР было создание единой курортной зоны от Гагр до Пицунды с застройкой всего 22-километрового побережья.

С момента запуска и до войны 1992−1993 годов Бзыбский комбинат обеспечивал большинство стройплощадок Абхазии железобетонными конструкциями. Новое строительство развернулось в непосредственной близости от комбината. Так имевшиеся трёхэтажные дома были дополнены жилыми секциями трёх типов, включая две 16-этажные башни. Все эти серии жилых зданий уникальны и не повторены в других регионах СССР.

9‑ и 12-этажные секции, с возможностью вариантного комбинирования в плане, спроектированы в этике брутализма. Резко растущее население бзыбского сельсовета не могло быть обеспечено частными участками, однако было привычно к ним. Так общедомовые лестницы получили большие по площади улицы-лоджии, заменяющие дворы. Аналогично и с размером индивидуальных лоджий, который совершенно непривычен жителям Центральной России и скорее напоминает небольшой дворик. По-бруталистски обнажены коммуникации, например, вынесенные наружу шахты мусоропроводов, проходящие сквозь плиты лоджий 16-этажек. Большинство квартир имели окна на две стороны, а в кухнях 16-этажек были смонтированы камины. 9-, 12-т и 16-этажные блоки получили яркие архитектурные решения, отсылая к восточноевропейской лёгкости восприятия и стилю Ле Корбюзье. Единственной уступкой утилитарности были низкие потолки, определённые унифицированными перекрытиями.

Микрорайон, созданный Бзыбским комбинатом для своих сотрудников, имел все виды бытового обслуживания, спортивные и образовательные объекты, включая строительный техникум с общежитием. Правда, учебные здания проектировались и строились по остаточному принципу после курортных и жилых, поэтому не несут в себе архитектурной ценности. Параллельно с монтажом комбинатского посёлка ДСК строил пансионаты Пицунды, высотные и многоэтажные дома Сухуми, Гагр и Гудауты.

В 1989 году в юрисдикции Бзыбского сельсовета проживало 10 467 человек. К 2011 году осталось только 4719. Пустует более половины квартир, в сущности, многоэтажки теперь просто не нужны. В пустующих квартирах часто выломаны оконные рамы. При этом на соседнем этаже как ни в чём не бывало проживают абхазские, в редких случаях армянские и в совсем редких — русские семьи.