До 1960-х техническая политика госгражданстроя СССР не могла похвастаться упорядоченностью. Располагая номенклатурой из 10 и более типов многоэтажек, большинство домостроительных комбинатов физически изготавливали лишь 2−3 «дома представителя». Пока индустрия 1950-х решала главный государственный вопрос, заполняя города преимущественно одинаковыми домами, эстетика была в основном уделом уникальных сооружений. Архитектурная наука только готовила всеохватную систему массового строительства, где дизайн и конструкция значили одно и то же, а повторение зданий становилось нецелесообразным.

Архив Николая Чеканова Универсальный и всеохватный метод позволял строить так же дёшево, но без ограничений фантазии

Первым шагом к новой системе стало создание в 1958 году в Москве Главного управления промышленности строительных материалов и деталей. Структура собрала под собой все основные заводы, которые были укрупнены, специализированы и перевооружены на строго ограниченную номенклатуру.

На 16 заводах сборного железобетона была проведена реконструкция 60 технологических линий. Для выпуска новых изделий было изготовлено 3 000 металлических форм. Масса оснастки превысила 15 000 тонн. 28% железобетонных изделий делались на автоматических конвейерах с ритмом в 30 минут, 62% на полуконвейерах и 10% на стендах. За выпуск бетона теперь отвечали ЭВМ, что повысило его качество и дало экономию 6,5% цемента.

Архив Николая Чеканова Бескудниковский комбинат

Параллельно с техническими, под общим управлением МНИИТЭП жилища, шли научные и архитектурно-конструкторские поиски, образовавшие исходные данные будущего Единого Каталога. Подобные каталоги существовали с самого начала практики индустриализации строительства, но объектом их типизации всегда был отдельный дом, причём изготавливаемые «дома-представители» были самыми простыми и дешёвыми из возможных. Единый каталог не предлагал домов. Он давал логику и модульный ряд к ней. Последовательность монтажа устанавливалась компетентными трестами в каждом конкретном случае. Производства и стройплощадки стали сопровождаться новыми системами контроля качества.

Первая по-настоящему комплексная система дала максимальную гибкость и маневренность в проектировании и монтаже. В отличии от специализированных вариантных методов, например — системы ЦНИИЭП Курортно-Туристских Зданий на базе Артековских конструкций, Каталог МНИИТЭП давал возможность с равным успехом получать жилые, общественные и промышленные здания. Архитекторы получили новое качество творчества, а страна — условия для планомерной замены устаревшего фонда более совершенным, без остановки производства. Достаточно было корректировать позиции каталога каждые 5 лет.

Архив Николая Чеканова Внутрицеховые карикатуры.

Самыми оснащёнными к выпуску изделий единого каталога, и в частности унифицированного каркаса КМС-101, оказались Бескудниковский комбинат строительных материалов и конструкций №1 на улице Стандартной и Комбинат ЖБИ «Мосстройкомплект» на Рязанском проспекте. Предприятия были основаны в конце 1940-х и реконструировались сообразно строительным вехам. Кроме комбинатов, в систему работ по унифицированному каркасу вошли заводы ЖБИ № 5, 8, 11 и 18. Последние два специализировались на колоннах. Половине изделий перечисленных предприятий был присвоен государственный Знак качества.

Башенные 16-этажные блок-секции КМС-101, освещённые в предыдущей статье, строились на основе поперечного связевого каркаса с диафрагмами жесткости и более широкими и разнообразными пролётами, чем все предыдущие типы зданий. Однако они были лишь началом. Вскоре блоки разрослись ввысь и вширь. Отдельные сооружения, такие как Башня Известий — были полностью из элементов каталога, но не на связевом каркасе, а на монолитном ядре.

Сейчас только предстоит изучить разнообразие фонда, созданного в рамках системы Единого Каталога. Последние сооружения были сданы уже в 1990-е. Недооценивается тот факт, что градоформирующие комплексы в Тропарёво-Никулино, на Ленинском проспекте, в Ясенево, ОПЖР, Лебедь и другие родились в рамках единой системы.

Архив Николая Чеканова Застройка Тропарёво

В каталог было включено самое различное оборудование и средства декора — от систем отопления и вентиляции до бельепроводов и пневмопочты. Малые формы из металла, дерева, железобетона, пластмасс. Каталог включал все виды материалов, конструкций, изделий и оборудования, необходимые для комплексного жилищно-гражданского, промышленного и инженерно-транспортного строительства Москвы. Поэтому, кроме жилых домов, на его основе были построены общежития, гостиницы, медицинские комплексы, заводы и даже Дом Советов РСФСР.

Однако, вопреки масштабу планов, система универсального строительного дизайна широко распространилась лишь в Москве и частично, в виде отдельных зданий на унифицированном каркасе, в Ленинграде, Алма-Ате, Ташкенте и на БАМе. Тем не менее, даже не охватив весь СССР, Единый Каталог сэкономил более миллиарда рублей и дал фундаментальный опыт для следующих комплексных строительных систем, например, КОПЭ.

В 1980 году, за создание и внедрение метода комплексной застройки в городе Москве на основе системы Единого каталога унифицированных индустриальных изделий, коллектив авторов получил Ленинскую Премию в области науки и техники.

Лауреатами стали: Биргер Абрам Исаакович, исполняющий обязанности генерального директора научно-производственного объединения «Прокатдеталь», Казаков Сергей Яковлевич, бригадир комплексной бригады домостроительного комбината № 1 того же объединения, Дюбек Лев Карлович, начальник управления по проектированию образцового перспективного жилого района Главного архитектурно-планировочного управления города Москвы, Самсонов Андрей Борисович, директор Московского научно-исследовательского и проектного института типового и экспериментального проектирования, Жигаев Николай Ильич, бригадир комплексной бригады домостроительного комбината № 3 Московского государственного объединения крупнопанельного домостроения, Объедков Виктор Николаевич, бригадир комплексной бригады комбината железобетонных конструкций № 2 Главного управления промышленности строительных материалов и строительных деталей при Мосгорисполкоме.