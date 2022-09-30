С середины 1960-х советский стройкомплекс стремился преодолевать монотонность массовой застройки. Профессиональные журналы пестрели снимками градостроительных макетов и эскизов, где жилые многоквартирные дома посажены нелинейными змейками, горизонтали разбиваются вертикалями, а узловые точки зафиксированы интересными формами общественных зданий.

Николай Чеканов ИА REGNUM Приморские сюжеты на панелях

Параллельно градостроению развивалась и архитектура. В частности, вариантность строительных изделий, позволяющая сделать индустриальное индивидуальным. С развитием в стране нескольких школ типизации и вариантности индустриальному жилому дому не обязательнобыло быть простой коробкой с системами жизнеобеспечения.

Николай Чеканов ИА REGNUM Дома первой линии

Несмотря на декларации в прессе, в СССР построили не так много микрорайонов, действительно похожих на иллюстрации из профессиональных изданий. Один из реализованных проектов — микрорайон на 15 000 человек на острове Ягры в Северодвинске. Яграми, от проектирования до авторского надзора, занялся ленинградский Ленгипрогор, до этого успешно поработавший в Сургуте и других городах, кроме, собственно, Ленинграда.

Николай Чеканов ИА REGNUM Въездная стела

Остров Ягры состоит из прибрежных дюн, хвойного леса и болот. Основной состав населения — профессионалы судоремонтного завода «Звёздочка», некоторые из которых приехали сюда ещё в конце 1930-х, когда город назывался Молотовск. Первые рабочие и инженеры строили не только корабли и подводные лодки, но и собственное жильё. В 1936 году, когда решалось, где будет город, власти приняли решение в пользу материковой части. Однако после войны город пришёл и в Ягры, где до этого были только деревенские и рыбачьи дома.

Николай Чеканов ИА REGNUM Берег Белого моря в пяти минутах

Ведущим архитектором расширяющегося вслед за гособоронзаказом района выступил Е. Л. Массарский. Работы по проектированию велись в середине 1970-х, когда в Яграх как раз монтировали пятиэтажные дома серии 1−335A. Основное же строительство пришлось на самый конец 1980-х и с некоторыми упрощениями продолжалось до середины 1990-х. Основой жилого фонда микрорайона, спроектированного Массарским, стала серия И-164−07 СД, ранее выбранная заводом Севмаш для своих сотрудников на материковой части, а теперь принятая и заводом «Звёздочка» для островитян.

Николай Чеканов ИА REGNUM Активная пластика балконов. На последних этажах — двухэтажные квартиры

Николай Чеканов ИА REGNUM Активная игра цветом и материалами

Николай Чеканов ИА REGNUM

Николай Чеканов ИА REGNUM Эркеры, торцевые балконы с пожарными лестницами

Николай Чеканов ИА REGNUM Гимназия

Николай Чеканов ИА REGNUM Аутентичность советского квартала

Серия постоянно модернизировалась и получила различные блок-секции, индивидуальные вставки. Гибкость проекта сделала возможной интересную посадку на плане. Утолщённые по сравнению с базовым сургутским вариантом панели делались в любых декоративных вариациях, в том числе с монументальными панно. В каталоге были различные варианты входных групп, видов балконов и лоджий, их ограждений. Отдельные дома, важные с точки зрения силуэта микрорайона, построены из кирпича.

Николай Чеканов ИА REGNUM Пятиэтажные дома — равноправные участники ансамбля

Николай Чеканов ИА REGNUM Фланкирующий первую линию у моря дом выполнен из кирпича

Дома острова, по канонам брутализма, образуют безопасные зоны, группируясь вокруг двора так, что не генерируется лишний ветер. Тем же достигнута обзорность и инсоляция. В этих безопасных зонах расположены типовые и индивидуальные школы и детские сады. И всё это плавно перетекает в прогулочную зону у моря и Ягрский бор. Индивидуальные проекты детских учреждений имели бассейны. Северная часть района сгруппирована вокруг озера Чаячье с продуманной композицией. Здесь И-164 разбавлены серией 86−034.

Николай Чеканов ИА REGNUM Первоначальный макет. Отличий очень много, но замысел сохранён

Общественные учреждения, заложенные в микрорайон, представлены клубом, магазинами, кафе-баром, предприятиями обслуживания в стилобатах. Учитывая развернувшуюся с начала 1970-х автомобилизацию граждан, в проект микрорайона были заложены двухэтажные гаражные комплексы с мастерскими на первых этажах. Однако в итоге гаражи были реализованы упрощённо.

Николай Чеканов ИА REGNUM Балконы, стилизованные под барашки волн пластикой и видом ограждения

Николай Чеканов ИА REGNUM

Николай Чеканов ИА REGNUM Историческое наследие сурового края

Николай Чеканов ИА REGNUM Пример индивидуального вкрапления в серийные блоки

После развала СССР постоянно расширявшие производство «Севмаш» и «Звёздочка» больше не нуждаются в донаборе кадров и утратили командно-административную систему, позволявшую им строить целыми кварталами. В кварталах появились единичные новые жилые дома и полная свобода на въезд, потому что при СССР Северодвинск был закрыт для посторонних. Так что любой интересующийся может приехать в Ягры и самостоятельно оценить пример одного из завершённых советских микрорайонов, стоящего в одном ряду с московским ОПЖР, экспериментальными кварталами Васильевского острова, таллинскими анклавами и другими примерами комплексных микрорайонов позднего социализма.