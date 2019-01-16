В январе 2019 года ГБУ «Гормост» начал «ремонт инженерных сооружений» в Хорошёвском Серебряном Бору. На деле забор с размытым определением загородил не инженерное, а архитектурное сооружение. Гормост взялся за уникальный объект Канала Москва-Волга, пассажирскую пристань Серебряный Бор, авторства В. А. Петрова.

Николай Чеканов Общий вид пристани. Парапет стилобата исчез полностью.

Мы уже давали исторический экскурс об объекте. А теперь, в связи со скорым началом навигации (если профилактические работы на тушинском межшлюзовом бьефе увенчаются успехом, навигация начнётся в середине апреля), вновь навестили пристань и сделали фоторепортаж.

Быть может, общественное внимание спугнуло ГБУ «Гормост», или организация ждёт каких-то экспертных заключений, но работы остановлены. С января не сделано ничего, кроме установки кустарного ограждения, частичного демонтажа ступеней, парапетов и гранитной облицовки.

Доступ на объект не перекрыт, на месте ступеней зияют земляные склоны. Деревянное ограждение с торчащими гвоздями также не выглядит безопасным. Брошенная подобным образом стройка — прямая угроза жизни и здоровью отдыхающих.

Мы будем следить за дальнейшим развитием ситуации с пристанью, которая нуждается в квалифицированной реставрации и имеет потенциал заново войти в круг достопримечательностей Москвы, одновременно действуя как рекреационный и транспортный объект.