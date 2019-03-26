Станция Ленинская находится в 10 километрах от МКАД и в 330 метрах от трассы М4 «Дон». Из автомобилей открывается открыточный вид на вокзал со шпилем, окружённый голубыми елями и туями. Но магистраль не имеет съездов к станции, и машины несутся мимо.

Николай Чеканов ИА REGNUM Здание страдает от птиц

Будущая Ленинская была обустроена в 1900 году и изначально называлась Герасимово. Станция приобрела особое значение в 1924 году в связи со смертью В. И. Ленина, как ближайшая к месту его ухода из жизни — правительственной резиденции Горки. Траурная процессия преодолела 3,5 километра до остановочного пункта с деревянным вокзалом, где тело первого лица было погружено на поезд и отправилось Москву.

В 1948 году рядом с Павелецким вокзалом вокруг сохранившегося поезда был создан музей, а в 1954 году ленинские места были связаны единым маршрутом. Станцию Герасимово сделали парадными воротами Горок и переименовали в Ленинскую. Главной доминантной стал неоклассический вокзал по проекту архитекторов Мезенцева, Шпотова и инженера Смирнова. Вокруг здания разбили сквер с фонтаном и малыми архитектурными формами. Старый деревянный вокзал отреставрировали и музеефицировали.

Николай Чеканов ИА REGNUM По периметру зала ожидания — лозунг

С открытием музея «Траурный поезд Ильича», реконструкцией Ленинской и соединением её с Горками Ленинскими, сложился мемориальный маршрут с огромной пропускной способностью. Тысячи советских и иностранных граждан доезжали до станции из Москвы, организованно пересаживались на автобусы в Горки и проводили там весь день.

Штат Ленинской был укомплектован, её обширное хозяйство поддерживалось в безупречном состоянии. Вокзал с атриумом и шпилем показывал степень почтения советского общества к личности Ленина.

С развалом СССР станция пришла в упадок. Сгорел старый деревянный вокзал, сокращена должность начальника станции, упразднена круглосуточная работа. Остались только кассир и уборщик. Вокзал 1954 года оказался никому не нужным, как это произошло с тысячами других советских общественных зданий.

Николай Чеканов ИА REGNUM Рука разрушена

К счастью, в 2017 году вокзал станции Ленинская получил официальный статус Памятника градостроительства и архитектуры регионального значения. В том же году инициативная группа граждан организовывала общественные субботники на объекте и привлекала внимание к проблеме его сохранения. Благодаря энтузиастам была перестелена кровля, проведена уборка и минимальные консервационные работы. Балансодержатель — ОАО «РЖД» — не способствовал, но и не мешал процессу.

В этом году в РЖД решили окончательно избавиться от вокзала и изучают спрос, предлагая его как объект коммерческого назначения. Будет проведён открытый аукцион. Нового собственника обяжут соблюдать режим охраны здания и территории. В карточке объекта отмечено, что состояние здания — удовлетворительное. Но это далеко не так. Утрачены исторические люстры, прогнили перекрытия, повреждена скульптура В. И. Ленина работы скульптора П. П. Яцыно и деревянные входные тамбуры. Прилегающая территория и озеленение запущены и замусорены, отсутствуют чугунные торшеры и скамьи.

Здание пока что можно привести в надлежащий вид без ущерба аутентичности, для работ достаточно информации, но прямо сейчас оно заброшено и разрушается. Музей-заповедник Горки Ленинские знает о ситуации, рассказывает о вокзале и водит на него экскурсии, но не имеет ресурсов для покупки и полноценного включения вокзала в свою музейную систему. При этом архитектурная ценность и транспортная доступность при должном внимании и информационной поддержке могут сделать вокзал одним из виднейших туристических объектов Московской области. Мы будем следить за развитием ситуации.