Леонид Поляков
Автор
Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте Российской Федерации
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За что же всё-таки воюет Запад на Украине
Вопрос «За что воюет Запад на Украине?» кажется либо наивно-дилетантским, задаваемым человеком, совсем оторванным от информационных потоков и текущей глобальной внешнеполитической повестки, либо риторическим — ответа не требующим. Ведь и так всем всё понятно. Запад воюет за восстановление...
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Конституционный консерватизм Владимира Путина
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, предложенное президентом Владимиром Путиным — событие неординарное. Можно даже сказать — эпохальное. Это может казаться сильным преувеличением, но на самом деле 1 июля действительно маркирует наступление новой эпохи в постсоветской истории...
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