Специальная военная операция России, нацеленная на обеспечение нашей безопасности путём демилитаризации и денацификации Украины, длится уже два года и пять месяцев. За это время она вышла за рамки первоначального стратегического замысла и обрела новые смыслы.

Юридически она по-прежнему квалифицируется именно как СВО, но по своей значимости, по своему влиянию на глобальный политический и экономический контекст и по уже проявившимся опять-таки глобальным последствиям она де-факто превратилась в полноценную войну.

Причём — войну мировую. Причём — третью. В которой противостоят друг другу не какие-то абстрактные «демократия» и «авторитаризм», а вполне конкретные цивилизации: Запад со своими союзниками и Россия в союзе с Белоруссией.

Это не всегда очевидно для многих из нас — живущих обычной жизнью вдалеке от линии боестолкновения. Но парадокс заключается в том, что это очевидно для практически всех участников мирового сообщества.

И не случайно некоторые из них ищут и предлагают пути скорейшего прекращения того, что на нашем дипломатическом языке принято именовать «конфликтом вокруг Украины» и что для краткости определяется одним словом — «война».

Прежде всего есть два мирных плана самих непосредственных участников «конфликта»: есть «план Зеленского» и есть «план Путина». По понятным причинам они несовместимы от слова «никак» — скорее они обозначают некие исходные переговорные позиции, с которых может (если действительно может!) начаться их сближение посредством ряда последовательных взаимных компромиссов.

Есть мирный план, разработанный китайскими товарищами, и есть (якобы есть) мирный план у будущего президента США (если он таковым будет) Дональда Трампа.

Наконец, отметим и попытку венгерского премьера Виктора Орбана в ходе дипломатического турне по маршруту Киев — Москва — Пекин — Мар-о-Лаго нащупать возможности выработки устраивающего все стороны мирного решения конфликта вокруг Украины.

Здесь перечислены только самые серьёзные инициативы, выражающие стремление крупных политических игроков (за вычетом, естественно, из их состава «просроченного Зеленского») остановить третью мировую войну в её пока ещё прокси-фазе.

Все они исходят из понимания одной простой вещи: сформулированная некогда западными политиками цель — «нанести России стратегическое поражение на поле боя» — недостижима. Однако, похоже, не все на Западе с этим согласны.

И наглядное тому свидетельство — статья в журнале Foreign Affaires бывшего старшего советника департамента политического планирования Госдепа США (2017–2018 годы), а ныне профессора Американского католического университета Якуба Грыгеля (Jacub Grygiel) под симптоматичным заголовком: «The Right Way to Quickly End the War in Ukraine».

Что же изобрела неугомонная «голова профессора Грыгеля» в качестве того «верного пути», который приведёт к скорейшему окончанию войны на Украине? Какой рецепт решения ключевой проблемы современности выписал нам пан Якуб, подвизающийся в качестве приглашённого сотрудника ещё в нескольких американских аналитических институциях?

Оказывается, рецепт почти до неприличия прост — чтобы получить мир, нужно эскалировать войну. То есть конкретно.

Соединённые Штаты должны покончить с политикой администрации Байдена — давать Украине всё более серьёзное (в смысле эффективности и дальнобойности) оружие, но маленькими порциями и постепенно, — а поступить наоборот. То есть дать всё это в огромном количестве и сразу.

И вооружённые таким образом американским плюс натовским оружием украинцы в два счёта снесут Россию, достигнув тем самым «вечного мира» в Европе. А оттеснённую в Азию Россию, в свою очередь, поставит на положенное ей место усиливающийся Китай.

Вот прямо так профессор и пишет:

«Даже при самом удачном сценарии нет оснований ожидать, что поражение России фундаментально изменит стратегические взгляды Москвы. Россия останется мощным ядерным государством, продолжающем мечтать о восстановлении своего имперского величия.

Но для достижения этой цели она нуждается в Украине, которая дала бы ей возможность угрожать остальной Европе и оказывать решающее влияние на европейскую политику. Без Украины Россия — это просто азиатская держава, быстро уступающая пространство Китаю.

Киев своей победой не сможет изменить стратегические императивы Москвы, но он сможет лишить Россию контроля над своими землями.

Быстрое и значительное по объёмам оснащение Украины западным оружием даст ей наилучший шанс отбросить российские вооружённые силы и создать пространство и время, в котором она нуждается, чтобы восстановиться, перестроиться и сдержать новую попытку российского наступления.

Нет стратегического резона для Вашингтона продолжать конфликт, поставляя по капле необходимое вооружение. Политика, задуманная прежде всего для того, чтобы избежать эскалации, не спасёт Украину и не стабилизирует восточноевропейскую границу. Вместо этого пришло время для следующего президента США предпринять решительные шаги».

Вынужденно длинно, но для понимания плана Грыгеля — необходимо. Особенно важно отметить, что профессор милостиво разрешает России после украинского нокаутирующего удара западным оружием оставаться «мощным ядерным государством».

Собственно, для адекватного понимания сути этого плана больше ничего и не нужно. Как говорится, Sapienti sat.

Бывший «старший советник» в предыдущей администрации Трампа предлагает забомбить Россию (Крым, Севастополь, Крымский мост в первую очередь) до того, что она униженно «отползёт» в Азию — то есть в Зауралье что ли?! — и там её окончательно «оприходуют» китайцы. И при этом она останется «мощным ядерным государством».

Хочется задать такой вопрос. Ну ладно профессор, человек увлёкся, поверил в свою спасительную для мира миссию, написал текст в расчёте на то, что переплюнет даже Френсиса Фукуяму, который в этом же журнале 35 лет назад объявил о «конце истории».

Но серьёзные дяди и тёти в редакции Foreign Affaires почему же не задались простым вопросом: а если Россия действительно мощная ядерная держава, то перед неизбежной перспективой поражения на поле боя и, следовательно, ввиду непосредственной угрозы своему существованию не попробует ли она использовать тактическое ядерное оружие — как минимум? А как насчёт российской ядерной триады?

Но не задались же! И это, на мой взгляд, очень важный и очень тревожный симптом. Похоже, западный истеблишмент в поголовном большинстве пришёл к почти консенсусу в вопросе о том, что ядерное оружие России — это всего лишь бутафория. Такой «картонный меч», висящий на поясе «русского богатыря». И драться он будет одними кулаками. Но если с другой стороны набежит ватага вооружённых до зубов украинцев, то Илья Муромец (или Добрыня Никитич — как кому угодно) не устоит.

И увы — это то, что по-английски называется game changer. С таким консенсусом и с такой ментальностью западных вообще и американских в частности политиков перспектива перехода третьей пока ещё прокси-войны в ядерную фазу становится всё более реальной.

Нашим президентом однажды была произнесена очень важная фраза: «Зачем нам такой мир, в котором не будет России?». Будет, будет — спешит утешить нас пан Грыгель. Спасибо. Это после военного разгрома и вытеснения в Азию? По милости победителя — США? Это ли Россия?!

Конечно, можно не считать опус профессора Грыгеля за серьёзный политико-стратегический документ и полагать, что это просто утопические фантазии одного из госдеповских «отставников». Но, на мой взгляд, всё значительно серьёзнее. По принципу: что у трезвого на уме, то у пьяного на языке.

Я не к тому, что пан Якуб писал свою статью под воздействием горячительных напитков. Хотя почему бы и нет. Но дело в другом. Есть такой политтехнологический трюк (spin — по-американски): от имени некоего вроде бы совершенно маргинального и безответственного персонажа запускается некая идея. И затем отслеживается реакция: прокатывает или нет.

Так вот. Якуб Грыгель — такой «прокатчик» радикально рискованной идеи: забомбить Россию до того состояния, в котором она утрётся и отползёт в Азию. И от того, как эту идею примет американский истеблишмент, будет зависеть, что нас ждёт в ближайшем будущем.

И не окажется ли «верный путь», предлагаемый зауряд-профессором, путём в никуда?