Американский президент в очередной раз поверг в шоковое состояние весь мир, и в особенности международную публику, интересующуюся политикой.

Иван Шилов ИА Регнум Президент США Дональд Трамп

Еще недавно, особенно после встречи с Владимиром Путиным на Аляске, он категорически заявлял, что Украине придётся поступиться значительными территориями в обмен на мирную сделку с Россией.

Теперь же, после часовой речи с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН и часовой беседы с Владимиром Зеленским, Дональда словно подменили.

«Я думаю, — сказал он, — что Украина при поддержке Европейского союза находится в позиции, которая позволит ей сражаться и победоносно вернуть все свои первоначальные территории». А потом многозначительно добавил: «И кто знает, может быть, она сможет пойти значительно дальше!»

Что случилось с американским президентом? Почему он совершил разворот на 180 градусов в вопросе о том, чем закончится российская СВО на Украине? Может быть, он получил какую-то информацию с линии боестолкновения, свидетельствующую о том, что ВСУ наступают широким фронтом и российская армия в панике бежит?

Но такой информации нет и быть не может, потому что ничего подобного на российско-украинском фронте не происходит.

Может быть, Зеленский сообщил Трампу о каком-то выигрышном плане, благодаря которому ВСУ вот-вот нанесут стратегическое поражение России на поле боя? Не исключено — Зеленский известный, мягко говоря, выдумщик.

Но верится с очень большим трудом, что Трамп с его огромным жизненным, деловым и политическим опытом мог купиться на сказки киевского парвеню, которого он ещё совсем недавно распекал за неподобающее поведение в Белом доме.

Может быть, он получил информацию от собственных спецслужб, аналитики которых представили картину полного экономического, политического, социального и, следовательно, военного упадка России, которая вот-вот должна развалиться сама?

Можно допустить и такой вариант, но, опять же — это должен быть какой-то сверхсекретный доклад, основанный на легко проверяемой фактуре. А именно такой фактуры относительно ситуации в России что-то не просматривается.

А может, Трамп по какому-то наитию вдруг решил, что Россия — это «бумажный тигр», который три с половиной года «бесцельно» мучается на Украине, хотя любая сильная армия закончила бы эту войну за месяц, если не за пару недель?

Возможно, что дело обстоит именно так. Но тогда возникает главный вопрос — а что это за наитие такое? Где исток такой «подсказки», которая заставляет Трампа совершать невероятный кульбит с переобуванием в воздухе?

Ответ дал он сам. В своём посте в собственной социальной сети Truth Social (почему-то недоступной на территории России) он написал следующее: «Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО делало с этим оружием то, что ему нужно». Ответ отчасти загадочный, но расшифровывается достаточно легко.

Во-первых, обращает на себя внимание дистанцирование от НАТО. Трамп пишет так, будто НАТО — это какая-то сторонняя организация, с которой у США чисто коммерческие отношения. Ранее он говорил о том, что Украине поможет победить Россию Евросоюз, но теперь уточняет, что это будет НАТО.

А, во-вторых, Трамп и в самом деле свой поворот на 180 градусов совершает по чисто коммерческим соображениям. Как многоопытный девелопер и маркетолог он прекрасно понимает: для того, чтобы клиент купил предлагаемый продукт, ему нужно нарисовать радужную перспективу, которую открывает приобретение этого самого продукта. Иначе зачем же его покупать?

Клиент — это НАТО, то есть Европейский союз, и покупать он должен у США бесконечное количество оружия. И чтобы он это делал, ему нужно внушить перспективу неизбежной победы Украины, то есть на самом деле — победы НАТО=Евросоюза.

Хорош был бы Трамп как продавец американского оружия, если бы он оставался при прежней позиции. Кто бы стал вкладываться в оружие для Украины, если ей всё равно придётся уступить территории в обмен на мир? То есть проиграть и тем самым сделать лузерами и Евросоюз, и НАТО.

Собственно, в этом-то и секрет такого неожиданного поворота со стороны американского президента. Просто нужно не забывать, что Трамп — прежде всего и главным образом — это бизнесмен. Поэтому его политика — это по преимуществу продолжение бизнеса иными средствами.

Он собирался разрешить украинский кризис за 24 часа, потом за 100 дней, потом ещё и ещё за сколько-то дней, недель, месяцев… В конце концов он понял, что «миссия невыполнима» и избежать потери «политического лица» на своём внутриамериканском «рынке» можно с помощью превращения этой «миссии» в многомиллиардный оружейный бизнес.

Пусть русские и украинцы убивают друг друга, а Америка будет на этом богатеть.

Вот такой посыл нам всем от 47-го президента Соединённых Штатов Америки. Как у них принято в таких случаях говорить: ничего личного, это просто бизнес.

Может, оно и так, только бизнес этот уж очень кровавый. Отмываться придётся долго. Если вообще получится.