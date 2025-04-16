Журналисты и война — вечно открытая для дебатов тема. Вопросов здесь масса, но мне хотелось бы обсудить только один: должен ли журналист понимать, что даже на войне не всё позволено?

Kaninstudio

И возник он у меня после известия о том, что корреспондент итальянской телекомпании RAI Стефания Баттистини, незаконно проникшая на территорию Курской области во время её захвата украинскими террористическими соединениями в августе прошлого года, награждена за свои репортажи премией «За свободу прессы».

Пресс-секретарь нашего МИД Мария Захарова назвала ситуацию с этим награждением «вакханалией», но, мне кажется, это слишком мягко сказано.

Не по пьяни же это было сделано, а с трезво циничным расчётом: оскорбить не только память мирных курян — жертв бандитского налёта укронацистов, но ещё и плюнуть в память о собственных антифашистах.

Недаром говорится, что дьявол всегда таится в деталях. Так вот — о деталях награждения. Сама церемония прошла на территории бывшего концлагеря в местечке Фоссоли.

Его итальянские фашисты и немецкие нацисты использовали как пересылку для тех, кого затем отправляли в немецкие концлагеря на уничтожение.

В частности, известно, что такова была судьба 2800 евреев, впоследствии погибших в газовых камерах Освенцима. Известно и то, что охранниками концлагеря в Фоссоли служили в том числе и украинские нацисты.

И, наконец, самая чудовищная и самая оскорбительная деталь: Стефания Баттистини получила награду «За свободу прессы», носящую имя журналиста Одоардо Фокерини, попавшего в концлагерь за то, что он спасал от фашистского террора своих соотечественников-евреев.

Католическая церковь в 2013 г. причислила журналиста, умершего в декабре 1944 г. в немецком концлагере Херсбрукк, к лику блаженных, и вот теперь его память осквернена тем, что награда его имени вручается журналистке, прославляющей «подвиги» — а в реальности зверства — наследников тех самых нацистов, которые 80 лет назад сгнобили Фокерини.

Да, для журналистов первым условием и главной наградой всегда была и всегда будет свобода прессы. То есть в первую очередь — собственная свобода как неотъемлемое право быть честным и беспристрастным свидетелем даже в тех местах, где, можно сказать, Бога нет. На войне, где царит смерть и в конечном счёте — Зло.

Но в том-то и дело, что если даже Бога (временно) нет, то собственная свобода журналиста не должна обращаться в злое своеволие. В потакание дьяволизму, в какие бы прикиды он ни рядился.

А тем более тогда, когда он выступает открыто и демонстративно — собственной персоной. Как укронацисты в касках эсэсовского образца и с соответствующими наколками во время их террористического рейда в многострадальную Суджу на Курской земле.

Можно представить себе, как смотрит на всю эту историю с того света блаженный Одоардо, умученный нацистами 80 лет назад. Награда его имени вручена его соотечественнице, ныне с удовольствием прославляющей неонацистских ублюдков под аплодисменты итальянской общественности.

Впрочем, что касается итальянской и шире — европейской и в целом западной общественности, то ей, как говорится, не привыкать. Ведь до сих пор слышен тот шквал аплодисментов, которым приветствовал весь канадский политический бомонд и примкнувший к нему Зеленский бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Гуньку лишь за то, что он «воевал с русскими».

Так стоит ли удивляться, что и Стефания Баттистини гнала на телестудию RAI бравурные репортажи из Курской области, прославлявшие укронацистское отребье. И что за этот, по сути дела, моральный коллаборационизм она получила награду «За свободу прессы».

Ведь действительно, неонацизм сегодня свободно разгуливает не только по городам и весям замороченной, запуганной и искалеченной тридцатилетием русофобской пропаганды Украины. Он, этот неонацизм, начинает подспудно просыпаться и в Европе.

И вовсе, кстати, не там, куда привыкли указывать фронтмены и фронтвумены нынешнего европейского политического истеблишмента.

Не «Альтернатива для Германии» призывает оснащать укронацистов дальнобойными крылатыми ракетами «Таурус», а совсем ещё недавно во всех отношениях благопристойный Христианско-демократический союз.

Во главе которого теперь не такой титан, как Гельмут Коль, и даже не такая железная канцлерин, как Ангела Меркель (хотя и лгунишка), а совершенно плюгавенький во всех отношениях Фриц Мерц.

Но, похоже, чем они плюгавее, тем борзее. И это касается в том числе и Стефании Баттистини, против которой (вкупе с её оператором, кстати) у нас открыто уголовное дело.

Это, конечно, правильно. Наперёд и этой Стефании, и тем её западным коллегам, кому неймётся включиться в какой-нибудь очередной укронацистский рейд, надо бы знать одно: вы и вам подобные будете первоочередной мишенью. И никакие надписи белым по синему или ещё как вас не спасут.

Потому что вы — не пресса, и тем более — не свободная, а просто околонацистская обслуга. И не более того. Какими бы наградами вы себя ни обвешивали.