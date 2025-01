10 января американский Минфин (Treasury Department) в лице Джанет Йеллен разродился многостраничным документом, объявляющим санкции против энергетического сектора российской экономики.

Как говорится в его начале, он «авторизует наложение санкций на любого, кто намерен работать или работал в энергетическом секторе российской экономики. Эта новая решимость усиливает способность Минфина и Госдепа взять под контроль доходы — особенно доходы, получаемые от экспорта нефти, — которые Россия использует для подпитки её жестокой войны против Украины и других форм вредоносной зарубежной активности».

Документ этот примечателен тем, что при всей своей рутинности на самом деле является ни чем иным, как неформальным объявлением экономической войны. Причём не только и даже не столько против России, сколько против всего остального мира.

В самом деле, что означают эти длинные перечни российских фирм и предприятий, занятых нефтедобычей, транспортировкой, торговлей российской нефтью? Что означает список из 183 танкеров, перевозящих российскую нефть и сжиженный природный газ? Или список российских бизнесменов и сотрудников Минэнерго, в отношении которых отныне в юрисдикции США начинает действовать режим блокировки счетов, собственности и любых прочих авуаров?

Всё это означает одну простую вещь — американский Минфин предупреждает весь остальной мир о том, что любое государство, любая компания или любое частное лицо, вступающее в деловые отношения с перечисленными в документе бизнес-структурами, рискуют подвергнуться наказанию со стороны США.

К примеру, какая-нибудь азиатская, африканская или южноамериканская компания, покупающая российскую нефть, доставленную танкером из чёрного списка, может обнаружить в чёрном списке и себя. И вдруг понять, что её счета в одном из американских банков почему-то заблокированы. Или неожиданно окажется, что продукция такой компания, которая ранее находила рынки сбыта, теперь их не находит.

Неважно, что такая компания имеет давно налаженные связи с поставщиками российской нефти, что цена этой нефти позволяет выпускать конкурентоспособную продукцию. Неважно, что отказ от этих связей и замена российской нефти на какую-либо другую, более дорогую, повысит издержки и, может, даже приведёт компанию к банкротству. Важно лишь одно — беспрекословное подчинение приказу из Вашингтона: российскую нефть не покупать!

Может возникнуть впечатление, что даже сами авторы этого документа почувствовали беспрецедентную наглость своей выходки. И потому в самом конце документа, как бы извиняясь, признаются: «Конечная цель санкций заключается не в том, чтобы наказывать, а в том, чтобы вызвать позитивное изменение поведения (The ultimate goal of sanctions is not to punish, but to bring about a positive change in behavior)».

Однако лицемерие этой фразы вопиюще настолько, что заставляет подумать: уж не издеваются ли авторы документа над теми, кому он адресован? То есть, по сути, над всем остальным миром? Ведь sanctions по-английски как раз и означает именно наказание!

И вот это наглое лицемерие, или лицемерная наглость, как нельзя лучше характеризует стилистику уходящей администрации Джо Байдена. Все эти Блинкены, Салливаны, Йеллены и прочие Камалы Харрис считают себя настоящими хозяевами мира, выполняющими благородную миссию «воспитания» или «приведения к порядку» всех остальных народов. К их же, как они не забывают утверждать при любом удобном и неудобном случае, благу.

Но весь цинизм этого шутовского маскарада непрошенных «благодетелей» человечества вскрывается одним бесспорным фактом, о котором не устаёт напоминать наш президент: нынешняя ситуация на Украине целиком и полностью — на совести США и их европейских союзников.

Именно этот совокупный Запад фактически организовал и поддерживал государственный переворот в феврале 2014 года. Именно тогдашний «Майдан незалежности» оказался тем ящиком Пандоры, из которого посыпались на Украину все последующие несчастья.

Именно Джо Байден, занимавший тогда пост вице-президента в администрации Барака Обамы, фактически руководил правительством украинских заговорщиков, демонстративно восседая в председательском кресле.

Тем самым доказывая, что Украина — никакая не свободная демократическая нация, совершившая «Революцию достоинства», а просто заурядная «банановая республика» с продажной элитой, готовой вести свой народ на бессмысленную бойню по приказу из-за океана.

В заявлении нашего МИД по поводу этого документа говорится, что «несмотря на конвульсии в Белом доме и происки русофобского лобби на Западе, пытающегося втянуть мировую энергетику в развязанную США «гибридную войну» против России, наша страна была и остается ключевым и надежным игроком на глобальном топливном рынке».

И все наши партнёры должны понимать, что попытка американцев организовать глобальный энергошантаж — это объявление экономической (и не только) войны и России, и всему остальному миру.

Именно поэтому должно прийти понимание: именно сейчас, именно в этом случае очень важно не прогибаться под давлением псевдогегемона. То есть доказать самим себе, что альтернативный — многополярный — мир не просто мечта, а реальность, зависящая от нашей воли и решимости.