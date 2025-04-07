Трудный это будет разговор, но, как кажется, неизбежный и нужный. Четвёртый год идёт война на Украине под кодовым названием «СВО». За это время в нашем обществе появился слой людей, в той или иной степени причастных к этой войне. И — к нашей неизбежной Победе. И как раз теперь самое время начать разговор о том, точнее — о тех, кто может носить гордое имя «ветеран боевых действий».

Иван Шилов ИА Регнум

Вообще говоря, под «боевыми действиями» можно понимать, например, ракетные, артиллерийские и миномётные атаки вэсэушников на наших военкоров. Парни и девушки с телеканалов, печатных и сетевых медиа с камерой и микрофоном бесстрашно работают в прифронтовой полосе, чтобы снабдить нас, мирно пребывающих в тылу, информацией «из первых рук» о том, что происходит там, на войне.

Военкоры — это вестники правды: их глазами мы видим если не саму войну, то её отражение в израненных и почти стёртых с лица земли городах, посёлках, сёлах и деревнях. Их ушами мы слышим звуки того, что на специальном военном языке зовётся «прилётами». Слышим, как «работает арта».

Порой кажется, что в их репортажах можно почувствовать характерный запах гари, источаемый подбитым нашими бойцами «Абрамсом» или «Леопардом»…

Но за подлинность «картинки», за желание рассказать правду — непростую и, порой, горькую — приходится расплачиваться жизнью. Вот только совсем недавнее. 24 марта попала под вражеский обстрел съёмочная группа — погибли корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель группы Александр Сиркели.

26 марта — ещё одна трагическая и невосполнимая потеря — подорвалась на мине любимица телезрителей и бойцов на передовой военкор Первого канала Анна Прокофьева.

Как сумел выжить после атаки вражеского дрона на его автомобиль легендарный военкор телеканала «Россия» Евгений Поддубный — это вообще должно быть занесено в анналы войны под рубрикой «Легенды и мифы СВО». Ведь Евгений не просто выжил, но сумел вернуться в строй фронтовых корреспондентов и совершенно заслуженно был награжден президентом Владимиром Путиным званием «Герой России».

Другая тема — волонтёры, добровольцы-помощники фронта. Сколько сил, средств, времени и душевного тепла вкладывают миллионы наших соотечественников — от мала до велика — в важнейшее дело поддержки наших бойцов. Плетут маскировочные сети, закупают и сами изготавливают так нужные на передовой беспилотники, поставляют технику для связи и средства передвижения (мотоциклы, багги).

А детские письма фронтовикам… Как измерить ту душевную помощь, которая исходит от листков бумаги, исписанных детским почерком, и трогательных рисунков наших девчонок и мальчишек, желающих Победы нашим героическим бойцам?!

К сожалению, и в волонтёрском деле не обходится без жертв. Нередко волонтёры, доставляющие собранную помощь в прифронтовую зону, подвергаются целенаправленным вражеским обстрелам.

Нельзя не вспомнить и про артистический цех. Многие российские певцы, актёры, музыканты, поэты и режиссёры участвуют в концертах в прифронтовой полосе, несмотря на реальную опасность попасть под вражеские обстрелы. И невозможно переоценить вклад этих представителей нашей художественной культуры в духовную поддержку бойцов СВО.

Вопреки античному обычаю, предписывающему молчание муз во время войны, российские артисты как бы продолжают героическую традицию концертных бригад времён Великой Отечественной.

Насколько это опасно — показывает трагический случай с московской актрисой, хореографом и руководителем театра этнотанца «Нежень» Полиной Меньших. 19 ноября 2023 года она выступала на сцене Дома культуры в посёлке Кумачёво неподалёку от Донецка. Укронацисты ударили по посёлку ракетами HIMARS — Полина погибла.

Но, вполне сознавая реальную опасность, российские артисты продолжают своим искусством поддерживать наших бойцов, предоставляя им возможность как бы отдохнуть душой в редкие минуты перерывов между боями.

Да, всё верно — и военкоры, и волонтёры, и артисты, — все они делают великое дело под лозунгом времён Великой Отечественной: «Всё для фронта, всё — для Победы!».

И невозможно представить, как бы выглядела эта война и как бы чувствовали себя наши бойцы на линии боестолкновения, не будь рядом с ними военкоров, не будь многомиллионного волонтёрского движения, не будь искренней и высокохудожественной поддержки многих мастеров российской культуры. В определённом смысле все они — уже ветераны пока ещё не получившей своё окончательное название войны, кратко именуемой СВО.

Но согласимся: все они — это вспомогательные отряды на войне, которую ведут наши бойцы всех видов и родов войск. Штурмовики и танкисты, разведчики и артиллеристы, сапёры и связисты, операторы дронов, лётчики и моряки и многие другие представители военных профессий — все те, кто сегодня сражается на передовой за то, чтобы обеспечить нам мирное завтра.

Передовая — понятие с одной стороны безусловное (как линия боестолкновения), с другой — условное, потому что ракеты, арта и дроны противника пробивают наши тылы на десятки километров. И в этом смысле все наши бойцы, где бы они в данный момент географически не находились, могут считаться, так сказать, передовиками войны.

И именно поэтому они, и только они, имеют полное право носить почётное звание — «ветеран боевых действий». А от всех тех, кто так или иначе им помогал и способствовал нашей неизбежной Победе — как говорится, не убудет. По этому случаю хочется вспомнить из Маяковского:

«Сочтёмся славою — ведь мы свои же люди,

Пускай нам общим памятником будет

Построенный в боях…»

— только теперь уже не «социализм», а тот самый несколько подзабытый «Русский мир», который заявил о себе «Крымской весной» в 2014 году и на защиту которого 24 февраля 2022 года выступила Россия.