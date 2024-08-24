Курская авантюра киевского комика, продолжающего играть роль президента Украины и главнокомандующего ВСУ даже несмотря на истекший срок годности, заставила вспомнить одну любопытную традицию из истории европейских средневековых войн.

ИА Регнум

В обозе тогдашних французских, итальянских, швейцарских и прочих армий, вторгавшихся на территорию противника, присутствовали маркитантки, снабжавшие войско пропитанием, разного рода прислуга, а также представительницы хорошо известной древнейшей профессии. Бывало, что и в изрядном количестве.

Если говорить в экономических терминах, был спрос — появлялось и соответствующее предложение.

И вот вроде бы хорошо забытое прошлое возвращается в виде несколько преображённом, но своей моральной (точнее — аморальной) сути не меняющем. Дело в том, что в составе банды налётчиков на территорию Курской области, помимо подразделений ВСУ и иностранных наёмников, оказались представители второй древнейшей профессии — журналисты, американские и итальянские. Как средневековые работницы сферы сексуальных услуг, они откликнулись на заказ от определённых инстанций и, вопреки существующим законам, занялись своей деятельностью на суверенной российской территории.

Мимо этого факта грубого нарушения российского законодательства, естественно, не мог пройти Следственный комитет, возбудивший уголовные дела. Кроме того, посольства государств, гражданами которых являются вышеобозначенные представители второй древнейшей, получили от нас реприманд по дипломатической линии.

Но по этому факту нужно сделать и выводы другого порядка. В связи с этим я бы охарактеризовал ситуацию с иностранными журналистами, без виз оказавшимися на нашей земле, формулировкой одного французского политика девятнадцатого века: «Это хуже, чем преступление: это — ошибка».

Ошибка, влияющая на отношение к журналистике в целом и к каждому представителю журналистского цеха персонально. У всякой профессии, даже у той, что именуется «второй древнейшей», существует формальный или неформальный «кодекс чести» — свод правил, соблюдение которых позволяет относительно безопасно выполнять свои профессиональные обязанности даже в весьма рискованных обстоятельствах.

Например, освещать военные действия в бронежилетах с надписью «Пресса».

Следование этому кодексу — единственная, по сути, защита для журналистов, работающих в так называемых горячих точках. Да и то срабатывает она далеко не всегда: ежегодно десятки журналистов гибнут в разных местах планеты, где разгораются военные конфликты.

Но всё же лучшая охранная грамота для журналистов — уверенность остальных обитателей нашей планеты в том, что журналист даже на линии огня — не комбатант. Не соучастник военных действий с любой стороны. И не только в том смысле, что журналист не вооружён, но, главное, не является активным участником войны информационной.

Тут нужно различать журналистов и военкоров. Военкоры обеспечивают страну информацией о том, что происходит на фронтах СВО. Военкоров можно смело причислять к настоящим бойцам информационно-идеологического фронта, одного из важнейших компонентов современной гибридной войны. Это понятно, оправданно и почётно: можно назвать особым героическим жанром журналистской работы.

Но когда в роли таких самозваных военкоров оказываются люди, не причастные ни к одной из воюющих сторон, но при этом работающие в пользу одной из них, дело принимает совсем иной оборот. Что как раз и произошло с «журналистами» CNN, RAI1 и DW (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

За своё самовольное проникновение на российскую территорию они ответят по закону. Но гораздо хуже этого преступления то, что они сыграли роль наёмников информационной войны, ведущейся против нас украинским ЦИПСО и западными мейнстримными медиа.

Рейд частей ВСУ и групп иностранных наёмников носил, как следует из показаний украинских пленных, прежде всего информационно-пропагандистский характер. Нужна была яркая картинка украинской «перемоги», при этом — ценой гибели мирных жителей, тотальных разрушений десятков населённых пунктов, страданий двух сотен тысяч наших сограждан, которых пришлось срочно эвакуировать в безопасные места. И даже ценой реальной угрозы ядерного апокалипсиса в случае планировавшегося интервентами захвата Курской АЭС.

И вот эту победную картинку должны были обеспечивать люди, из-за которых журналистику и считают профессией, сопоставимой с первой древнейшей. Люди, по призванию и долгу обязанные свидетельствовать правду, но по собственному выбору превратившиеся в служителей лжи. И этой их ошибке прощения нет и быть не может.

Теперь и они сами, и их возможные последователи в любом подобном случае будут считаться целью, подлежащей уничтожению наравне с вражескими комбатантами. Или даже — в первую очередь.

Ушлые профессионалы «второй древнейшей» дискредитировали опознавательный знак «Пресса» необратимо и навсегда. Под удар теперь поставлено всё журналистское сообщество. Ни один репортёр, на законных основаниях освещающий военный конфликт, не сможет иметь гарантии неприкосновенности. Отныне в каждом носителе этого знака будут подозревать «медиабраконьера» — со всеми обозначенными выше для него последствиями.