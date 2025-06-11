Сорок седьмой американский президент — это уникальное явление в современном мире, где, похоже, уникальность уже мало кого удивляет.

Иван Шилов ИА Регнум

Трамп уникален тем, что ухитряется выдавать ответы на самые разнообразные и в том числе каверзные вопросы с видом игрока в популярную телевизионную франшизу «Кто хочет стать миллионером?».

С той очевидной разницей, что для него, как миллиардера, стать миллионером означало бы резкое понижение в бизнес-классе. Правда, некоторые его ответы свидетельствуют о понижении в другом «классе», который можно было бы условно назвать гуманитарно-моральным.

Разберём конкретный случай ответа Трампа на вопрос о попытке Греты Тунберг передать пусть минимальную, но всё равно очень нужную гуманитарную помощь жителям сектора Газа.

Известно, что попытка была пресечена израильскими властями. На яхту «Madleen», на борту которой находилась Тунберг вместе с 11 добровольцами — гражданами Франции, Германии, Испании, Бразилии, Турции, высадился израильский спецназ.

Участников попытки задержали, некоторых депортировали, некоторых оставили для проверки, гуманитарную помощь конфисковали.

Министр иностранных дел Израиля охарактеризовал миссию Греты Тунберг как очередную пиар-акцию, предпринятую ради нескольких сенсационных селфи.

А Дональд Трамп поделился своим взглядом на происшедшее: «Она — странная личность. Она — молодая, разгневанная личность. Она определённо ненормальная (certainly different). Я думаю, что ей нужно пройти курс управления гневом. Это моя первичная рекомендация для неё».

Заметим, что американский президент в привычной для него манере рубит «правду-матку», ничуть не заботясь о той политкорректности, с которой у него не задалось с самого начала его пути в большую политику ещё в 2015 году.

Действительно, девочка Грета с самого начала производила странное впечатление — предположения о некоторой психопатологии сопровождают всю её публичную «карьеру». Тут Трамп вполне, что называется, в тренде.

Но есть и особый момент во всей этой истории, который позволяет понять глубинную мотивацию участников коллизии «Трамп — Тунберг».

Начнём с Греты. С гипотезы израильского министра иностранных дел о том, что вся эта история — цинично просчитанный самопиар. Возможно. Но если это так, то самопиар какой-то вялый и откровенно неумелый.

Ничего собственно драматического со шхуной, командой и самой Гретой на самом деле не произошло. Всё прошло буднично и «штатно». Можно, с одной стороны, поблагодарить израильский спецназ за проявленную «учтивость», но, с другой стороны, нельзя не отметить странную «податливость» для группы людей, задумавших пиар-акцию.

Так что гипотеза хотя и соблазнительная, но едва ли доказуемая. Прежде всего потому, что ни в каком особом пиаре Грета Тунберг уже давно не нуждается. Она — общеизвестный и общепризнанный «бренд» — странная девочка, своей ненормальностью ставящая под вопрос нормальность окружающего мира.

Девочка, в свои двадцать два года считающая, что это ненормально — убивать женщин и детей десятками тысяч, сравнивать с землёй мирные города, морить голодом сотни тысяч беженцев и, самое главное — равнодушно всё это созерцать.

Для неё нормально — это попытаться помочь несчастным, предпринять хоть что-то, что может помочь сохранить образ человечности в самом себе перед лицом чудовищной гуманитарной катастрофы.

И, наверное, не только для неё, иначе зачем ещё 11 вполне нормальных взрослых людей присоединились к этой «ненормальной»?! Им-то на кой-этот пиар, который заведомо ничего, кроме неприятностей, не принесёт.

Я бы рискнул выдвинуть ещё менее проверяемую гипотезу, а именно — гипотезу о совести. Допускаю, что те одиннадцать членов экипажа яхты «Madleen» (обратите внимание на первые три буквы!), что отправились в плавание к израильским берегам вместе с Гретой, просто не могли поступить иначе.

Предполагаю, что толкнуло их на этот поступок элементарное сострадание к сотням тысяч голодных, измученных людей. На что они рассчитывали, пускаясь в это плавание? Трудно сказать. Может быть, на то, что израильские власти проявят гуманность и позволят передать страдающим палестинцам пусть небольшую, но всё-таки помощь? Может быть.

Они ошиблись. Но теперь они точно знают, что они хотя бы попытались. И не ради спокойной совести — у таких людей она всегда беспокойна. А ради того, чтобы пример человечности подвигал и многих других на проявления неравнодушия в ситуациях гуманитарной катастрофы.

А теперь о нормальном Дональде Трампе, который весь этот инцидент повернул в психиатрическую плоскость. Его произраильская позиция известна давно — он продемонстрировал её ещё будучи 45-м президентом США. Но дело не только в этом.

Могу предположить, что его реакция на попытку весьма знаковой фигуры в западном мире протянуть руку помощи палестинским беженцам, изгоняемым с родной земли, обусловлена вот чем.

Трамп прежде всего и по семейной традиции — девелопер. Он автор проекта превращения сектора Газа в суперпремиальную курортную зону с десятками и сотнями шикарных сверхдорогих отелей. Проект гениальный, только остаётся нерешённым всего один вопрос: куда деть несколько миллионов палестинцев, для которых Газа — родная земля?

На этот вопрос очень наглядно отвечает премьер Израиля Нетаньяху, методично снося город за городом на территории сектора. А вот Грета Тунберг со своим неуместным гневом совершенно некстати суётся под руку.

И потому надо отправить её на курсы по управлению собой. Там её подучат (в смысле — подлечат), и, глядишь, девелоперский проект создания земного парадиза запустить-таки получится.

Жителей Газы, которая стараниями Нетаньяху превращается в пустыню, переселят куда-нибудь на западный берег реки Иордан — не всех. Кто-то останется, ведь обслуга для будущих обитателей райских кущей тоже понадобится.