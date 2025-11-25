В очередной раз на горизонте нашего национального самосознания встаёт вопрос об отношениях с тем, кто традиционно обозначается географическим топонимом «Европа». Но, конечно, не в географии здесь дело.

Иван Шилов ИА Регнум

Это — не топоним, а цивилизационно-культурный маркер, обозначающий определённый тип человеческого сообщества, конгломерат различных народов, объединённых общей исторической судьбой. «Европа» — это набор некоторых свойств и качеств, которые характеризуют общество, созданное под активным воздействием христианства.

Так полагал один из зачинателей русской национальной рефлексии Пётр Чаадаев: «Несмотря на всё незаконченное, порочное и преступное в европейском обществе, как оно сейчас сложилось, всё же Царство Божие в известном смысле в нём действительно осуществилось».

Европа для Чаадаева — это прежде всего и главным образом христианский проект. И не просто христианский, а конкретно — католический, мироцентричный, миростроительный, в отличие от византийско-православного — аскетически-миробежного.

Чаадаева обычно считают одним из отцов-основателей русского западничества, сторонником безоглядного европеизма, но на самом деле его так называемое западничество — это лишь форма признания того факта, что только европейским народам удалось воплотить в социальную жизнь заповеди Христа.

Но, глядя на сегодняшнюю Европу, что мог бы сказать Пётр Яковлевич? Особенно по части воплощения в ней Царства Божьего. Очень вероятно, что сильно бы сожалел о том, что написал в конце двадцатых годов позапрошлого века. И даже можно предположить, что согласился бы с теми, кто получил имя «славянофилы». И, например, с Николаем Данилевским, который в 1869 году начал публиковать серию статей под общим заголовком «Россия и Европа» с центральным тезисом: «Европа не случайно, а существенно нам враждебна».

А может быть, присоединился бы даже к князю Николаю Трубецкому, выпустившему в 1920 году в Софии книгу «Европа и человечество», в которой утверждалось: «Если бы всё это человечество [славяне, индусы, арабы, негры и др. племена] объединилось в общей борьбе с угнетателями — романогерманцами, то, надо думать, ему рано или поздно удалось бы свергнуть ненавистное иго и стереть с лица земли этих хищников и всю их культуру».

Впрочем, не о Царстве Божием и всех его духовных составляющих сегодня приходится думать, затевая в очередной раз разговор на тему «Россия и Европа». Всё проще и в то же время неожиданно сложнее. Поскольку в этой традиционной связке вдруг появился «третий термин» — посредник в лице бывшей имперской украйны-окраины, ныне заявившей, что «Украiна — це Эуропа».

И надо признать, что именно этого «посредника» сегодняшняя Европа охотно признала за «своего» — причём именно для того, чтобы не признать в качестве «своего» Россию.

Многие из нас особенно сегодня готовы сказать: невелика беда — не очень-то и хотелось. Особенно памятуя Николая Данилевского и Николая Трубецкого. Возможно. Но девяностые годы из нашей собственно русской или, если угодно, российской истории не «вырубить топором». Абсолютное большинство из нас хотело! И ещё как хотело: вспомните только такое понятие, как «евроремонт».

Но — не срослось. Да не просто не срослось, а радикально разломалось. В феврале 2014 года Майдан провёл очередную черту между Россией и Европой, с подачи которой на Украине началось то, что вполне законно можно называть геноцидом русских. Севастополь и Крым успели вернуться в родные российские пенаты, а вот Донбасс пережил, да и переживает до сих пор, тяжелейшие испытания.

И пока не началась специальная военная операция, судьбы миллионов русских на юго-востоке Украины висели буквально на волоске. Ведь это их, русских Донбасса, украинская пропаганда именовала «генетическим мусором».

Это Тимошенко призывала сбросить на Донбасс атомную бомбу. Это президент Порошенко* пророчил детям Донбасса судьбу — сидеть по подвалам. И если бы только это… Взгляните на мемориальную стелу Аллеи Ангелов в Донецке, посмотрите на даты рождения. И если правда, что «це Европа», то на кой-нам такая Европа?!

Недавно в Москву приезжал известный французский социолог и экономист Жак Сапир. В рамках «Санкт-Петербургского диалога» он прочитал лекцию на тему: останется ли Европа стратегическим союзником для России? Его собственный ответ таков: да, по необходимости.

Поскольку и России, и Европе придётся сотрудничать в деле поствоенной реконструкции Украины, с тем чтобы гарантировать создание на этой территории стабильной государственности. Чтобы не допустить превращения Украины в то, что в политологической литературе зовётся failed state (несостоявшееся государство).

То есть — нам светит как прагматическая неизбежность «брак по расчёту». Возможно, месье Сапир прав. Ни мы, ни европейцы не захотят иметь под боком второе издание махновского гуляйполя.

Только в этом будущем «брачном договоре» мы должны будем прописать одно важнейшее условие. А именно: никакой стабильной государственности на Украине не будет, пока национальными героями считаются Бандера и Шухевич.

Реальная денацификация — вот единственно продуктивный путь будущего сотрудничества между Россией и Европой. И никак иначе.

*Внесен в список террористов и экстремистов