Ну вот и началось! Дональд Трамп перевёл, наконец, своё разочарование Путиным с языка эмоций на язык конкретных действий. 14 июля он поставил России срок, чтобы прекратить СВО и начать мирные переговоры с Украиной, дав нам на это 50 дней.

Иван Шилов ИА Регнум Президент США Дональд Трамп

Согласно ультиматуму, невыполнение требований американского президента повлечёт за собой введение 100%-ных тарифов на все российские товары, поступающие на рынок США.

Одновременно Трамп объявил схему поддержки боеспособности Украины, которая сводится к тому, что европейцы закупают военную технику и прочие военные товары у США и затем поставляют всё это Украине.

То есть Дональд Трамп, как деловой человек (business man), рассчитывает дважды нажиться: на тарифах на российский импорт и на закупках продукции военно-промышленного комплекса США европейскими «партнёрами». Правда, как бы «на полях» этого чисто «делового» плана прозвучали такие нюансы, что многим стало не по себе.

Пошёл слух, будто бы Трамп спрашивал Зеленского, отчего тот не бомбит Москву и Санкт-Петербург. И что якобы Зеленский предсказуемо ответил по схеме известного пародийного рекламного ролика 90-х годов:

— А что это у нас Александр Васильевич ничего не ест? — спрашивает колоритная бомжиха, коррелят Екатерины Второй в рекламном ролике банка «Империал». — Так нечего, матушка, — отвечает бомж, коррелят Александра Васильевича Суворова в том же ролике того же банка. В смысле — «Так нечем бомбить-то, батюшка…». С понятным намёком на последующие действия американского Daddy.

Но на следующий день последовало опровержение от самого Дональда Трампа: дескать, ничего подобного он у Зеленского не спрашивал и никаких подобных намёков на поставки Зеленскому американских «Томагавков» не было. Всё это — fakes.

Тем не менее осадок от всего этого остаётся. Особенно в связи с пятидесятидневным ультиматумом. Часики ведь тикают. И вроде нам надо бы что-то делать.

Говорят, либо до истечения deadline в срочном порядке Украину окончательно и бесповоротно победить. Либо, наоборот, пойти на попятный и заключать перемирие, что называется, любой ценой. Типа — tertium non datur. Потому что, если ни то, ни другое — наступит страшный финал: тариф на наш американский экспорт в 100%! А это ужас-ужас…

А ещё — и это будто бы совсем уже ужас — за спиной Дональда Трампа маячит экстремист и тоже «инвестор» — сенатор-республиканец Линдси Грэм*.

Это он как-то так прямо и заявил: «При нашем ВВП в объеме 30 триллионов долларов помощь Украине в размере 100 миллиардов — это отличная инвестиция. Украинцы делают великое дело — ослабляют нашего главного стратегического противника, а для нас это — копейки».

И этот самый Грэм маячит не просто так, а с законопроектом о том, что всякое государство, которое будет покупать российскую нефть или газ, получит в ответ от США тарифы на их (этих покупателей) экспорт в 500%.

По другую сторону Атлантики, в Евросоюзе, созрел собственный план насчёт того, как в очередной раз ущемить Россию. Придумали, что теперь российская нефть должна продаваться не по 60 долларов США за баррель, как раньше, а уже по 45.

Правда, не очень понятно, зачем эта придумка при том, что по замыслу вышеупомянутого Грэма нашу нефть никто покупать больше не будет ни по 45, ни даже по одному доллару за баррель. Себе дороже — купишь по дешёвке, а потом получишь тариф на свой экспорт в США в 500%.

Одним словом, получается почти как у Высоцкого: «Обложили меня, обложили, гонят весело на номера»! Во всяком случае — так кому-то может показаться. Однако если всерьёз вглядеться в ситуацию, то обнаруживается, что у «обкладывателей» с ближнего и дальнего Запада не всё так «весело» и беспроблемно.

Во-первых, про ультиматум Трампа в 50 дней. На 51-й день нам грозят 100%-ми тарифами на наш американский экспорт. Главный наш товар — это минеральные удобрения. Ну станут они дороже в два раза, так кому от этого будет хуже? Нам или американским фермерам?

Они смогут отказаться от наших удобрений — но чем они их заменят?! На этом рынке мы себя чувствуем вполне уверенно. Даже если американцы выстрелят себе в ногу, спрос на других рынках на эти удобрения всё равно есть.

Во-вторых, про 500% на тех, кто покупает наши углеводороды. Имеются в виду в первую очередь, конечно, Китай и Индия. И это уже совсем иной коленкор, нежели чисто экономическая логика.

Тут вряд ли можно будет сказать: «Nothing personal — just business!» Тут именно самое что ни на есть «личное». И перед Китаем, и перед Индией встаёт вполне конкретный вопрос в стиле Родиона Раскольникова, даже вне зависимости от того, как они к нам относятся: «Тварь я дрожащая или право имею?» Если прогнутся сейчас, то дальше унижаться придётся опять и опять — по мелочам и по крупному.

Насчёт «прогиба» можно сказать и следующее: помимо чисто психологического момента, который естественным образом перерастает в момент геополитический, очевиден и момент конкретно экономический.

Если подчиниться американскому шантажу и отказаться от российских углеводородов, то чем их заменить? По какой цене и в каких объёмах? И даже если такая замена будет найдена, то как это скажется на экономическом положении двух стремительно развивающихся гигантов? Понятно как — начнётся экономический спад с понятными социально-политическими последствиями.

А ещё — с последствиями геополитическими. Предположим, что американцам удалось каким-то образом нанести нам «стратегическое поражение» — подчёркиваю, только предположим! Это значит, что следующим на очереди окажется Китай с проблемой Тайваня.

Поэтому 500% — это комплексный вызов Китаю, ответ на который для китайского руководства имеет глубочайший экзистенциальный смысл. И не забудем, что именно Китай является крупнейшим держателем американского долга.

Про Индию тоже можно кое-что рассказать. Но, на мой вкус, и сказанного хватит, чтобы не переживать по поводу «трампокалипсиса» — ни сегодня, ни завтра, ни тем более послезавтра.

К тому же, раз вспомнили Достоевского, будет очень кстати обратиться и ко Льву Толстому, к сказанному им по поводу сочинений Леонида Андреева: «Он пугает, а мне не страшно».

Ни в коей мере не хочу обидеть нашего замечательного писателя сравнением с американским президентом. Просто к слову пришлось — для лучшего понимания.

*Физическое лицо, внесённое в список террористов и экстремистов