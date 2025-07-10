Об этом не хочется писать. В это невозможно поверить. Но это — печальный факт: пятилетний малыш, который попытался спасти свою маму после атаки украинского дрона на пляж в Курске, умер.

Иван Шилов ИА Регнум

Почтим всей страной его память минутой молчания — это самое меньшее, что мы можем, точнее, что мы должны сделать. И пусть наша многомилионная скорбь хоть немного утешит маму Толика, хотя как пережить ей эту страшную потерю?

Но пожелаем ей сил духовных выстоять перед лицом беспощадной смерти, и пусть знает она, что память о её героическом сыне навсегда станет частью животворной общенародной памяти.

А в этой памяти — все дети Донбасса, погибшие после прихода к власти в Киеве неонацистов в 2014 году. В этой памяти — обелиск на Алее Ангелов в Донецке, где высечены полторы сотни имён детей, убитых бандеровскими ракетами, снарядами, дронами только за то, что они — русские.

И пятилетний Толик заслуживает своего отдельного обелиска потому, что, бросившись на защиту своей мамы, он стал героическим символом. Стал зримым воплощением Русского Сына, вставшего на защиту своей Родины-Матери.

И ещё о том, что проясняет гибель Толика. А проясняет она полную оправданность и неизбежность постановки целей специальной военной операции: денацификация и демилитаризация. Вооружённый украинский неонацизм — это реальная и страшная угроза России.

И не только России. Героизация Бандеры и Шухевича способствует реабилитации и возрождению нацизма в странах Евросоюза. И не случайно намечается тревожная тенденция — на высшие властные посты в той же ФРГ приходят прямые потомки (внуки и правнуки) нацистских бонз Третьего рейха.

Да, дети за отцов не отвечают, но отцы-нацисты, несомненно, порадовались бы, если бы могли увидеть, как их потомки идут тем же путём. И готовят очередной Drang nach Osten.

Собственно, этот поход уже начался и продолжается не первый год. Ведь что такое поставка вооружения, амуниции, наёмников, инструкторов, предоставление разведывательных данных и, наконец, прямая финансовая поддержка киевского режима?

Всё это делалось и делается ради открыто заявленной цели: нанести стратегическое поражение России на поле боя. Причём в поле боя превращается территория всей России. А в качестве объекта нападения выступает всё население нашей страны — от мала до велика.

И это не преувеличение. Когда глава ГУР Украины Буданов* заявлял, что «мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира», он имел в виду буквально то, о чём говорил. Это — программа действий украинского неонацистского режима. И смерть Толика — прямой результат реализации этой программы.

Но у этой программы есть западные спонсоры. И именно они, эти спонсоры, в конечном счёте отвечают за гибель Толика. Отвечают за то, что, по сути, отменили такое правовое понятие, как «военные преступления» в отношении ВСУ.

А если это так, то де-факто сами Вооружённые силы Украины превратились в банды военных преступников, что они и продемонстрировали на оккупированных ими территориях Курской области. И это же проявилось в атаке дронов на курский пляж, в результате которой кроме Толика погибли ещё трое мирных граждан и шестеро получили тяжёлые ранения.

Гибель нашего пятилетнего мальчишки — это квинтэссенция всей преступной сущности того режима, который установился в Киеве после антиконституционного государственного переворота в феврале 2014 года.

Сами переворотчики называли своё деяние «Революцией гiдности», но все их последующие действия говорят о том, что если это и революция, то, скорее, «Революция подлости». Ведь это не кто иной, как первый постмайданный президент Украины Порошенко* публично обещал: «Наши дети будут ходить в школу, а их дети будут сидеть по подвалам».

И потому смерть Толи особо значима для нас. Во-первых, мы должны увековечить память о нём в наших душах и сердцах наших, и этим добавить толику земного бессмертия к его бессмертной душе.

И, во-вторых, мы должны приложить все силы к тому, чтобы с территории денацифицированной и демилитаризованной Украины больше никогда не взлетало то, что несёт смерть нам и нашим детям.

И поэтому — во имя Толика: всё для Победы, для нашей Победы!

*Физическое лицо, внесённое в список террористов и экстремистов