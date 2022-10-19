Иван Коновалов
Автор
Обозреватель ИА REGNUM с 2018 года. Родился в Москве. Работал в спортивной редакции ИА REGNUM, летом 2021 стал корреспондентом молодежной редакции.
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«Ушли, так ушли» — в Сети отказались принимать бренд Zara обратно
Испанский агломерат брендов повседневной одежды Inditex собирается сменить прописку для того, чтобы остаться на российском рынке. Об этом информирует «Коммерсантъ» со ссылкой на внутренние источники. Как уточняет агенство, для того чтобы fashion-группа смогла возобновить работу на территории РФ...
19 октября 2022
«Писать Володину и Путину» — в Сети переживают за мобилизованных саратовцев
Частичная мобилизация, объявленная на территории РФ 21 сентября, набирает обороты и постепенно, согласно утверждениям президента РФ Владимира Путина, идет к своему завершению. Тем не менее с каждым днем становится больше известий о том, что мобилизованные отправляются в близкие к фронту области без...
14 октября 2022
«Без роду, без племени»: в Сети ответили на антироссийские лозунги Земфиры
Певица Земфира продолжила кормить зрителей антироссийской лексикой на своих концертах в зарубежье после долгого молчания на тему специальной военной операции на территории б. УССР. Во время своего недавнего концерта в Тель-Авиве артистка выступила с осуждением развития спецоперации и массированных...
13 октября 2022
«Вы его разозлили!» — в Сети оценили первый удар Суровикина по б. УССР
10 октября стал приветственным днем для командующего Объединенной группировкой войск ВС РФ в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина, назначенного на этот пост двумя дня ранее. В кануне своего дня рождения «генерал Армагеддон», такое прозвище получил главнокомандующий в результате...
11 октября 2022
Сеть о помощи фронту: «Отмените Новый год в Москве и купите бывш. УССР»
Мэр города Череповец Вадим Германов в соцсетях сообщил, что общим решением властей города было принято отменить закупки новогодних украшений, а также помпезное празднование Дня города и концерты в местном Ледовом дворце. По его словам, деньги будут направлены для помощи мобилизованным горожанам в...
7 октября 2022
Шантаж в стенах ВШЭ — чем атакует либеральная молодёжь?
В начальных классах каждый родитель сталкивался с нежеланием своего ребенка идти в школу. И какие же драмы разворачивались, как искусно и не очень ребятишки пытались симулировать болезнь, спазмы в животе и головные боли. Так же и либерально настроенные студенты НИУ ВШЭ в эти дни симулируют тяготу...
4 октября 2022
«Рабы Америки» — житель Сицилии ослеп от счёта за электричество
Итальянский бизнесмен Давиде Беллиттери, владелец местного отеля на острове Сицилия, временно потерял зрение, получив счет на оплату электроэнергии. Счет вырос в десять раз по сравнению с предыдущими. Содержать гостиницу в Италии стало дорогостоящим бизнесом: если в предыдущие месяцы счет за...
23 сентября 2022
«Расизм по-британски» — похороны Елизаветы II завершились скандалом
В Соединенном Королевстве завершился 11-дневный траур, связанный с кончиной королевы Елизаветы II, проведшей на королевской престоле 70 лет. Траурная процедура была расписана поминутно и проходила под строжайшем контролем государственных служб. С ее величеством в рамках четырехдневной публичной...
20 сентября 2022
«Немцы знают толк в фашистах»: в Германии не приняли «Вопли Видоплясова»
Олег Скрипка, выходец из б. УССР и вокалист фолк-панк группы «Вопли Видоплясова», рассказал об отношении европейцев к концертной деятельности групп прокиевских взглядов. По заявлениям артиста в его социальных сетях, в Германии отменили несколько выступлений группы из-за того, что беженцев из б...
16 сентября 2022
«Боролись за равенство, пришли к геноциду»: сеть о новой «Русалочке» Disney
Киностудия Disney выложила в сеть первый трейлер новой полнометражной киноленты «Русалочка», которая станет адаптацией оригинального мультфильма 1989 года. Роль главной героини Ариэль в фильме исполнит темнокожая певица в жанре ритм-н-блюз Холли Бэйли. Но неординарное решение руководства...
14 сентября 2022
«Мания величия на грани психиатрии» — Киркоров вступился за Пугачеву
Российский певец Филипп Киркоров на премьере нового клипа JONY обратился к российской общественности, заступившись за свою бывшую жену Аллу Пугачеву, которая ранее вернулась в РФ из формального отпуска на берегах Израиля. Певец снова почувствовал себя свыше и приказал россиянам «прекратить...
9 сентября 2022
«Скатертью дорога» — в сети провожают Sony Music с музыкального рынка РФ
Американская звукозаписывающая компания Sony Music официально объявила о своем уходе из российского музыкального бизнеса. В качестве аргумента, естественно, команда лейбла апеллирует к несогласию с действиями РФ на территории бывш. УССР. В заявлении, опубликованном изданием Billboard, сообщается...
9 сентября 2022
Игра в поддавки или предательство: зачем вернулся сбежавший из РФ Оксимирон
Эпатажное возвращение российского рэпера Оксимирона на улицы Санкт-Петербурга вызвало сначала удивление у прохожих, для ряда из которых рэпер исполнил несколько композиций. Затем информация распространилась в Сети, где тема была успешно подхвачена комментаторами, которые в данной ситуации сыграли...
7 сентября 2022
«Крылатые качели»: как Дима Билан учит молодёжь патриотизму
С каждым днем текущая ситуация на территории б. УССР принимает все более идеологический характер и связывает мирных людей на большой земле со спецоперацией. Рано или поздно люди открывают свое настоящее отношение к происходящему и, естественно, ярче всех, кроме политиков, об этом могут сказать...
5 сентября 2022
Как артисты паразитируют на России
Александра Гудкова я знаю прежде всего как неординарного комика из КВН заката нулевых. Шутки его никогда не тянули на какой-то высокий уровень юмора, интересных метафор и карикатур, напротив, его стоит причислить к переходному поколению комиков российского шоу-бизнеса, открывшего дверь пошлому и...
2 сентября 2022
Кто из наших музыкантов не боится Донбасса?
В одном из прошлых материалов я задавался вопросом, кто из западных знаменитостей пошел наперекор либеральному мейнстриму и высказал слова поддержки русскому народу, но выходка группы «Сплин», произошедшая на недавнем концерте в Воронеже, заставила меня сменить ход мысли. Ведь надо было начинать со...
24 августа 2022
Певец SHAMAN и проблема музыки «трех аккордов»
Американский провокационный художник Энди Уорхол сыграл ключевую роль в том, как современный человек воспринимает искусство. «Банки с супом Кэмпбелл», «Диптих Мэрилин», а затем и «Застреленные Мэрилин» в начале 1960-х годов совершили прорыв, но далеко не в понятии современного искусства, как это...
20 августа 2022
Кто из западных знаменитостей встал на защиту русских ценностей?
24 августа станет днем, когда с момента начала специальной военной операции на Украине пройдет ровно полгода. За это время многим открылись настоящие лица западных и украинских политиков, их военнослужащих, а за ними и большинство знаменитостей посчитало лишним скрывать свое лицемерное отношение к...
19 августа 2022
«Наше всё» в голливудской обертке: кто заставил Пушкина читать рэп?
Современный российский кинематограф в нынешние дни является ярким примером того, как постепенно сменяются поколения, а вместе с ними и взгляд на то, какова действительность. Если советским фильмам присущи размеренность, спокойная смена кадров, глубинные диалоги и неторопливое развитие сюжета, то...
2 августа 2022
Общественные советы в театрах и кино: цензура и антиутопия или шаг вперёд?
Внесенный в Госдуму еще в апреле 2022 года депутатами фракции СРЗП законопроект об общественных советах при телевидении, театре и кино вызвал общественный резонанс. И хотя это уже не первая попытка установить, по мнению некоторых, «контроль» и «цензуру» в этих сферах, однако именно на фоне...
28 июля 2022