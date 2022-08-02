Современный российский кинематограф в нынешние дни является ярким примером того, как постепенно сменяются поколения, а вместе с ними и взгляд на то, какова действительность. Если советским фильмам присущи размеренность, спокойная смена кадров, глубинные диалоги и неторопливое развитие сюжета, то после 2000-х, вместе с развитием интернета, отечественное кино начало ускоряться. От того на экранах наших кинотеатров стали чаще появляться динамичные боевики, легкие комедии и фэнтези. Человек в массе настолько привык к скоростному интернету, быстрому доступу к информации и коротким роликам в сетях, что и от кино, даже полнометражного, в 2020-х зритель начинает требовать того же.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Сергеевич Пушкин

«Восприятие информации у современной аудитории и молодежи сильно отличается от того, что было пять-десять лет назад. Темпы восприятия изменились. Как режиссер, на мой взгляд, я улавливаю этот быстрый темп повествования, который позволяет зрителю моментально включаться в визуальный рассказ. Мне нравится, что сейчас много доступных технических возможностей, и они позволяют удерживать внимание аудитории», — утверждает режиссер Феликс Умаров.

В 2019 году его имя можно было услышать, когда в сети начались обсуждения абсурдного проекта — музыкального биографического фильма об Александре Сергеевиче Пушкине, в котором великий поэт, по замыслу режиссера, должен будет произносить свои реплики в хип-хоп-стиле. В июле этого года в сети появился тизер будущего фильма. Его название: «Пророк. История Александра Пушкина». Звучит громко, не правда ли? Особенно учитывая, что «правдивая» история великого поэта была написана сценаристом провальной восьмой части «Ёлок» Василием Зорким.

27-летний Феликс Умаров — режиссер, который на первое место ставит картинку. Об этом свидетельствует его коммерческое прошлое. Его виденье картинки можно оценить по рекламным роликам для таких брендов, как Adidas, Reebok, Spotify, а также по клипам для отечественных хип-хоп-исполнителей. Формат короткометражек, где перед режиссером стоит задача за пару десятков секунд рассказать о продукте кратко и при этом соответствовать современным стандартам, то есть работа должна быть динамичной, броской и простой, понятной для потребителя, Умарову дается прекрасно. Но как обстоит дело с кино?

Цитата из видео «Феликс Умаров - Режиссер рекламы Adidas, Reebok, Red Bull, Louis Vuitton, Яндекс» Феликс Умаров

В этом году Феликс Умаров дебютировал в кино, представив первый сезон спортивной многосерийной драмы о девушке-тренере «Домашнее поле». Сериал спустя несколько лет после выхода фильма «Тренер», снятого Данилой Козловским, снова обыгрывает схожий сюжет. Футбольная команда остается без тренера перед новым сезоном. По решению генерального директора новым руководителем мужского коллектива становится девушка тренер, которая по сюжету должна доказать свое право быть на этой должности и завоевать авторитет в суровом патриархальном мире. Хорошая работа на массового зрителя, приправленная качественной картинкой. После выхода первого сезона «Домашнего поля» минувшей весной Умаров возвращается к другой так горячо любимой теме в нашем прокате — достоянию Отечества. Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» обещает разорвать шаблоны биографического кино.

Пациент нашего «кинодозора», будучи молодым, амбициозным и для своих лет известным, решает вступить на минное поле с идеей обыграть сакральное прошлое в современных красочных реалиях на потеху массовому зрителю. Работы над одной лишь картинкой, какой бы она приятной ни была, недостаточно. Историческая неточность — и уже польется масса критики, как это было, например, с «Союзом спасения» в предновогоднюю зиму 2019-го. В свою очередь, творческая группа фильма (компания «Кинослово»), осознавая данный риск, пытается сыграть в другую игру, пользуясь примером фильма «Главный конструктор». Взять знакомую для масс историческую эпоху, героя этого времени и обернуть в красивую художественную историю, что дает право на «авторское высказывание».

«Нас ждет очень резонансное, очень сильное, очень молодежное авторское высказывание. Я подчеркиваю, авторское. О Пушкине, о его судьбе, о его роли в русской культуре. И, как мне кажется, это в высшей степени полезное и увлекательное зрелище, потому что молодежь сегодня Пушкина знает и любит только по указке учителя в школе», — утверждает главный редактор киноканала Cinema Иван Кудрявцев.

Ничего плохого в самом авторском высказывании нет, но, когда оно затрагивает важную воспитательную тему и историческую личность, нужно несколько раз подумать, прежде чем запускать ленту о протоголливудской истории, смешивать «Ла-Ла-Ленд» и Александра Сергеевича воедино. Великий поэт, вдохновитель многих поколений априори не должен быть представлен в качестве музыкального шута. Это не только искажает представление о том, кем на самом деле был Александр Сергеевич, но и идет наперекор даже западному кинематографу, который не пытается уместить в жадном порыве два в одном.

П. Кончаловский. Пушкин в Михайловском. 1940

Как на Западе рассказывают о своих писателях? Приведу вам три фильма для ознакомления: «Над пропастью во ржи» (Джером Сэлинджер), «Гений» (Томас Вульф), «Ритм» (Уильям Берроуз). Все три картины придерживаются формата биографического фильма, концентрируются на драматичной истории писателей, предполагая, что далеко не каждый из зрителей знаком с тем или иным историческим героем, а после просмотра фильма побежит его читать. Маленький ребенок, увидев танцующего и поющего Пушкина, вряд ли сможет заинтересоваться его творчеством, скорее ему после просмотра мюзикла будет куда интереснее как раз музыкальная тема. Проблема в расстановке приоритетов. Российские кинопрокатчики при Фонде кино, спонсирующие съемки этого фильма, снова пытаются усидеть на двух стульях — сделать «модно, молодежно», но и патриотическую историю уложить. Одно скроется за другим. Зритель останется довольным красивой картинкой, но истории Александра Сергеевича Пушкина в атмосфере бродвеевского мюзикла вряд ли удастся оставить отпечаток о роли великого поэта в культуре. Молодые режиссеры уверены, что принципы их юности, когда можно заниматься несколькими делами одновременно, следует принести и в кинематограф, но не подозревают, что болезнь их поколения — слабая концентрация — может его и погубить.