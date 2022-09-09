Американская звукозаписывающая компания Sony Music официально объявила о своем уходе из российского музыкального бизнеса. В качестве аргумента, естественно, команда лейбла апеллирует к несогласию с действиями РФ на территории бывш. УССР. В заявлении, опубликованном изданием Billboard, сообщается, что подвластные Sony структуры будут переданы местной управляющей компании, которая будет создана бывшим директором Sony Music Russia Ариной Дмитриевой. Sony Music стала первой глобальной звукозаписывающей компанией, ушедшей из России. Чего лишатся россияне и как решение компании восприняли в сетях?

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыкальная пластинка

Согласно информации в официальном заявлении, новая компания будет полностью независимой от своих бывших начальников из Америки, то есть отдельной от Sony Music Group структурой. Она также продолжит представлять местных артистов, которые ранее были под крылом Sony, однако присутствие международных артистов на российских стриминговых площадках остается под сомнением. Такие артисты, как Эд Ширан, Гарри Стайлз, Дженнифер Лопес, Майкл Джексон, Элвис Пресли, Адель и далее по списку, могут стать недоступны для российского слушателя из-за того, что права на репертуар музыкантов лейбла Sony Music не входит в условия передачи компании. Американская звукозаписывающая организация уже потребовала от стриминговых сервисов, работающих в России, удалить музыку своих музыкантов.

Пользователи российской социальной сети «Яндекс. Дзен» не восприняли решение Sony как нечто серьезное и уже в привычной манере ответили кратко и иронично, напомнив американцам о небезызвестной русской смекалке.

«Ах-ах… Божечки-кошечки, как нам дальше жить без этого… 99 процентов россиян вообще впервые узнают из этой новости, что у музыки есть какие-то там права. Музон с торрентов качают и слушают в «Контактике», — глумится «Провинциальный пользователь».

Пользователь «Крокодил Степной» желает компании оставаться при своем мнении до конца: «Пусть не забудут закрыть за собой дверь, желательно плотно. Придётся закачивать любимую музыку на физические носители. Возвращаются старые добрые времена видео и аудио пиратства».

StockSnap Музыка

Анонимный пользователь «Ёжик пушистый» выступил со следующим комментарием: «Да скатертью дорога. Своё надо иметь, а не это вот всё». Этот комментарий, в каком бы простом выражении он ни преподносился, наследует предельно простой истине: довольствоваться чужим, взятым в кредит, невозможно в полной мере. Так или иначе, это мысли о том, что в случае невыплаты или в конкретном примере несоответствия чьим-то ценностям вещь будет запросто отобрана.

В Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) событие также не вызвало удивления у общественности. Пользователь @kaneygrailed. jpg не разочарована потерями: «Ах, как же жаль, что Гарри Стайлс и Майли Сайрус уходят, а кто это вообще?».

Западные санкции предоставляют России очередные возможности развивать свое собственное дело и обрести независимость в еще одной сфере — музыкальной. Пока те, кто интересуется музыкой международных артистов, смогут воспользоваться функциями торрента или стать агентом под прикрытием с помощью VPN-сервисов, остальным россиянам представится возможность открыть для себя новых отечественных артистов, которые заполнят пробелы. Sony Music исключила себя из России, а вместе с этим предоставили ранее малопопулярным отечественным артистам подняться в рейтингах стриминговых сервисов.