В одном из прошлых материалов я задавался вопросом, кто из западных знаменитостей пошел наперекор либеральному мейнстриму и высказал слова поддержки русскому народу, но выходка группы «Сплин», произошедшая на недавнем концерте в Воронеже, заставила меня сменить ход мысли. Ведь надо было начинать со своих. Горькая, плаксивая песня «Выхода нет», за долгие годы ставшая неофициальным гимном уличных музыкантов и бардов, передает наивное отчаяние музыкантов, погрязших в образе раненого оленёнка, и паразитирует на «творческой натуре» Александра Васильева, который даже на своем шестом десятке не перестает оставаться подлым псевдопацифистом. В народе привыкли видеть музыкантов, актеров, театральных артистов и звезд поп-культуры персонами неоднозначными, со странностями, что во многом играет на руку таким людям, ведь на любую бредовую выходку можно отмахнуться клеймом «творческого» человека. Однако если до начала спецоперации это выглядело как шутка, было частью шоу, то с ее неминуемым продолжением часть артистов совсем потеряла себя в туманном прошлом и, подобно «Сплину», еще надеется разорваться между двумя берегами Днепра.

Советские солдаты на фронте. 1944

Но кто же те артисты, что не боятся слова «Донбасс», а, напротив, мужественно отвечают за него? И ведь список длинный, но патриотическая деятельность в культурных слоях часто остается незамеченной или вовсе воспринимается как должное. И, с одной стороны, у каждого есть основание полагать, что это так. Безусловно, воспитание патриотизма в народе — вопрос, которым также должны активно заниматься деятели культуры, но в особенные дни, как сейчас в Донбассе, когда вершится судьба не только отдельных республик, но и всего Русского мира, в горячую точку решится поехать не каждый. За этим стоит особенная смелость и честь прикоснуться к пишущейся истории. Дорогим читателям я хочу представить ряд имен, которые и до текущих событий считали праведным стать ближе для людей Донбасса. Для них мирная жизнь перестала быть такой уж и мирной задолго до 24 февраля.

Группа «Любэ»

Ранее я уже упоминал, что считаю проект Николая Расторгуева и Игоря Матвиенко медиатором для будущих поколений артистов с точки зрения того, как современную музыку можно превратить в нечто «русское». Именно этому творческому дуэту удалось в полной мере раскрыть магию русского баяна вкупе с балладной структурой отечественного рока. И нельзя не отметить, что этот самый пик объединения «русского» в рок-музыке в их творчестве пришелся на период разгара террора киевского режима на территории ДНР и ЛНР. Последний на данный момент альбом группы под названием «За тебя, Родина-мать!» вышел в 2015 году, и с того момента коллектив множество раз посещал республики со свежим патриотичным репертуаром. И если сейчас это может показаться исполнением долга перед Отечеством, то пример того, как популярная группа, по сути, ушла в самоволку и без лишнего пафоса делилась своей музыкой с народом Донбасса, вызывает у меня исключительное уважение.

Василий Иванов ИА REGNUM Николай Расторгуев и группа «Любэ»

Юлия Чичерина

Пока «Сплин» прячется за спиной своих давних песен, 44-летней Юлии Чичериной не приходится лезть в карман за словом, за нее говорят ее мужественные поступки. Ее противостояние с киевским режимом началось еще в 2015 году, когда за бесплатный новогодний концерт в Луганске в рамках благотворительной акции мотоклуба «Ночные волки» СБУ объявила певицу в розыск. После того события она поделилась заявлением о своем отношении к народу Донбасса: «С глубоким состраданием я отношусь к народу, временная власть которого объявляет в розыск за «пару песен» для своих же детей и закрывает глаза на свои кровавые ошибки против своего же народа». Тогда же Чичерина стала чаще посещать ДНР и ЛНР с благотворительными мероприятиями, а в 2020 году была удостоена наград «За службу на Донбассе» и ордена Дружбы ДНР. Со своей стороны не могу не отметить, что Чичерина, как и «Любэ», выступает ярким примером того, как современные патриотические песни могут нести в себе художественную ценность. Песни «Моя Спарта» и «Добровольческая», помимо сильных стихов, передают смысл и с помощью качественной рок-музыки.

Александр Маршал

Еще один представитель рок-сцены в этом списке. Привнес в жизнь своих фанатов не только яркий пауэр-метал из 80-х, но и открыл глаза на ситуацию в Донбассе. Сооснователь рок-группы Gorky Park на протяжении последних лет несколько раз приезжал в ДНР с большими сольными концертами, в том числе разделил с народом праздник Великой Победы в 2017 году. Тогда же музыкантом была написана песня «Я русский», и пускай на радиостанциях ее не услышишь и слова у нее не те, что мы слышим сейчас от Шамана, зрителям его выступлений была представлена замечательная композиция с бодрым патриотическим текстом и нуарным музыкальным сопровождением.

Совет министров Республики Крым Александр Маршал

Александр Ф. Скляр

Для того, чтобы собрать в этом материале все краски русского рока не хватало только Александра Ф. Скляра, бессменного лидера группы «Ва-Банк» и одного из самых ярких «панков» отечества. Если в западном мире панк-артисты — это просто сборище антигосударственных анархистов и лишь часть из них хоть как-то следовала философии движения, то в России, на удивление, история панк-движения среди музыкантов развернулась куда интереснее, представив народу «патриотичный панк» в лице участников группы «Ва-Банк». Скляр неоднократно посещал Донбасс и даже попал под обстрел в 2016 году. Тогдашний глава ДНР Александр Захарченко находился со Скляром в одной машине и после происшествия дал комментарий: «Сегодня у Александра Скляра боевое крещение — он был на передовой и попал под обстрел. Мы выезжали с ним на передовую, Александр раздавал свои диски ребятам, которые там служат. Засекли кортеж, началась стрельба из крупнокалиберного автоматического оружия». Сейчас у музыканта в планах написать песню о событиях в Донбассе.

Хаски

Наиболее скромным и закрытым в своем отношении к событиям на территории бывшей УССР в списке является рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов). В апреле текущего года для меня стало шокирующим узнать, что популярный хип-хоп-исполнитель молча отправился в Луганск снимать документальный фильм о местных солдатах-музыкантах. Впоследствии фильм вышел на канале WarGonzo. Ничего более о позиции музыканта и его действиях, связанных с Донбассом, неизвестно, но сам факт такого тихого и мужественного решения от молодого исполнителя склоняет меня к мысли, что в России есть настоящие «панки» даже среди молодых популярных музыкантов. В философии панка говорится, что «панк означает думать самостоятельно». Хаски в своем роде белая ворона, панк для современной отечественной хип-хоп-сцены, благодаря концептуальной музыке и порой необъяснимым для его окружения поступкам.

Цитата из клипа «Пуля-дура» Репер Хаски

Люди музыкального призвания ничем не отличаются от своих сограждан. Среди них также есть как смелые люди, так и те, кто выбирает робкое молчание. Это нормально, но часть персонажей, приведенная в новом исследовании ИА REGNUM, достойна отдельного упоминания, благодаря своей мужественной деятельности за пределами сцены, вдохновляющей будущие поколения совершать благие поступки. Эти люди являются примером патриотизма, не вопиющего, спокойного и деятельного, ведь таким и должен быть патриот — человеком дела.