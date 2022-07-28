Внесенный в Госдуму еще в апреле 2022 года депутатами фракции СРЗП законопроект об общественных советах при телевидении, театре и кино вызвал общественный резонанс. И хотя это уже не первая попытка установить, по мнению некоторых, «контроль» и «цензуру» в этих сферах, однако именно на фоне обсуждения тотального запрета на пропаганду нетрадиционных отношений инициатива получила особый отклик.

Жан-Луи Форен. Театральное фойе. 19 или 20 век

Сейчас ЛГБТ-пропаганда запрещена среди несовершеннолетних, детей и подростков, но вполне вероятно, что в ближайшее время запрет может распространиться на все слои населения и полностью перекрыть сферу развлечений.

«Дьявол проник в искусство, сегодня Россия призвана ему противостоять», — с таким посланием выступил один из соавторов законопроекта об общественных советах депутат Госдумы Николай Бурляев (СРЗП). Как он признался в интервью «Интерфаксу», постепенное внедрение темы ЛГБТ-сообщества в западный кинематограф обладает «убийственным» влиянием на «кинематограф как вид искусства», а автором этой разнарядки является сам дьявол.

Международный Форум Золотой Витязь Депутат Госдумы Николай Бурляев

Противостоять дьяволу будут общественные советы. В них будут входить как профессионалы искусства: композиторы, писатели, кинематографисты — так и общественные деятели («учителя, медики, люди из правоохранительных органов, духовенство»), «отцы и матери, которые думают о том, каким будет следующее поколение». Вроде бы это возвращение к советскому прошлому, где существовали объединения, контролировавшие идеологическую составляющую фильма, но между новым и старым вариантом совета есть ключевая разница. В СССР это называлось «художественный совет», и помимо соответствия идеологическим нормам произведение любого жанра также рассматривалось на предмет установления его художественной ценности. Сегодня же разговор стоит о идеологической цензуре, но не затрагивает проблему качества отечественного кинематографа, художественных постановок и телесериалов.

Нет сомнений, что в случае принятия закона большинство новинок зарубежного кино и ряд старых кинокартин будут запрещены в отечественном прокате, учитывая тенденции Американской киноакадемии сделать ЛГБТ-тему обязательной в каждом произведении. Таким образом, удастся снова расширить тираж российских фильмов в кинотеатрах, и здесь встает вопрос о качестве. Сейчас Николай Бурляев — один из немногих людей в государстве, ставящих перед собой задачу улучшить качество кинематографа. Как утверждает сам народный артист, на данный момент кино руководят экспертные советы, состоящие из прокатчиков, продюсеров, блогеров и издателей интернет-порталов, для которых самоцелью является продвинуть фильм любой ценой, невзирая на его качество, и «никого не подпускать к кинокормушке».

Уильям Патрик Робертс. Кинотеатр (фрагмент)

Как представителя поколения Z меня больше всего волнует, смогут ли общественные советы существовать на равных правах с экспертными советами Фонда кино и Минкульта и таким образом принимать решения, призванные поднять уровень художественной ценности произведений.

Реакция моих ровесников на эту государственную инициативу в рамках дискуссии на портале DTF оставляет желать лучшего: большинство восприняло ее в штыки, испуганно отреагировав на слово «цензура» в речи Бурляева, и стало параноидально судить о будущем, ссылаться на «1984» Оруэлла. Молодежи известны ранние неудачные попытки государства общаться и привлекать молодое поколение через интернет-блогеров, используя патриотические концерты и выставки соответствующей тематики. Эта картинка закрепилась в молодых умах, из-за чего государственные инициативы воспринимаются скептически.

Ситуация пока напоминает воспитательный разговор загруженного работой родителя и набедокурившего ребенка детсадовского возраста. Родитель (государство) лишает ребенка любимой игрушки (западной системы развлечений) без объяснения причины и ждет, когда ребенок сам поймет, «что такое хорошо, а что такое плохо». После череды подобных ситуаций ребенок начинает делать всё против слов родителей, и они теряют авторитет. Невозможно строить будущее исключительно на запретах и ставить их во главу угла. Если бы создание общественных советов шло в первую очередь не от стремления запретить ЛГБТ-тему, а от позиции улучшить качество художественного продукта, и об этом было бы сказано напрямую, молодое поколение, возможно, приняло бы законопроект иначе.