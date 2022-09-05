С каждым днем текущая ситуация на территории б. УССР принимает все более идеологический характер и связывает мирных людей на большой земле со спецоперацией. Рано или поздно люди открывают свое настоящее отношение к происходящему и, естественно, ярче всех, кроме политиков, об этом могут сказать артисты. Если про сбежавших подальше Шевчука, Макаревича, Гребенщикова все понятно, то куда интереснее обстоят дела в кругу тех, кто принял бремя патриота.

Андрей Пронин ИА REGNUM Дмитрий Билан

Дело заключается в том, что в общей массе артисты, которые еще в 2014 году не обошли тему Донбасса, за долгие 8 лет успели приестся слушателю, из-за чего их деятельность постепенно перестала вызывать интерес. К ним относятся Чичерина, «ЛЮБЭ», Маршал и далее по списку. В современных реалиях для того, чтобы тема поддерживалась массами, в ней должны появляться новые яркие лица, либо ее герои должны играть на максимально широкую аудиторию, кормя ее динамичной картинкой и разнообразными перформансами. В связи с этим творчество Ярослава Дронова (SHAMAN) было успешно подхвачено СМИ с началом спецоперации, что меняет представление населения о человеке патриотичном. Как было раньше, если опираться на творчество тех же Чичериной и «ЛЮБЭ»? В их музыке тема любви к своей родине, стимул ее защищать проходят через глубокое духовное осмысление и прежде всего поддерживается образами и примерами. Их творчество передает патриотизм как не данное свыше чувство или слоган для толпы, а то, к чему человек приходит сам. Человеку нужно подумать, пожить и понять, что для него Родина, прежде чем стать патриотом. Сейчас музыка Ярослава Дронова играет в американский стиль патриотизма — бездумная гордыня на фоне развевающегося флага. Выглядит красиво, кинематографично, но она не научит новое поколение ощущать себя русскими, так как для них будет формироваться картина не русского человека, а американской кальки.

В моем осмыслении понятия русского патриотизма, для того, чтобы стать человеком своей Родины, необходимо осознать всю тяготу ее истории, красоты ее природы и бескрайности полей. Для молодого поколения это прежде всего про определение себя в мире, и поэтому выпускаемое на свет творчество этой тематики должно быть направлено на то, чтобы человек начал чувствовать себя комфортно и уверенно в стенах и просторах родной страны.

1 сентября Дима Билан выпустил современную версию знакомой всем до боли песни «Крылатые качели». Ее я хочу выделить как пример, который со всех сторон положительно влияет на молодежь. Музыка: современная аранжировка не убивает известную всем песню, а, наоборот, делает ее актуальной, сохраняя известную мелодию. Посыл: через знаменитые строчки Дима Билан приглашает слушателя задуматься над тем, что пришлось пережить людям Донбасса за 8 лет.

Цитата из клипа Дмитрия Билана «Крылатые качели» Фотографии детей, погибших в Донбассе

Цитата из клипа Дмитрия Билана «Крылатые качели» Дмитрий Билан

В отличие от Ярослава Дронова, прыгающего на костях Бородина в песне «Улетай» ради прослушиваний, Дима Билан не пытается собрать три в одном, а пользуется более честными и справедливыми в тяжелые дни способами — исполняет оригинал, песню, записанную в подсознании каждого русского человека. Он не заставляет слушателя идти в атаку с новыми песнями, ведь знает, что их в наше информационное время забудут через неделю. Слоган может меняться: За Ленина, За Партию, За Сталина. Но давайте будем откровенными: человек побежит в атаку за Родину, за мать и за любимую. За то, что близко и так дорого. Это его Родина.

Эти слова подтверждают и отзывы на клип Димы Билана «Крылатые качели».

«Для меня в обсуждаемом клипе, учитывая сегодняшние реалии, на первом месте всё-таки был его видеоряд. Ибо пока Билан пел среди зажжённых свечей, на экране возникали фотографии донбасских детей, которые уже никогда не станут взрослыми. Милые, прекрасные и довольные жизнью маленькие лица. Коих с нами уже больше нет и не будет. И в конце клипа — небольшой список этих детей. У меня аж нескупая слеза выступила после просмотра такого ролика…» — пишет о своих эмоциях автор канала Яндекс. Дзен «Культурный политик».

«Конечно, видеть все это неизмеримо тяжело. Потому что, скажу за себя, все это у меня всегда ассоциировалось со зверствами фашистских оккупантов во время Великой Отечественной войны. Потому что только фашисты могут убивать детей. И все это закончилась с уничтожением фашизма — в День Победы 9 мая 1945. И вот оказалось, что фашизм не уничтожен, он вновь поднимает голову и опять убивает детей… Больно все это! Очень больно! И дай Бог, чтобы этот фашизм уничтожили как можно быстрее и дети перестали погибать», — отозвался Николай Ганчук, автор одноименного канала в Яндекс. Дзен.