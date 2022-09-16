Олег Скрипка, выходец из б. УССР и вокалист фолк-панк группы «Вопли Видоплясова», рассказал об отношении европейцев к концертной деятельности групп прокиевских взглядов. По заявлениям артиста в его социальных сетях, в Германии отменили несколько выступлений группы из-за того, что беженцев из б. УССР начали воспринимать как фашистов.

Францишек Костшевский. Бродячие музыканты. 1884

Вопреки общей риторике западных политиков об идеологической и военной поддержке киевского режима, местные жители стали осторожнее относиться к вывескам выступающих беженцев из б. УССР. Ранее с «культурой отмены» в свою сторону столкнулся писатель Сергей Жадан, которому в Италии запретили собирать «дань» с жителей Милана на поддержку ВСУ. По словам писателя, организаторы мероприятия апеллировали итальянскими законами, которые не позволяют использовать массовые мероприятия для сбора денег на военные цели. «Стыдно и противно. Европейцы лениво тусят, стараясь не лезть в политику», — обидчиво прокомментировал такой подход писатель. Деятели культуры, покинувшие свои дома в поисках ночлега у безотказных европейцев, не стеснялись использовать нацистскую символику, восхвалять Бандеру и таким образом напоминать о своей сущности.

Тем не менее Олег Скрипка по-прежнему убежден в политической верности Германии киевскому режиму и обвиняет в отмене концерта в Гамбурге организаторов концертной площадки. «Сейчас речь пойдет не о Beatles, а об музыке {б. УССР}, неожиданным образом начавшей испытывать сопротивление «тайных сил» в Германии. Начинают отменяться наши концерты под предлогом, что мы — это фашисты. И фашистам нельзя петь на родном языке свои песни. Мы понимаем, откуда ноги растут. Такая коррупция и так работают длинные руки Кремля», — утверждает Скрипка в социальных сетях.

При попытках перенести выступление на другие площадки города артистам было также отказано. Со слов журналиста Евгения Лешана, к этому решению владельца клуба подтолкнуло его окружение, некая «мразь» назвала группу фашистами и Олега Скрипку в частности. «То же самое было при попытке перенести выступление на другую площадку. Конечно, вместо концерта я получил прогулку по центру Гамбурга. Но осадок остался», — подытожил Лешан.

(сс) Оборонное ведомство киевского режима Олег Скрипка

«Наконец-то! Неужели в Европе что-то начали понимать?» — надеется пользователь Telegram Ирина Ламберт.

«Фашистов расстраивает отношение к ним. Просто сюр», — пишет Александра.

«Население Европы умнее их правительства. Познакомившись поближе с беженцами, сделало свои выводы», — уверена Елена Викторовна.

«Просто никто не купил билеты на их концерт, а историю уже придумал», — подозревает Alla B.

«Ни наши беженцы, рванувшие туда, ни из б. УССР просто не интересны той публике», — утверждает Татьяна Федянина.

«Ну если немцы отменяют, то тогда фашисты однозначно. Немцы-то точно знают толк в фашистах, они врать не будут», — подтверждает Никита Левицкий.

«Недоумевает человек, предлагавший поместить русскоязычных соотечественников в гетто…» — напомнил Андрей Антонов.