Итальянский бизнесмен Давиде Беллиттери, владелец местного отеля на острове Сицилия, временно потерял зрение, получив счет на оплату электроэнергии. Счет вырос в десять раз по сравнению с предыдущими. Содержать гостиницу в Италии стало дорогостоящим бизнесом: если в предыдущие месяцы счет за электроэнергию составлял около 9 тысяч, то в конце сентября итальянцу пришел счет в размере 83 тысячи евро. Об этом информирует итальянское издание Giornale Di Sicilia.

Неизвестный художник. Старик со свечой. 1740-1760

Вероятно, у Беллиттери от увиденного счета случился приступ глаукомы. Кратковременная слепота наступает на фоне стресса в результате повышенного давления в глазном яблоке. «Я как будто бы ослеп. Впервые я испытал такой стресс», — кратко описал произошедшее Беллиттери. В местной больнице итальянский бизнесмен провел шесть часов под наблюдением врачей, после чего, не без помощи успокоительных и капель, зрение вернулось.

Как пишут в итальянских СМИ, счет стал непосильным для семейного бизнеса Беллиттери. «Вы не можете предъявить бизнесу такую стоимость, — комментирует Давиде Беллиттери, — такая цифра немыслима». С 1 октября мы закрываемся. Зимой, с отоплением, нам было бы не под силу продолжать работу. Для чего мы работаем? Это будут очень тяжелые месяцы для всех, предпринимателей и работников, я представляю, что даже премии за тринадцатый месяц окажутся под угрозой, если не будут приняты срочные меры».

Бизнесмен уже обратился к адвокатам, которые приготовят иск против компании, выставившей «астрономический» счет. Тем не менее счет должен быть оплачен до 6 октября.

«Счет — это ошибка итальянских политиков», — пишет Василий Соловьев.

ТГ-канал «Путин в Telegram» Счёт за электричество для сицилийского отеля

«Не видишь счета — платить не надо», — уверен пользователь соцсети «ВКонтакте» Данила Лацков.

«Перешел в режим энергосбережения», — подметил Андрей Кривенчук.

«Как легко уйти от проблем? Просто закройте на это глаза», — позитивно воскликнул Евгений Булатов.

«Он не ослеп. Ему электричество отрубили за неуплату», — иронизирует Денис Ридель.

В Италии местные жители уверены, что решение проблемы с «космическими» счетами за электроэнергию и газ лежит в зоне ответственности государства. Так, например, пользователь официального сайта издания Giornale Di Sicilia под ником @Ezra di Palermo (fan dei zetazeroalfa) написал следующий комментарий: «Альтернатива для Италии» Симоне ди Стефано в случае победы на выборах немедленно отменит санкции против России, которые являются основной причиной очень высоких счетов, поэтому голосуйте за «Альтернативу для Италии».

«Не волнуйтесь, никакой мировой войны не начнется. У Америки никогда не хватит смелости объявить России прямую войну. Она играет на местности, которая поддается финансированию, и провозглашает себя перед камерами со своими приверженцами, стоящими на коленях», — пишет в ответ @Cadaver Cascamorto.

«Отправьте его [счет] Зеленскому, истинному и единственному виновнику в этой абсурдной для нас войне! Которые не касаются нас и не принадлежат нам», — призывает пользователь @Mikegage.

«Но счета росли еще до конфликта между [б. УССР] и Россией, не надо рассказывать нам истории, которые только создают путаницу, это также результат некомпетентного политического управления. Мы — рабы США», — утверждает @Giuseppe.

«Давайте разберемся, Сицилия обезображена тысячами чудовищных ветряных турбин, они убили самобытность нашей земли во имя зелени, навязанной презренными местными СМИ… скажите мне, для чего были эти экологические беспорядки, если в результате получилось вот это», — рассуждает @Rosario.

«Что все это значит, если счета могут приходить с 800-процентным повышением цен, и все равно никто ничего не делает», — остается в недоумении пользователь @Marco.