10 октября стал приветственным днем для командующего Объединенной группировкой войск ВС РФ в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина, назначенного на этот пост двумя дня ранее. В кануне своего дня рождения «генерал Армагеддон», такое прозвище получил главнокомандующий в результате успешной антитеррористической компании в Сирии, нанес сокрушительный удар по энергетической инфраструктуре бывш. УССР в качестве возмездия за теракт киевского режима на Крымском мосту. Именно так трактуют в Сети произошедшее 10 октября.

Министерство обороны России Сергей Суровикин

Массированной ракетной атаке подверглась вся территория, подконтрольная режиму, прежде всего удары были нанесены по энергетическим комплексам, структурам связи, административным зданиям и военным объектам. Атака стала самой мощной в глазах народа еще с начала специальной военной операции 24 февраля. Расслабленные и уверенные в своей неприкосновенности жители б. УССР настолько привыкли к безвозмездному террору мирных районов Донбасса с тиражированием в поп-культуру последствий своих террористических атак и к лицемерной «помощи» западных союзников, что утренний ракетный налет стал для них неожиданностью, как и для систем ПВО, стоящих на вооружении ВСУ. В продуктовых магазинах за считаные часы начали пропадать продукты питания, а сотрудники магазинов не справлялись с потоком у касс. У АЗС собирались километровые автомобильные очереди.

Паника жителей, обесточенные города и пустые полки супермаркетов сегодня говорят об обратной стороне националистической пропаганды киевского режима. Внушение мифического несокрушимого национального духа обернулось распущенностью и отдалением от реальности, заставившими их поверить в отсутствие решительности у русского командования.

«Спасибо, что даешь повод для гордости», — обращается к Суровикину пользователь «ВКонтакте» Максим Шарипов.

«Когда новые марочки, укропы?» — интересуется Максим Давыдов.

Пользователь Илья Соколов обратил внимание на новые высказывания советника министра внутренних дел киевского режима Антона Геращенко в его социальных сетях. «А тем временем…» — указывает Соколов на следующее сообщение. «Это не шоу. Пожалуйста, помогите нам победить. Помогите нам остаться в живых. Дайте нам боевые самолеты и ПВО», — умоляет Геращенко.

«Пожалуйста, дайте, подайте. Тьфу, нация попрошаек», — пишет Вячеслав Гаврилов.

«В честь его дня рождения будет запущен салют по территории бывш. УССР», — подозревает Олег Иов.

ИА REGNUM Серия ракетных ударов по объектам на территории, подконтрольной ВСУ

«Хороший подарок на день рождения. У меня — 23 марта, надеюсь, мне подарят Киев», — рассуждает Егор Егоров.

«Нечего было уничтожать Крымский мост и бомбить Запорожскую АЭС. Смеётся тот, кто смеётся последним», — восклицает Даня Сафаров.

«Мосты через Днепр должны были быть ликвидированы ещё 24 февраля. Почему они до сих пор целы?» — готовится к следующему этапу Всеслав Святославич.

«Да уж, прям салют в честь назначения», — комментирует Никита Климентьев.

«Добро пожаловать в Донецк, Незалежная», — напоминает киевскому режиму Иван Воробьев.

«Суровикин жёсткий. Я когда служил, он к нам с проверкой приезжал, я командиру бригады не завидовал», — вспоминает Дмитрий Щепеткин.

«Сразу видно, кто работает», — отметил Виталий Ткачев.

«Наконец-то», — пишет Олег Колесин.