Мэр города Череповец Вадим Германов в соцсетях сообщил, что общим решением властей города было принято отменить закупки новогодних украшений, а также помпезное празднование Дня города и концерты в местном Ледовом дворце. По его словам, деньги будут направлены для помощи мобилизованным горожанам в специальный резервный фонд.

Иван Шилов ИА REGNUM На передовой

День города Череповца, которому 4 ноября исполнится 245 лет с момента основания, обещает пройти скромно, пишут власти, в рамках празднования проведут минимальное количество мероприятий. В канун Нового года город будет также украшен, однако закупка новых конструкций осуществляться не будет.

«Приняли решение отказаться от двух больших концертов на День города и праздничного салюта. Перед новогодними праздниками в Череповце не появятся новые украшения. Все запланированные на это средства направим в резервный фонд. Сейчас — не время для праздников. Просто не можем позволить себе тратить деньги на концерты и салюты, когда наши парни находятся на передовой», — написал Германов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее аналогичная инициатива была принята главой города Калуги Дмитрием Денисовым, который в своем заявлении первым с момента объявления о частичной мобилизации сообщил, что бюджетные средства на проведение мероприятий будут перенаправлены с «гуляний» на помощь призванным горожанам. «Не будем проводить фейерверков, концертов и массовых гуляний. Все свободные средства направим на поддержку мобилизованных калужан», — указал Денисов.

В конце сентября в социальной сети «ВКонтакте» была запущена петиция, которая на данный момент набрала более 550 тысяч подписей в поддержку закупки городскими властями необходимого снаряжения и обмундирования для солдат российской армии вместо проведения помпезных новогодних праздников. Создатель петиции под названием «Вместо новогодней ёлки — обмундирование нашим ребятам» Наталья Серпухова утверждает о необходимости направления бюджетных средств, выделенных на проведение городских праздников и закупку украшений, на помощь и укомплектование мобилизованных бойцов русской армии.

Неравнодушные граждане из разных уголков страны также не могут пройти мимо инициативы повременить с крупными торжествами в благих намерениях. Жители Санкт-Петербурга и Воронежа уже обратились к местным властям с просьбой отправить бюджетные средства на помощь мобилизованным, но администрация городов и губернаторы молчат.

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественные проводы группы мобилизованных

Портал Volganet.net отметил, что за минувшие несколько лет городские власти Волгограда стали сокращать расходы на закупку новых декораций для проведения праздников в городе. По сообщениям источника, власти достигли эффекта новизны за счет изменения интерьера, экономя бюджетные средства. Тем не менее расход на праздничный салют также остается немалым. Вместе с жителями Волгоградской области петицию «Вместо новогодней ёлки — обмундирование нашим ребятам» поддержал депутат Волгоградской областной думы Александр Осипов, заявивший, что поддержка солдат в этот период действительно важнее.

«Все регионы должны так поступить», — уверена пользователь Telegram Наталья.

«Это похвально!» — пишет Константин У.

«А губернатор Омской области сказал, что денег нет, и с пафосом открыл новую ледовую арену», — недоволен Aleksandr R.

«Если отменить Новый год в Москве, то можно будет просто выкупить б. УССР», — убежден Kun 77.

«Кто следующий? Ждем остальных губернаторов и мэров!» — вопрошает Марина Д. после присоединения к инициативе мэра Череповца.

«А наш мэр г. Воронежа и губернатор области никак это не поймут. Уже петицию сделали, многие подписались. А им ёлку подавай и декорации на 65 миллионов», — негодует Элина.

«Вот это мэр! А у нас Беглов обратился к жителям, сказал, что счёт открыли для перечислений бойцам, кто желает помочь. При этом на новогодние праздники 500 млн заложили», — расстроена жительница Санкт-Петербурга Jane Jane.

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодний фейерверк в Санкт-Петербурге

«Это наш мэр! Мы им гордимся!» — пишет радостный житель Череповца Светлана Егорова.

«Мэр Череповца реально отличный управленец: всегда поможет, создаёт рабочие места, — не могу его не похвалить. И даже не сомневался, что он и здесь проявит себя с лучшей стороны», — утверждает Aleksey M.

«Наблюдаем за Собяниным…» — пишет Ольга К.

«Детям всё равно — прошлогодние это декорации или новые», — напоминает Олеся.

«Москва тоже за! Собянин, хватит ровнять асфальт, не нужна нам ваша иллюминация. И салюты тоже не нужны! Помогите нашим воинам! Победу лучше с размахом будем праздновать!» — пишет Anna.