Певица Земфира продолжила кормить зрителей антироссийской лексикой на своих концертах в зарубежье после долгого молчания на тему специальной военной операции на территории б. УССР. Во время своего недавнего концерта в Тель-Авиве артистка выступила с осуждением развития спецоперации и массированных ракетных ударов по военной инфраструктуре б. УССР. Позиция граждан в социальных сетях оказалось жесткой.

Францишек Костшевский. Бродячие музыканты. 1884

«Моя страна нанесла массированный ракетный удар по всей [б. УССР]. Эти убийства должны прекратиться», — высказалась певица со сцены. После завершения выступления стало известно, что в Тель-Авиве к концерту эмигрантки также присоединилась ее коллега по цеху и племени Алла Пугачева. Земфира не упустила возможности публично объединиться в своей ненависти к русскому народу с только что вернувшейся в Израиль примадонной. Совместное фото оскорбивших миллионы россиян, подчеркнувшее их окончательный отказ от всего русского и претензий на возвращение к любви народа, было опубликовано уфимской певицей в социальных сетях.

По сей день до конца непонятно, к какой стране относят себя бывшие кумиры миллионов. Нарушение их многозначительного молчания в недавнем прошлом развязало исполнительницам руки и привело к тому, что теперь антироссийские высказывания все чаще звучат со сцены на концертах Земфиры и в комментариях Аллы Пугачевы своим поклонникам, которых она «всегда терпеть не могла».

«Это гражданство её должно прекратиться», — призывает пользователь Telegram @Death To NATO.

«Когда-то даже в другой город ездила на концерт Земфиры. А теперь даже слушать не хочется…» — призналась @Ocean Soul

«А её новая страна никогда не наносит ударов. Всегда цветами осыпает всех», — удивленно пишет @L.

«Она не хочет побеспокоиться о судьбе Палестины, которую бомбит Израиль?» — спрашивает @Alexanxer.

«Мусор сам себя выносит», — констатирует @Наталия.

«Россия очищается от падали», — думает @Mr Jack.

«Был на концерте Земфиры лет 7 назад. Редкостная сволочь. Сидел сбоку, видел, как она в середине концерта ушла за сцену, свет выключили на минут 5. И весь зал ждал. А она курила за шторой. Уважения к зрителю — 0!» — вспоминает @Andrey Tuchkov

«Без роду, без племени, без идеалов… Присуще фрикам», — утверждает @Татьяна Солочинская.

«Страна была «ваша» (американская) с 1991 до 2000-го и, мучительно корчась от боли, продолжала оставаться по многим фронтам вашей до 2014 года. С 2014-го по 2022-й вы уже в нашей стране все были нежеланными гостями, а с февраля 2022-го стали врагами! Во многих демократических странах, на которые вы молитесь, предателей устраняют либо дают 500 лет тюремных сроков», — пишет @Русич-200%.

Denhud Земфира

На прошедшем концерте Земфиры на Кипре произошел иной инцидент: несмотря на антироссийские высказывания, певица в своем пацифизме также отказалась воспринимать символику киевского режима. Посетительница концерта в Лимасоле Екатерина Козачук в социальных сетях рассказала, что вопреки запрету смогла пронести флаг киевского режима мимо охраны при входе, а затем бросила его на сцену. Девушка посчитала вопиющей реакцию Земфиры, которая после этого просто подняла его и отнесла закулисы.

«Секунда, гаснет свет, артистка с каменным лицом поднимает мой флаг и выносит его за кулисы. Проходит минут 5, и она возвращается на сцену, чтобы дальше петь, как ни в чем не бывало, и собирать цветы из первых рядов. Занавес. Минус один флаг любимой страны. Минус один любимый артист из моего плейлиста. Больше его для меня не существует», — написала Козачук.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда Земфира призывает посетителей её концертов воздержаться от национальной символики. В 2016 году во время выступления в Вильнюсе певица со сцены в повышенных тонах призывала убрать флаг киевского режима, когда увидела его в руках фанатов. Тем не менее Земфира после случившегося на кипрском концерте произнесла «трогательную» речь со сцены, признавшись, что молится каждый день, «чтобы моя страна прекратила эту войну».

«Война идёт восемь лет, и через восемь лет кричать «нет войне» как-то странно. В больших городах Германии много лет собирались митинги против войны на Донбассе. И это делали немцы очень много лет, но эти большие митинги никто по телику не показывал», — пишет @Ju La

«Провокаторша, принесла намеренно флаг, сочинила мерзкую историю, запостила в соц сети. Чёрный пиар так и работает!» — объяснила @Elena.

«Укры беснуются в комментах у этой женщины. Сказали, что не надо к русским на концерты ходить. А как же Пугачева и Галкин? Россия вам их отправила, не вздумайте возвращать», — надеется @Василий.