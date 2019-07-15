Илья Романов
Последние публикации
Чиновники ждут дождя — в Ростовской области две недели тлеет свалка
1 июля в городе Каменске-Шахтинском Ростовской области произошло ЧП — загорелся мусорный полигон. Причём свалку тушили долго: около двух суток понадобилось пожарным, чтобы не дать пламени распространиться. Спустя две недели ситуация с неприятным запахом в городе не улучшилась. Как оказалось...
15 июля 2019
Обезглавленный до осени. Ростов-на-Дону в мае
Досрочная отставка сити-менеджера Ростова-на-Дону Виталия Кушнарёва стала самым громким политическим событием апреля. В мае горожане ждали решения депутатов муниципальной думы о проведении конкурса на замещение должности главы городской администрации. Народные избранники утвердили дату — 11 октября...
5 июня 2019
«Золотой» песок для «Ростов-Арены» и «мастер-класс» от Абызова: обзор
На минувшей неделе — с 25 по 31 марта 2019 года — в Ростовской области произошло несколько значимых событий, которые взволновали Тихий Дон. Так, например, стало известно, кто стал участником уголовного дела о хищениях при строительстве «Ростов-Арены», кто поднялся по карьерной лестнице в...
2 апреля 2019
Будет ли «губернаторопад» по-ростовски и чем живёт поколение Z: обзор
«Губернаторопад», которым ознаменована российская неделя 18−24 марта, не мог не затронуть Ростовскую область. Хотя бы в плане прогнозов. Пока политологи делали ставки, ростовские депутаты обсуждали профориентацию молодёжи, власти областного центра одобряли повышение платы за проезд в общественном...
26 марта 2019
Концерт Шнурова на фоне мигрирующего на Украину осетра: ростовская неделя
Минувшая неделя прославила Ростовскую область на всю страну и не только. Так, самыми интересными событиями, о которых писали местные массмедиа, стали оказавшийся под угрозой срыва концерт Сергея Шнурова и группы «Ленинград» на «Ростов-Арене», мигрирующий из реки Дон к берегам Украины осётр, а также...
19 марта 2019
Сколько часов у ростовского губернатора? — неделя на Дону
На минувшей неделе с 4 по 10 марта 2019 года новости Ростовской области главным образом касались развития экономики региона. В частности, стало известно, что в ближайшие годы в Ростове-на-Дону будет построен завод по выпуску тракторов мощностью свыше 430 лошадиных сил. Кроме того, донские рыбаки...
11 марта 2019
«Всколыхнулся Тихий Дон» — неделя в Ростовской области
В тройку самых значимых на минувшей неделе событий, которые оказались в центре внимания жителей не только Ростовской области, но и всей страны, вошли арест трёх архитекторов, отъезд председателя совета директоров банка «Центр-Инвест» из России и инцидент с человеком-эпохой Василием Лановым по пути...
19 февраля 2019
Тёмное прошлое архитектуры Ростовской области
12 февраля 2019 года на официальном сайте следственного управления СКР РФ по Ростовской области появилась информация о задержании трёх крупных чиновников — главного архитектора Ростовской области Алексея Полянского, главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина и главного архитектора...
12 февраля 2019
Жизнь до и после: шахтинская трагедия — одна на всех. Ростовский январь
Жителям Ростовской области январь 2019 года запомнится в первую очередь трагедией, которая произошла в Шахтах. О значимых событиях на Дону — в специальном обзоре ИА REGNUM Трагедия одна на всех Ранним утром 14 января 2019 года в девятиэтажном жилом доме в городе Шахты прогремел взрыв бытового газа...
6 февраля 2019
Губернатор хочет на новый срок, Пугачёвой нужна помощь: ростовская неделя
Ежегодная пресс-конференция губернатора Ростовской области, акции протеста перевозчиков зерна и сон у Вечного огня — специальный обзор ИА REGNUM о событиях в Ростовской области, оставивших след на минувшей неделе — с 21 по 27 января. О планах на будущее Губернатор Ростовской области Василий Голубев...
29 января 2019
Народный бунт, голодающие моряки и распродажа снега: ростовская неделя
Первая рабочая неделя 2019 года запомнится жителям Ростовской области митингом против присоединения Аксайского района к Ростову-на-Дону, сообщениями о голодающих моряках и распродажей снега. Об этом — в обзоре ИА REGNUM за 7−13 января. Добровольно-принудительно Ростовская фракция ЛДПР предложила...
15 января 2019
За что боролись жители Ростова-на-Дону? Итоги 2018 года
В Ростове-на-Дону в ушедшем году зафиксирован рост протестных настроений. Горожане выходили на митинги, пытаясь спасти не только зелёные насаждения от варварской вырубки, но и спастись самим. Например, жители микрорайона Левенцовский в едином порыве выступили против строительства завода по...
2 января 2019
ЧМ на фоне пропаганды фашизма и кризиса «Евродона»: Ростовская область-2018
Много событий останутся не только в памяти жителей Ростовской области, но и оставят отпечаток на долгие годы. Среди них — отравление таллием работников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева, выборы депутатов Законодательного собрания Ростовской области шестого...
30 декабря 2018
Ростовская область-2018: пятёрка победителей в номинации «Отставка года»
В уходящем году в Ростовской области произошло пять громких чиновничьих отставок, которые не могли остаться незамеченными. Две из них связаны с «транспортной революцией», которую ростовские власти решили провести в преддверии зимы, ещё одна — с «утратой доверия», четвёртая — с желанием смены...
28 декабря 2018
Транспортная лихорадка и «остановочная война»: Ростовская область в ноябре
Транспортная реформа и последовавшая за ней отставка заместителя ростовского сити-менеджера, курировавшего транспорт и дорожное хозяйство областного центра, снос остановочных павильонов и рокировка в донском правительстве — о событиях, которыми запомнится ноябрь 2018 года жителям Ростова-на-Дону и...
30 ноября 2018
Транспортный ужас на фоне снегопада: ростовская неделя
Главным событием минувшей недели не только в Ростове-на-Дону, но и в Ростовской области, бесспорно, стал снегопад, на фоне которого транспортная революция заиграла ещё более яркими красками. Жалоб пассажиров на работу общественного транспорта было полно и до прихода настоящей зимы, а после...
19 ноября 2018
Авось сам растает: ростовские коммунальщики не торопятся убирать снег
Дороги и тротуары после снегопада в Ростове-на-Дону расчищают 200 самосвалов, комбинированных дорожных машин, грейдеров и другой коммунальной техники. Это по официальным данным. На деле же указанных единиц спецмашин не хватает, что заметно не вооруженным глазом, сообщает ИА REGNUM. Ростовчане...
14 ноября 2018
Эхо трагедии в Керчи и недоступная среда: неделя в Ростовской области
На минувшей неделе в Ростовской области почтили память жертв керченской трагедии, тушили свалку ТБО и инспектировали Ростов-на-Дону на пригодность для инвалидов. Об этих и других событиях на Дону — в специальном обзоре ИА REGNUM. Избежать беды Трагедия, которая произошла в керченском...
22 октября 2018
Ползучий нацизм. О новой форме пропаганды фашизма в Ростовской области
Около месяца назад, в единый день голосования, 9 сентября, в Ростове-на-Дону произошёл инцидент, вызвавший множество вопросов, недоумение и возмущение со стороны научного сообщества. На одном из избирательных участков в Ворошиловском районе впервые голосующим избирателям — молодёжи — на память в...
5 октября 2018
Борьба за «Евродон»: Ростовская область в сентябре
В сентябре текущего года заголовки изданий Ростовской области пестрили заголовками о том, что Внешэкономбанк, которому принадлежит контрольный пакет акций (74%), добивается смены руководства крупнейшего российского агрохолдинга «Евродон». В компании называют происходящее рейдерским захватом, а...
2 октября 2018