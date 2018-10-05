Около месяца назад, в единый день голосования, 9 сентября, в Ростове-на-Дону произошёл инцидент, вызвавший множество вопросов, недоумение и возмущение со стороны научного сообщества. На одном из избирательных участков в Ворошиловском районе впервые голосующим избирателям — молодёжи — на память в качестве сувенира выдавались книги о донском атамане-коллаборационисте Петре Краснове, приговорённом к смертной казни за пособничество фашистам, признанным Верховным судом СССР изменником Родины.

Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США Ползучий гад

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Ряд экспертов, комментируя случившееся, удивлялись, чем руководствовались члены территориальной избирательной комиссии при выборе подарков для молодого поколения.

«На мой взгляд, это недочёт ответственного комитета по межнациональным, религиозным вопросам и казачеству городской администрации. Мы видим, что работа по развитию духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи на территории Ростова-на-Дону — это сфера деятельности администрации города, в частности, комитета. Здесь как раз был допущен недочёт, ошибка, которую, к сожалению, не устранили. Очевидно, что здесь существует проблема кадрового потенциала. Сотрудники администрации должны были выбрать те книги, те исследования, которые соответствовали бы текущей повестке дня, но никак не пиарили бы коллаборациониста», — такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин.

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«Это недоработка, ошибка, но это не пропаганда. У членов участковых избирательных комиссий есть много функций, которые им вменены дополнительно. Вместе с тем у них ограниченный бюджет. Что дали, то и раздали. Вот сейчас попались эти книги про Петра Краснова. Тоже хочется спросить: «Ребята, когда вы это раздаёте, о чём думаете?» А с другой стороны, у избирательной комиссии голова болит обо всём. Поэтому не усмотрели. Никакой пропаганды никто не собирался вести. Начинать надо с того, зачем «Феникс» выпустил эту книгу? Не было бы у «Феникса» этой книги, он бы не дал её избирательной комиссии, а избирательная комиссия не раздала бы», — прокомментировал инцидент ростовский политтехнолог Сергей Смирнов.

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Редакция ИА REGNUM направила официальные запросы (с просьбой отреагировать в порядке статей 38−40 Закона РФ «О средствах массовой информации») в Центральную избирательную комиссию РФ, избирательную комиссию Ростовской области, администрацию Ворошиловского района Ростова-на-Дону, министерство общего и профессионального образования региона, комитет по молодежной политике Ростовской области, комитет по межнациональным вопросам, религии и казачеству администрации Ростова-на-Дону, отдел по делам молодежи городской администрации. Запросы по вопросу выдачи книг об атамане-коллаборационисте Петре Краснове в единый день голосования также были переданы в министерство культуры Ростовской области, войсковое казачье общество «Всевеликое войско Донское».

Дарья Драй ИА REGNUM Других казаков у меня для вас нет

На момент выхода материала ИА REGNUM располагает только двумя официальными ответами, полученными из комитета по молодежной политике региона и комитета по межнациональным вопросам, религии и казачеству администрации Ростова-на-Дону. Оба ведомства, по сути, дистанцировались от инцидента. В письменной форме. Остальные адресаты, вероятно, приняли решение и вовсе не реагировать на инцидент, напрямую затрагивающий вопрос патриотического воспитания молодого поколения.

«Согласно Положению о комитете по молодежной политике Ростовской области (далее — комитет), утвержденному постановлением Ростовской области от 24.11.2011 №156, у комитета отсутствуют полномочия давать оценку правомерности действиям, происходившим на избирательных участках. Орган государственной власти не вправе выходить за пределы полномочий, установленных для него правовыми актами. Более того, комитет не является уполномоченным органом, в который могли бы обращаться представители участковых избирательных комиссий для консультаций», — говорится в письме за подписью председателя комитета по молодежной политике Ростовской области Юрия Лескина.

«Представители участковых избирательных комиссий в комитет по межнациональным вопросам, религии и казачеству для консультаций о выдаче сувениров молодым избирателям не обращались. Информацией о печатной продукции, выдаваемой на избирательных участках Ворошиловского района города Ростова-на-Дону, комитет не располагает», — говорится в письме за подписью председателя комитета Юлии Акининой.

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Комитет по казачеству не располагает данными о выдаче книг о Краснове

В ходе работы над материалом ИА REGNUM выяснило, что произведение «Генерал Краснов. Как стать генералом» из серии историко-биографических книг «След в истории» ростовского издательства «Феникс» её автор Станислав Зверев предлагал к распространению. С предложением он обратился в региональное отделение Российского военно-исторического общества. Но со стороны научного сообщества писатель получил отказ.

«Личность Краснова — неоднозначная в восприятии казаков. Вопрос заключается в том, как его [Краснова] воспринимать. Я его воспринимаю, как военного преступника. Его деятельность была направлена против Советского Союза и против советского народа. Те, кто пытается его реабилитировать, замалчивают его фашистскую деятельность, стараются о ней не говорить. А он не только сотрудничал с фашистами, но и пытался организовать в Ростовской области донскую армию, которая воевала бы вместе с фашистами. Я считаю, что вопрос о реабилитации не подлежит обсуждению.

«Автор книги обращался ко мне с просьбой о распространении этой книги через Российское военно-историческое общество. Мы категорически сказали: «Нет!» Это была частная инициатива, личная инициатива автора. Если мне память не изменяет, молодой человек из Аксая. Что касается распространения книги об атамане-коллаборационисте, то тут надо выяснить, каким образом эти книги попали на избирательные участки и почему избирательные комиссии и наблюдатели допустили раздачу этих книг. Мне это совершенно непонятно», — высказал свою позицию по данному вопросу доктор исторических наук, профессор Южного федерального университета, член Российского военно-исторического общества Анатолий Агафонов.

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В Ростовской области, как и во многих других регионах России, очевиден пробел в патриотическом воспитании молодёжи. Если его не заполнить, то будущее поколение будет совершать поступки, схожие с теми, которые совершил Коля из Уренгоя в бундестаге, оправдывая фашистов.

«Дон, как и другие регионы России, не выступает исключением в вопросе актуализации проблемы пропаганды нацистской идеологии. Эти тенденции есть повсеместно, но казачий край имеет свои особенности. С момента распада СССР вопрос реабилитации Петра Краснова поднимался неоднократно. В какой-то степени он был поднят и сейчас. К чему это ведёт? Да к тому, что проблема героизации нацизма должна быть внесена отдельной строкой в региональную политику руководством Ростовской области, Ростова-на-Дону. Патриотическое воспитание существует, но нет противостояния псевдоценностям. Это грубейшая ошибка, которую допускают власти», — заключил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Антон Бредихин.