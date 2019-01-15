Первая рабочая неделя 2019 года запомнится жителям Ростовской области митингом против присоединения Аксайского района к Ростову-на-Дону, сообщениями о голодающих моряках и распродажей снега. Об этом — в обзоре ИА REGNUM за 7−13 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростовская область

Добровольно-принудительно

Ростовская фракция ЛДПР предложила заместителю главы администрации Ростова-на-Дону Владимиру Сакеллариусу добровольно уйти в отставку. По мнению партийцев, его работа на чиновничьем посту дискредитирует мэрию в глазах ростовчан и ухудшает «и без того негативный» фон вокруг городской администрации и её руководства.

ИА REGNUM напоминает, что Сакеллариус был уволен с поста заместителя главы города Ростова-на-Дону по ЖКХ в июле 2018 года по требованию городской прокуратуры. В ноябре 2018 года его восстановили в должности (городские власти обжаловали решение суда). Но надзорное ведомство, в свою очередь, намерено уволить с должности куратора ЖКХ.

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Народный бунт

Около 2000 человек вышли на митинг против присоединения Аксайского района к Ростову-на-Дону. Участники акции протеста не видят положительных сторон в реализации инициативы. Стоит отметить, что против присоединения части Аксайского района к областному центру проголосовали уже более 7,5 тыс. человек — они поставили подписи под интернет-петицией.

Aksayland.ru Аксайский район

Портал donnews.ru отмечает, что начальник управления информации правительства Ростовской области Сергей Тюрин заявил об участии в митинге 550 человек, а саму акцию он назвал «за самобытность Аксая».

«Аксай вдвое старше Ростова, он помнит самого атамана Платова! Если наш город слить с Ростовом, он в нём растворится, утратит свою историю и уникальность, как многие станицы. Уже никто и не помнит, что нынешняя Александровка была станицей Александровской Аксайского района. А ведь прошло всего 50 лет», — цитирует портал атамана Аксайского юрта Сергея Маркова.

В резолюции, которая была принята, отмечается, что в результате реализации инициативы перестанут существовать и будут ассимилированы древние, исторические населённые пункты, такие как Аксай, станицы Старочеркасская, Ольгинская, Грушевская и Мишкинская. Кроме того, для жителей района значительно вырастут налоги на землю и стоимость ОСАГО, врачи и учителя потеряют все сельские надбавки и льготы, будет утрачена вся сеть сельских амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, сельхозпредприятия и фермы будут лишены возможности выращивать сельскохозяйственную продукцию и вынуждены будут прекратить свою деятельность.

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Голодающие моряки

Моряки судна Streamline объявили голодовку из-за непогашенных перед ними долгов. Зарплату они не получали с июня 2018 года, пишет ТАСС со ссылкой на технического инспектора труда Азово-Донской территориальной организации Российского профсоюза моряков Александра Рубцова.

Судно было арестовано в Стамбуле в июне за долги его предыдущего владельца. Накопленная сумма составляет около 500 тыс. долларов. Перед турецкими властями долгов у судна нет.

Alaexis Российское консульство в Стамбуле

В ситуацию вмешалось российское генконсульство в Стамбуле. По информации консульства, новый владелец Streamline подтвердил готовность произвести полный расчет экипажа на день схода на берег и обеспечить беспрепятственное возвращение российских граждан на родину «после решения суда, на основании которого он вступит в свои права».

Распродажа снега

Предприимчивые жители Левенцовского микрорайона на минувшей неделе устроили распродажу снега. Бизнесмены собрали неубранный снег и выставили на реализацию коробку за 250 рублей, коробочку поменьше — за 100 рублей, стаканчик — всего 5 рублей. Однако желающих купить снег среди жителей не нашлось.

ИА REGNUM напоминает, что в конце декабря 2017 года снежки из настоящего снега выложили на прилавках в парке Революции на Театральной площади. Продавцы в бесснежные дни предлагали символ зимы по 100 рублей. Вместе со снегом ростовские коммерсанты придумали продавать ещё и воздух. Об этом сообщили горожане в социальных сетях.

Трансфер за 1 млн евро

Футбольный клуб «Спартак» выкупил у «Ростова» полузащитника Аяза Гулиева. За жёлто-синих Гулиев провёл 21 матч, забил один гол.

На сегодняшний день 21-летний полузащитник входит в число лучших футболистов РПЛ. По некоторым данным, Гулиев займет место Дениса Глушакова. На данный момент Аяз Гулиев уже перешел в «Спартак». Стоимость трансфера составила 1 млн евро.