В тройку самых значимых на минувшей неделе событий, которые оказались в центре внимания жителей не только Ростовской области, но и всей страны, вошли арест трёх архитекторов, отъезд председателя совета директоров банка «Центр-Инвест» из России и инцидент с человеком-эпохой Василием Лановым по пути в Ростов-на-Дону.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростовская область

Трое в лодке, не считая…

12 февраля на официальном сайте следственного управления СКР РФ по Ростовской области была размещена информация о задержании трёх крупных чиновников: главного архитектора Ростовской области Алексея Полянского, главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина и главного архитектора Мартыновского района Александр Корчиги. Все они стали фигурантами трёх уголовных дел — каждый из них подозревается в превышении должностных полномочий. Но только один из чиновников лишён занимаемого поста. Это Алексей Полянский, написавший за пару дней до задержания заявление на увольнение. Остальные пока остаются в своих должностях.

Также на прошлой неделе всем подозреваемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

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Дело архитекторов: заключены под стражу ещё двое ростовских чиновников

Спустя несколько дней после громких задержаний министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц прокомментировал «дело архитекторов». По его мнению, арест чиновников поможет решить ситуацию с дольщиками на Дону.

«Ростовская область в этой ситуации пострадала несколько больше, чем другие регионы. То, что произошло, — одно из звеньев той программы и тех следственных действий, которые производятся с одной целью: прекратить ситуацию, которая сложилась у нас в отношении дольщиков», — цитирует чиновника издание «Панорама».

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Donland.ru Алексей Полянский (слева)

В это же время в защиту Илюгина выступили те, кто был знаком с ним ещё со времён его учёбы в университете. Будущий чиновник был тогда участником рэп-коллектива «Объединённая Каста» и выступал под псевдонимом Белый Будда.

«Знаем Рому с 17 лет, он честный, благородный парень. Убеждены, что это несправедливо», — написал в своём микроблоге Instagram участник группы «Каста» Влади.

А пока следователи выясняют обстоятельства преступлений, заключён под стражу ещё один чиновник, только уже бывший. Экс-мэр города Шахты Денис Станиславов также подозревается в превышении должностных полномочий. Незаконным постановлением о предоставлении предпринимателю в аренду без проведения торгов участка градоначальник лишил других добросовестных застройщиков возможности принять участие в торгах на право заключения договора аренды.

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Побег или командировка?

Ещё одним событием, достойно занимающим место в тройке лидирующих на минувшей неделе, стал отъезд председателя совета директоров банка «Центр-Инвест» Василия Высокова из страны. Ряд интернет-изданий связал это с возможным уголовным делом в отношении одного из сотрудников кредитной организации. Поездке в Великобританию предшествовали обыски и выемка документов в рамках дела о возможном хищении одним из топ-менеджеров банка около 70 млн рублей.

В пресс-службе банка уточнили, что председатель совета директоров вылетел в Великобританию «для привлечения новых инвесторов и участия в профильных конференциях, что утверждено стратегией банка».

«Высоков отправился в запланированную командировку в Великобританию. Билеты были приобретены еще в январе. Также до конца февраля запланирован ряд встреч и бизнес-переговоров с инвесторами в различных городах Европы. В начале марта он планирует принять участие в годовом собрании Германо-российского экономического альянса (банк его член) в Берлине», — цитирует сообщение пресс-службы РБК.

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nordprod Банк «Центр-Инвест»

Руководство ростовского банка «Центр-Инвест» растиражированную информацию посчитал информационной атакой. В частности, об этом говорится в письме за подписью председателя правления банка Сергея Смирнова на имя председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, губернатора Ростовской области Василия Голубева, полпреда президента РФ в ЮФО Владимира Устинова, заместителя генпрокурора РФ Андрея Кикотя и начальника регионального управления ФСБ Олега Южакова. Смирнов заявил, что «Центр-Инвест» к предполагаемым мошенническим действиям фигурантов дела отношения не имеет, а атака СМИ на крупнейший банк юга России «создает угрозу экономической безопасности региона, роста социальной напряженности, угрожает интересам кредиторов и вкладчиков».

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Человек-эпоха и цинизм

Жителей не только Ростовской области возмутили действия сотрудников авиакомпании «Победа», не пустивших на борт самолёта народного артиста СССР Василия Ланового. Всенародно любимого актёра в Ростове-на-Дону ждали зрители, раскупившие билеты на творческий вечер, посвящённый 76-й годовщине со дня освобождения города от фашистских оккупантов.

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«Ничего святого!» — ростовские зрители об инциденте с Василием Лановым

«Просто мы немножко опоздали на рейс, но всё-таки достаточно было [времени], 10 минут оставалось. Но человек, который пропускал, сказал, что у нас не тот вид, не те у нас чемоданы. Кофра, обычная кофра — это авиакомпания считает чемоданом. В общем, глупость несусветная. И когда мы предложили какой-то выход, то он взял выключил всё и сказал, что посадка окончена. И тогда мы обратились к дирекции», — прокомментировал Лановой этот случай.

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Rostkol Самолет авиакомпании «Победа»

В авиакомпании же ответственность за случившееся возложили на менеджеров артиста. Но на следующий день решили оправдаться и предоставили право бесплатного перелёта на воздушных судах авиакомпании.

Новостной дайджест

Наминувшейнеделе на Дону было ещё несколько знаковых событий, которые достойны упоминания.

В начале года местный житель Павел Белоусов подал иск к Законодательному собранию Ростовской области с просьбой признать недействующими две статьи областного закона «О мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства в Ростовской области». Ростовский областной суд принял к производству административное дело. Следующее заседание назначено на 28 февраля. В суд вызван и ростовский губернатор Василий Голубев.

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