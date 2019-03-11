Сколько часов у ростовского губернатора? — неделя на Дону
На минувшей неделе с 4 по 10 марта 2019 года новости Ростовской области главным образом касались развития экономики региона. В частности, стало известно, что в ближайшие годы в Ростове-на-Дону будет построен завод по выпуску тракторов мощностью свыше 430 лошадиных сил. Кроме того, донские рыбаки согласовали условия промысла с Абхазией.
Произошли в Ростовской области и другие события, которые бурно обсуждали жители Дона в социальных сетях. Подробности — в специальном обзоре ИА REGNUM.
Процедуру упростить
Россия и Абхазия согласовали условия рыбного промысла. Договорённость была достигнута на прошедшем на минувшей неделе в Сухуме совещании. Как сообщает Росрыболовство, «абхазская сторона согласилась изменить порядок оформления добытой российскими судами хамсы, разрешив вывозить уловы в Россию без таможенного оформления на территории республики для исключения дублирующих процедур». Таким образом, процедура вывоза улова упрощена для рыбаков Ростовской области, Краснодарского края и Крыма.
Стороны также договорились во время сессии межправительственной комиссии по рыбному хозяйству, которую планируется провести с 20 по 30 мая 2019 года России, предать гласности решение о льготной оплате квот хамсы, выделяемых российским пользователям в водах республики. В настоящее время российская квота составляет 15% от общего допустимого объёма вылова.
Тракторное производство
В Ростове-на-Дону появится новый тракторный завод. Предприятие, которое будет выпускать машины мощностью свыше 430 лошадиных сил, станет единственным в стране производителем подобной техники. Об этом сообщил президент компании «Новое содружество» Константин Бабкин, информирует портал Don24.ru.
Производственные мощности планируется разместить на территории завода-долгостроя «Копнитель» (предприятие вот уже 30 лет стоит недостроенным). Точная сумма инвестиций неизвестна.
Время — деньги
У губернатора Ростовской области Василия Голубева обнаружилась целая коллекция наручных часов. Каким маркам отдаёт предпочтение глава региона, выяснило издание «Столица Южный». Судя по фотоснимкам, донской губернатор отдаёт предпочтение классической Швейцарии.
Это, к примеру, Vacheron Constantin Traditionnelle Traditionnelle Date Self-Winding (около 1,6 млн рублей), Vacheron Constantin Patrimony Contemporaine Silver (чуть более 2 млн рублей), Zenith El Primero Chronomaster и Ulysse Nardin Classico RG Black Dial (почти 900 тыс. рублей каждые). Самыми дешёвыми стали часы марки Frederique Constant Slimline Classics Automatics, оценённые в 100 тыс. рублей.
Стоит отметить, что подсчёты производились на фоне появившейся в различных мессенджерах и СМИ информации о потенциальном преемнике Василия Голубева на руководящем посту. Так, потенциальным главой региона наблюдателями назван уроженец Тамбова, выпускник Новочеркасского инженерно-мелиоративного института, а ныне депутат Госдумы Владимир Гутенёв.
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Не своё — не жалко
Во время празднования Масленицы в парке культуры и отдыха «Левобережный» грузовики практически уничтожили газон. На территории парка был размещён агитационный пункт.
«Солдаты загнали «Камаз» с прицепом на новую набережную и испортили весь газон. Нагадили, а должны защищать», — считает один из подписчиков паблика «Ростов Главный».
В городской администрации уже отреагировали на критические замечания ростовчан и восстановили газон.
«В ходе подготовки к мероприятию, в результате проезда автотранспорта Южного военного округа к месту проведения акции произошло повреждение газонного покрытия. Поверхность газона деформирована незначительно. В настоящее время, силами Южного военного округа, работы по восстановлению газона выполнены», — отметили в мэрии.
Мусорное бескультурье
В Ростове-на-Дону продавцы, торговавшие 8 марта цветами, не удосужились прибрать за собой. Горы мусора скопились на месте стихийных точек продаж. Об этом сообщают интернет-пользователи в социальных сетях.
«Вот такой ужас оставили после себя продавцы цветов. Идешь не по аллее, а по мусорке», — приложил подтверждающие фотоснимки автор публикации.
Впрочем, комментаторы, отреагировавшие на этот пост, не удивились. По мнению большинства, мусорное бескультурье царит по всей стране.