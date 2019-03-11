На минувшей неделе с 4 по 10 марта 2019 года новости Ростовской области главным образом касались развития экономики региона. В частности, стало известно, что в ближайшие годы в Ростове-на-Дону будет построен завод по выпуску тракторов мощностью свыше 430 лошадиных сил. Кроме того, донские рыбаки согласовали условия промысла с Абхазией.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Голубев

Произошли в Ростовской области и другие события, которые бурно обсуждали жители Дона в социальных сетях. Подробности — в специальном обзоре ИА REGNUM.

Процедуру упростить

Россия и Абхазия согласовали условия рыбного промысла. Договорённость была достигнута на прошедшем на минувшей неделе в Сухуме совещании. Как сообщает Росрыболовство, «абхазская сторона согласилась изменить порядок оформления добытой российскими судами хамсы, разрешив вывозить уловы в Россию без таможенного оформления на территории республики для исключения дублирующих процедур». Таким образом, процедура вывоза улова упрощена для рыбаков Ростовской области, Краснодарского края и Крыма.

Стороны также договорились во время сессии межправительственной комиссии по рыбному хозяйству, которую планируется провести с 20 по 30 мая 2019 года России, предать гласности решение о льготной оплате квот хамсы, выделяемых российским пользователям в водах республики. В настоящее время российская квота составляет 15% от общего допустимого объёма вылова.

Тракторное производство

В Ростове-на-Дону появится новый тракторный завод. Предприятие, которое будет выпускать машины мощностью свыше 430 лошадиных сил, станет единственным в стране производителем подобной техники. Об этом сообщил президент компании «Новое содружество» Константин Бабкин, информирует портал Don24.ru.

Производственные мощности планируется разместить на территории завода-долгостроя «Копнитель» (предприятие вот уже 30 лет стоит недостроенным). Точная сумма инвестиций неизвестна.

Время — деньги

У губернатора Ростовской области Василия Голубева обнаружилась целая коллекция наручных часов. Каким маркам отдаёт предпочтение глава региона, выяснило издание «Столица Южный». Судя по фотоснимкам, донской губернатор отдаёт предпочтение классической Швейцарии.

Сальвадор Дали. Постоянство памяти. 1931

Это, к примеру, Vacheron Constantin Traditionnelle Traditionnelle Date Self-Winding (около 1,6 млн рублей), Vacheron Constantin Patrimony Contemporaine Silver (чуть более 2 млн рублей), Zenith El Primero Chronomaster и Ulysse Nardin Classico RG Black Dial (почти 900 тыс. рублей каждые). Самыми дешёвыми стали часы марки Frederique Constant Slimline Classics Automatics, оценённые в 100 тыс. рублей.

Стоит отметить, что подсчёты производились на фоне появившейся в различных мессенджерах и СМИ информации о потенциальном преемнике Василия Голубева на руководящем посту. Так, потенциальным главой региона наблюдателями назван уроженец Тамбова, выпускник Новочеркасского инженерно-мелиоративного института, а ныне депутат Госдумы Владимир Гутенёв.

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Не своё — не жалко

Во время празднования Масленицы в парке культуры и отдыха «Левобережный» грузовики практически уничтожили газон. На территории парка был размещён агитационный пункт.

«Солдаты загнали «Камаз» с прицепом на новую набережную и испортили весь газон. Нагадили, а должны защищать», — считает один из подписчиков паблика «Ростов Главный».

В городской администрации уже отреагировали на критические замечания ростовчан и восстановили газон.

«В ходе подготовки к мероприятию, в результате проезда автотранспорта Южного военного округа к месту проведения акции произошло повреждение газонного покрытия. Поверхность газона деформирована незначительно. В настоящее время, силами Южного военного округа, работы по восстановлению газона выполнены», — отметили в мэрии.

Мусорное бескультурье

В Ростове-на-Дону продавцы, торговавшие 8 марта цветами, не удосужились прибрать за собой. Горы мусора скопились на месте стихийных точек продаж. Об этом сообщают интернет-пользователи в социальных сетях.

«Вот такой ужас оставили после себя продавцы цветов. Идешь не по аллее, а по мусорке», — приложил подтверждающие фотоснимки автор публикации.

Впрочем, комментаторы, отреагировавшие на этот пост, не удивились. По мнению большинства, мусорное бескультурье царит по всей стране.