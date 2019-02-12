12 февраля 2019 года на официальном сайте следственного управления СКР РФ по Ростовской области появилась информация о задержании трёх крупных чиновников — главного архитектора Ростовской области Алексея Полянского, главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина и главного архитектора Мартыновского района Александр Корчиги. В отношении них возбуждены уголовные дела о превышении должностных полномочий.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростовская область

Чиновник-рецидивист?

Источник в донском правительстве ряду местных СМИ сообщил, что заместитель министра строительства, архитектуры и территориального строительства региона Полянский накануне покинул свой пост — написал заявление об увольнении по собственному желанию. Вместе с тем вызывает удивление тот факт, что чиновника до сегодняшнего дня в течение нескольких лет сопровождает череда уголовных дел, связанных с превышением полномочий. Но госслужащий за этот период не был лишён ни должности, ни свободы.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в 2016 году Полянский из-за махинаций с землями левобережной зоны областного центра стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий.

Засветиться чиновник успел, ещё находясь в должности директора департамента архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону — в 2009—2010 годах. По информации Генпрокуратуры ЮФО, он неправомерно выдал разрешения на ввод в эксплуатацию несуществующих объектов капитального строительства. На их основании ООО «Ростовский универсальный порт» незаконно приобрело право на пять земельных участков, рыночная стоимость которых превысила 500 млн рублей. Из-за действий Полянского город утратил право собственности на земли.

Действовал Полянский не один, а со своим коллегой — экс-директором департамента имущественно-земельных отношений Ростова-на-ДонуАлександром Кочергиным, который за махинации получил четыре года колонии общего режима.

Читайте также: Главного архитектора Ростовской области обвинили в злоупотреблении полномочиями

Donland.ru Алексей Полянский

В 2013 году Полянский, ставший фигурантом уголовного дела о махинациях с землей, был обвинён в превышении должностных полномочий. Суд назначил ему 200 часов обязательных работ, но из зала суда чиновник отправился домой, так как был освобождён стражами правосудия в связи с истечением срока давности.

Согласно материалам уголовного дела, в декабре 2010 года Полянский незаконно разрешил использовать «для садоводства» 22 земельных участка общей площадью 1,65 га, находящихся не только в собственности муниципалитета, но и в зоне природных ландшафтов. Сумма причинённого ущерба составила 30,5 млн рублей.

Также по теме: Ростовская область: главный архитектор стал фигурантом дела о землях порта

Портал donnews.ru сообщает также, что в марте 2018 года в отношении Полянского возбудили новое уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Ущерб от действий чиновника составил 88 млн рублей.

«Суд Ленинского района Ростова, рассмотрев все аспекты дела, вынес приговор в виде условного лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев и запретил Полянскому работать на государственной службе 1 год и 6 месяцев. Адвокаты чиновника с решением суда не согласились, подав апелляцию в Ростовской областной суд», — сообщает интернет-издание.

Молодой — неопытный?

Роман Илюгин занял кабинет директора департамента архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону в ноябре 2017 года. О новом управленце известно немного. В частности, что он имеет диплом Ростовской государственной академии архитектуры и искусства по направлению «Архитектура». В течение 10 лет находился на муниципальной службе, занимал должности в районных администрациях донской столицы. Попробовал свои силы Илюгин и в качестве работника отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности.

«Имя Романа Илюгина не на слуху, а из этого следует, что как архитектор он из себя ничего не представляет. То есть просто функционера поставили. В последнее время идёт тенденция в сторону чиновников, у которых нет ни новых идей, ни новых концепций. Профессионалам путь закрыт, идейных вообще близко к власти не подпускают. Поэтому властям важно закрутить винтики, как говорится», — делился мнением ранее на условиях анонимности собеседник ИА REGNUM.

Rostov-gorod.ru Роман Илюгин

Вместе с тем нового назначенца фактически бросили на передовую. В тот год страшный пожар, испепеливший десятки домов в районе Театральном спуске, оставил сотни горожан без крыши над головой. Решать вопрос с опустевшей территорией пришлось в том числе Илюгину.

Читайте по теме: «Идейных близко к власти не подпускают»: Ростов-на-Дону обрёл архитектора

Тёмная лошадка

О третьем задержанном известно немного. На официальном сайте Мартыновского района размещена информация о том, что Александр Корчига является главным архитектором — начальником отдела архитектуры и градостроительства администрации Мартыновского района.

В районной газете «Мартыновский вестник» говорится, что Корчига окончил Ростовский инженерно-строительный институт, получив специальность — архитектор. В должности главного архитектора он работает с 1986 года.