Много событий останутся не только в памяти жителей Ростовской области, но и оставят отпечаток на долгие годы. Среди них — отравление таллием работников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева, выборы депутатов Законодательного собрания Ростовской области шестого созыва, борьба за крупнейшего производителя индейки в России — агрохолдинг «Евродон», сообщает ИА REGNUM. Но, безусловно, главным событием 2018-го стал чемпионат мира по футболу, матчи которого летом приняла «Ростов-Арена».

Иван Шилов ИА REGNUM Ростовская область

Пропаганда фашизма на фоне выборов

Одним из главных политических событий регионального масштаба стали выборы депутатов Законодательного собрания Ростовской области шестого созыва. В голосовании приняли участие более 1,4 млн жителей региона. Явка составила 45,4%. Итоги выборов таковы: 46 мест в донском парламенте шестого созыва заняли «единороссы», восемь — представители КПРФ, по два мандата — народные избранники от «Справедливой России» и ЛДПР, по одному месту — «Партия роста» и «Коммунисты России». При этом последние три партии в региональном парламенте представлены не были.

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В единый день голосования, 9 сентября, в Ростове-на-Дону произошёл инцидент, вызвавший множество вопросов со стороны научного сообщества. На одном из избирательных участков в Ворошиловском районе впервые голосующим избирателям (как правило, это молодые люди) на память в качестве сувенира выдавались книги о донском атамане-коллаборационисте Петре Краснове, приговорённом к смертной казни за пособничество фашистам, признанном Верховным судом СССР изменником Родины.

«На мой взгляд, это недочёт ответственного комитета по межнациональным, религиозным вопросам и казачеству городской администрации. Здесь как раз был допущен недочёт, ошибка, которую, к сожалению, не устранили. Очевидно, что здесь существует проблема кадрового потенциала. Сотрудники администрации должны были выбрать те книги, те исследования, которые соответствовали бы текущей повестке дня, но никак не пиарили бы коллаборациониста», — так прокомментировал инцидент кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин.

«Это недоработка, ошибка, но это не пропаганда. Никакой пропаганды никто не собирался вести. Начинать надо с того, зачем «Феникс» выпустил эту книгу? Не было бы у «Феникса» этой книги, он бы не дал её избирательной комиссии, а избирательная комиссия не раздала бы», — посчитал ростовский политтехнолог Сергей Смирнов.

Петр Краснов присягает Гитлеру

Редакция ИА REGNUM обратилась за комментариями в Центральную избирательную комиссию РФ, избирательную комиссию Ростовской области, администрацию Ворошиловского района Ростова-на-Дону, министерство общего и профессионального образования региона, комитет по молодежной политике Ростовской области, комитет по межнациональным вопросам, религии и казачеству администрации Ростова-на-Дону, отдел по делам молодежи городской администрации. Но ответ пришёл только из комитета по молодежной политике региона и комитета по межнациональным вопросам, религии и казачеству администрации Ростова-на-Дону, которые, по сути, дистанцировались от инцидента.

Как считают эксперты, на Дону, как и во многих других регионах России, очевиден пробел в патриотическом воспитании молодёжи. И, если его не заполнить, то будущее поколение будет оправдывать действия фашистов.

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Обанкротить нельзя возродить

Одним из главных экономических событий, которым ознаменован 2018 год, стал кризис, наступивший у крупнейшего производителя индейки в России — агрохолдинга «Евродон». Тяжёлые времена на предприятии начались после того, как на площадках компании был обнаружен птичий грипп. Вирус нанёс многомиллионный ущерб «Евродону», возместить который в короткие сроки не удалось.

В сентябре основателю и генеральному директору «Евродона» Вадиму Ванееву предложили покинуть свой пост. Внешэкономбанк, владеющий контрольным пакетом акций группы компаний, направил письмо с просьбой об освобождении должности главе предприятия, а также первому заместителю губернатора Ростовской области Виктору Гончарову. По мнению ВЭБ, ситуация на предприятии усугубилась в связи с рядом организационных и производственных ошибок. Это и недокорм птицы, и снижение рациона кормов, что могло стать одной из причин неблагополучной эпидемиологической обстановки на площадках.

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12019 Индейки

Депутат Госдумы Николай Коломейцев (КПРФ) обратился с просьбой о защите «Евродона» к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву. Он обратил внимание российского премьер-министра на то, что, по его мнению, к проблемам «Евродона» приложили руку «недобросовестные конкуренты».

Около 3,5 тыс. человек — жители Республики Северная Осетия — Алания, Ростовской области, а также Республики Южная Осетия — подписали обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации, сложившейся с агрохолдингом. В эти же дни в интернете было распространено скандальное видео о том, как на птицеферме «Евродона» сотрудники устроили жестокую расправу над поголовьем индейки. Позже появилась информация, что видео — постановочное.

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В результате Внешэкономбанк всё-таки добился ухода Вадима Ванеева с должности генерального директора «Евродона».

Вместе с тем агрохолдингу помогает рублём правительство Ростовской области. Группа компаний получила из регионального бюджета около 144 млн рублей на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам из федерального и областного бюджета. Получить средства компания смогла только после закрытия долгов по налогам. Кроме того, власти возместят ущерб, который нанёс предприятию птичий грипп, на сумму 180,5 млн рублей.

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Диверсия на авиазаводе

Загадочный случай произошёл с работниками ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева» ещё в конце 2017 года, но стало известно о нём только в 2018-м. Это отравление более 20 работников предприятия таллием, который в производстве не используется. Обратившиеся за помощью к медикам сотрудники долгие недели лечились от заболеваний желудочно-кишечного тракта, инфекций. Обнаружить в крови яд удалось только спустя три месяца.

Alexxx1979 ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева»

Главный вопрос, как таллий появился на предприятии, открыт до сих пор. На поиски ответа бросились полицейские, следователи, работники Роспотребнадзора. Специалисты сошлись во мнении, что кто-то устроил диверсию. Руководство предприятия заявило о том, что тяжелый металл был добавлен сотрудникам в воду или в пищу. И даже главным фигурантом уголовного дела об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью стал работник авиазавода Владислав Ш. Вот только после того, как чистосердечное признание было написано, он отказался от него, сославшись на давление со стороны правоохранительных органов.

На предприятии тем временем были усилены меры безопасности, все помещения проверены спецслужбами на наличие вредных и токсичных веществ. О новых случаях отравления неизвестно.

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Фигурант дела об отравлении таллием в Ростовской области вернулся на завод

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Спасибо, мундиаль!

Самым главным событием 2018 года в Ростовской области стало, конечно, проведение чемпионата мира по футболу. Построенный к мундиалю стадион «Ростов-Арена» принял пять матчей первенства планеты. В дни ЧМ-2018 международный аэропорт «Платов» принял 2,3 тыс. рейсов и обслужил около 258 тыс. пассажиров. Дополнительными поездами перевезено 17 тыс. болельщиков, автобусами-шаттлами воспользовались почти 212 тыс. фанатов.

Более 270 тыс. болельщиков ЧМ-2018, посетившие в дни мундиаля Ростов-на-Дону, попробовали блюда донской кухни. По информации департамента потребительского рынка, гости оценили квас и борщ, а также донскую рыбу. В качестве сувениров многие болельщики увезли именно утоляющий жажду напиток и солёную рыбу.

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Kremlin.ru Стадион «Ростов Арена»

После проведения мундиаля на Дону ростовский губернатор поставил четвёрку с плюсом организаторам первенства планеты в регионе и анонсировал отставки и назначения.

«Оценки организации ЧМ-2018 есть. К примеру, если у нас поле, как мягкий ковёр, разве это не оценка? Я по каждому сегменту должен оценивать работу. Это и работа транспорта, и работа по безопасности, по организации мероприятий. Без нюансов в такой работе не бывает. Есть системные ошибки, а есть ошибки случайные, возможно, от неопытности. Разве нельзя растеряться, когда десятки тысяч людей вдруг собираются в одном месте и всем процессом нужно управлять? Я твердо ставлю оценку не меньше, чем четыре с плюсом», — сказал Василий Голубев.

«Что я могу пообещать — вы можете больше не услышать некоторых имён, которые либо не справились, либо справились не так, как ставилась задача. Конечно, по каждому блоку проблем, которые мы решали в этот период времени, предстоит поставить оценку. Сказать спасибо тем, кто сделал всё на высоком уровне, поощрить кого-то за хорошую работу», — отметил глава региона.

Но громких отставок после этого заявления не последовало.

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Не обошлось и без ложки дёгтя. Муниципальная транспортная компания «Ростовпассажиртранс» подала иск к департаменту транспорта города-миллионника. Перевозчик потребовал от ростовских властей оплаты за работу на ЧМ-2018. Задолженность, которую планирует взыскать «Ростовпассажиртранс», составляет 10,8 млн руб.

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Но, несмотря на какие-то недоработки, чемпионат мира по футболу стал главным событием уходящего года. Ростов-на-Дону в дни проведения футбольных баталий ликовал. За игрой участников ЧМ-2018 следили десятки тысяч горожан и гостей донской столицы на Театральной площади, где была размещена фан-зона FIFA. «Ростов-Арена» приняла на своём поле сборные Бразилии, Швейцарии, Мексики, Саудовской Аравии, Уругвая, Южной Кореи, Исландии, Хорватии, а также команды Японии и Бельгии. Стадион был признан лидером в России по посещаемости зрителями матчей мундиаля среди объектов, построенных к ЧМ-2018. Средняя цифра по количеству болельщиков на этих матчах превысила 30 тысяч.