На минувшей неделе — с 25 по 31 марта 2019 года — в Ростовской области произошло несколько значимых событий, которые взволновали Тихий Дон. Так, например, стало известно, кто стал участником уголовного дела о хищениях при строительстве «Ростов-Арены», кто поднялся по карьерной лестнице в администрации областного центра и кто провёл в Ростовской области «мастер-класс» для чиновников по открытости.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Золотой» песок под «Ростов-Ареной»

Минувшая неделя в качестве сюрприза преподнесла новость о задержании бывшего чиновника правительства Ростовской области, в мае 2018 года простившегося с должностью министра строительства, территориального развития и архитектуры региона. Николай Безуглов стал фигурантом уголовного дела о хищениях при строительстве главного спортивного объекта ЧМ-2018 на Дону. Бывший чиновник подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Известно, что Ленинский районный суд города-миллионника оставил Безуглова под стражей до конца мая 2019 года. По некоторой информации, экс-чиновник даже пытался оказать давление на свидетелей по своему делу.

Вместе с Безугловым по делу проходит директор «Ростовоблстройзаказчик» Сергей М. Следователи полагают, что вместе с ним бывший глава регионального минстроя использовал мелкий песок при работах по благоустройству стадиона вместо крупнозернистого. Речь идёт об ущербе в 223 млн рублей.

Стоит отметить, что ранее по этому же делу были задержаны директор Андрей А. из «Донтрансгидромеханизация» и Валентин Л., которых подозревают в том, что они заменили заявленный песок на дешёвый.

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Песок для «Ростов-Арены»: экс-министр пытался надавить на свидетелей

Donland.ru Николай Безуглов и Василий Голубев осматривают стадион

«Мастер-класс» от Абызова

Экс-министр Михаил Абызов, который был задержан в Москве 26 марта по подозрению в создании преступного сообщества и крупном мошенничестве, не раз посещал Ростовскую область. Как следует из информации, размещённой на официальном сайте донского правительства за 2013 год (на это обращает внимание портал bloknot-rostov.ru), федеральный чиновник и донской губернатор Василий Голубев обсуждали создание общественных советов при областных министерствах и ведомствах, а также расширение сети многофункциональных центров.

Перспективы и планы реализации проекта «Открытое правительство» в Ростовской области обсудили с участием Абызова тогда в Южно-Российском институте-филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

«Развитие этого направления в Ростовской области идет хорошо. Я считаю, что, помимо электронного правительства, область сильно продвинулась в вопросах предоставления государственных услуг через систему МФЦ. Это тот формат, при котором гражданам в удобной форме предоставляются в одном месте муниципальные, региональные и государственные услуги», — отмечал Абызов.

А на встрече с молодежью и представителями кадрового резерва Ростовской области Абызов отметил следующее:

«Открытое правительство — это не отдельная структура или надстройка. Это система механизмов и принципов, обеспечивающих эффективное взаимодействие власти и гражданского общества. Цель Открытого правительства — построение системы государственного управления в предельно открытом режиме, а главная задача сейчас — перевести нашу работу с бюрократического языка на язык, понятный всем гражданам», — сказал он.

ИА REGNUM отмечает, что СКР возбудил уголовное дело в отношении экс-чиновника. Его подозревают в создании организованного преступного сообщества и афере как минимум на 4 млрд рублей. Следствие считает, что данные финансовые средства были в полном объеме выведены за рубеж. Кроме того, Абызов и его подельники подозреваются в том, что они поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов России.

Donland.ru Михаил Абызов (справа) в Ростовской области

«…на передовой линии холодной войны»

Результат президентских выборов, которые прошли 31 марта на территории сопредельного с Ростовской областью государства, отношения между Россией и Украиной не наладят. При этом депутат Госдумы Михаил Емельянов («Справедливая Россия») на пресс-конференции сообщил, что Киев к войне пока не готов, но Донскому региону надо держать ухо востро.

«Сейчас войны не будет, Украина к ней не готова. Но армию они уже готовят, и рано или поздно конфликт может быть спровоцирован. Совершенно точно будут разжигаться оппозиционные настроения в Ростовской области. По сути, Ростов сейчас оказался на передовой линии холодной войны, и это все должны понимать», — цитирует политика РБК.

Стоит отметить, что именно Ростовская область стала прибежищем для нескольких десятков тысяч вынужденных переселенцев, которые покинули свои дома в Донбассе. Летом 2014 года их родина превратилась в зону боевых действий.

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Повышение по службе получают…

В ростовской администрации 25 марта произошли кадровые изменения. Так, на должность первого заместителя главы администрации Ростова-на-Дону был назначен Алексей Логвиненко, заместителя главы администрации города Ростова-на-Дону по экономике — Светлана Камбулова.

Логвиненко до соответствующего назначения около месяца занимал должность заместителя сити-менеджера по экономике, Камбулова с 2015 года возглавляла городской департамент экономики.

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Moreorless Администрация Ростова-на-Дону

Карта «убитых» дорог

Почти 50% дорог в Ростовской области не соответствуют требованиям. В текущем же году капитально отремонтировать получится только лишь около трети транспортных артерий, находящихся в удручающем состоянии — 95 километров из 309 нуждающихся в реконструкции. Об этом сообщил первый заместитель министра транспорта Ростовской области Василий Гойда на пресс-конференции, информирует портал Donday.ru.

«Доля дорог регионального значения, не отвечающих всем нормативным требованиям, равна 47,8%. То есть практически половина региональных дорог области не соответствует всем необходимым параметрам», — цитирует чиновника интернет-издание.

Вместе с тем с начала 2019 года сотрудники дорожной полиции Дона выдали более 2,5 тыс. предписаний на устранение недостатков в улично-дорожной сети.

«Утечка» персональных данных

Ростовские следователи нагрянули с проверкой в Центральную районную больницу Багаевского района. Поводом стала интересная находка местных жителей. На одной из свалок были обнаружены копии документов, которые содержат персональные данные о пациентах. Также кто-то выбросил отчётность медицинского учреждения.

Вместе со следователями в больнице проводится служебная проверка.

Стоит отметить, что действия неизвестных противоречат закону о защите персональных данных в России.

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